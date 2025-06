ETV Bharat / bharat

कालकाजी में तोड़े जा रहे घर, आतिशी ने कहा- गरीब लोग बिजली-पानी से परेशान, बीजेपी सरकार ने घर भी छीन लिए - DDA BULLDOZER ACTION IN KALKAJI

कालकाजी की झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी में नोटिस की मियाद खत्म होते ही बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया. सुबह-सुबह ही डीडीए के बुलडोजर पहुंच गए. हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के कालकाजी के भूमिहीन कैंप की झुग्गी बस्ती में 1200 घरों को तोड़ा जा रहा है. इस कार्रवाई के विरोध को संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया है. बता दें कि डीडीए की ओर से यहां तीन दिनों के भीतर घर खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया था. कालकाजी में बुलडोजर से गिराई जा रहीं झुग्गियां (ETV Bharat) यहां शुरू की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: दिल्ली के कालकाजी में गोविंदपुरी इलाके में स्थित भूमिहीन कैंप में बुधवार सुबह करीब 7:00 बजे से डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. इस दौरान सैकड़ों झुग्गियां कार्रवाई की जद में आईं. कार्रवाई के मद्देनजर इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

