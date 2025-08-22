मथुरा : वृंदावन कोतवाली इलाके स्थित गेस्ट हाउस में गुरुवार देर रात पंजाब से आई युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. युवती ने 5 दिन पहले गेस्ट हाउस में कमरा लिया था और तब से यहीं रह रही थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. साथ ही गेस्ट हाउस संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. युवती और उसके परिवार वालों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है. वह पंजाब से क्यों वृंदावन आई, खुदकुशी है या हत्या, इस बारे में भी छानबीन की जा रही है.

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव (Video Credit; ETV BHARAT)

घटना श्रीजी मुकुंद गेस्ट हाउस की है. पुलिस के मुताबिक, पंजाब के फजिल्का की रहने वाली सुनीता (30) पांच दिन पहले गेस्ट हाउस संचालक के साथ यहां आई. युवती ने गेस्ट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा बुक किया. बताते हैं कि पिछले दो दिनों से युवती नहीं दिखी, न ही कमरे से कोई हलचल दिखी. इस पर गेस्ट हाउस में काम करने वालों को संदेह हुआ. गुरुवार शाम कर्मियों ने कमरे की खिड़की से अंदर झांककर देखा तो युवती का शव फर्श पर पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने युवती के कमरे से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं. गेस्ट हाउस संचालक से पूछताछ की गई है. पुलिस के मुताबिक, अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवती की मौत कैसे हुई. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है. इसके साथ ही गेस्ट हाउस संचालक को हिरासत में लिया गया है.

सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुष्पांजलि कॉलोनी में मुकुंदम गेस्ट हाउस के कमरे में युवती का शव पड़ा है. फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में पार्किंग विवाद में टीचर की हत्या; पटना यूनिवर्सिटी के डीन का बेटा है हत्यारा