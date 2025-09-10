असम : विदेशियों को निकालने की प्रक्रिया हुई आसान, 10 दिन में पूरी होगी कार्रवाई
असम सरकार लंबे समय से घुसपैठ को राज्य की सबसे गंभीर समस्या मानते हुए लगातार इस दिशा में सख्त कदम उठाती रही है.
Published : September 10, 2025 at 1:26 PM IST
गुवाहटीः असम में विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में नया SOP मंजूर किया गया. जिसके तहत अब जिला आयुक्त (DC) और अतिरिक्त जिला आयुक्त (ADC) को सीधे तौर पर विदेशियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने का अधिकार मिल गया है. नोटिस जारी होने के 10 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागरिकता कानून के क्लॉज 6A को सही ठहराया है, जिसमें 24 मार्च 1971 को असम समझौते के तहत नागरिकता की आखिरी तारीख तय की गई है. उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने 1971 को आखिरी साल माना और फैसला दिया कि इसके बाद असम में आए विदेशियों को 1950 के इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट के तहत निकाला जा सकता है. अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है."
Hon’ble Supreme Court has made it clear that illegals cannot hide behind NRC to evade deportation. pic.twitter.com/LlqrgARrD4— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 9, 2025
सरमा ने बताया कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अभी 82 हजार मामले लंबित हैं, जो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं. नए नियम के तहत जिला आयुक्त संदिग्ध विदेशियों को नोटिस देंगे, जिन्हें 10 दिन में अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. अगर दस्तावेज सही नहीं हुए, तो जिला आयुक्त उन्हें निकालने का आदेश देगा. इसके बाद व्यक्ति को होल्डिंग सेंटर ले जाया जाएगा और बीएसएफ के साथ मिलकर उन्हें उनके देश भेजा जाएगा.
सरमा ने कहा, "इससे विदेशियों को निकालने की प्रक्रिया तेज होगी. हम अभी हर हफ्ते 30-35 लोगों को निकाल रहे हैं. अब तक हम 30,126 विदेशियों को निकाल चुके हैं. अब यह रफ्तार और बढ़ेगी. उन्होंने साफ किया कि यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा, जिनके खिलाफ ऊपरी अदालतों से कोई रोक नहीं है. "नए मामले ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, लेकिन जटिल या अनसुलझे मामले वहां भेजे जा सकते हैं."
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर सरमा ने कहा, "यह NRC और CAA से अलग है. बंगाली हिंदुओं में ज्यादातर 1971 से पहले आए थे, इसलिए उनमें कोई विवाद नहीं है. CAA के तहत सिर्फ 12 लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से तीन को नागरिकता मिली." उन्होंने यह भी कहा कि असम में अब 'Ka' (कागज) का कोई मतलब नहीं है और बंगाली हिंदुओं को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए.
In today's meeting of the #AssamCabinet, we took a major decision of approving a SoP to implement the Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 9, 2025
We also resolved to
✅Provide ₹5cr relief aid to Himachal Pradesh
✅Provide scooters to meritorious students
✅Amend the AAPLM Act pic.twitter.com/toHVBpD3Ck
सरमा ने पहले की कांग्रेस सरकारों पर असम के खास इमिग्रेशन कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "IMDT एक्ट हटने के बाद कांग्रेस ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल शुरू किए, जिससे विदेशियों को निकालना धीमा हो गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के खास कानून को फिर से सही ठहराया है."
इसे भी पढ़ेंः