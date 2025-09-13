ETV Bharat / bharat

40 लाख रु. लूटकर भाग रहे बदमाशों की कार पलटी, नोटों के बंडल बिखरे, भीड़ ने 8.5 लाख बटोरे

Published : September 13, 2025 at 3:12 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक सिनेमा हॉल के पास दिनदहाड़े डकैती की घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया. दो लोग एक कार में 40 लाख रुपये ले जा रहे थे, तभी बदमाशों ने जानबूझकर उन्हें पीछे से टक्कर मारी, बंदूक और चाकू से धमकाया और पैसे छीन लिए. हालांकि, भागते हुए लुटेरों की कार पलट गई और नोटों के बंडल सड़क पर बिखर गए. मौके पर भीड़ जमा होने के बाद 8.5 लाख रुपये छोड़कर भाग गए. पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह घटना शंकरपल्ली मंडल के हुसैनपुर और कोठापल्ली गांवों के पास हुई. मेडचल जिले के कीसरा निवासी स्टील व्यापारी राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार सुबह अपने ड्राइवर मधु और सहायक साईं बाबा को 40 लाख रुपये लेने विकाराबाद भेजा था. लौटते समय, जब वे हुसैनपुर गांव के पास पहुंचे, तो एक कार ने अचानक पीछे से उन्हें टक्कर मार दी और सड़क के दूसरी ओर रुक गई. पुलिया से टकराई बदमाशों की कार

एक व्यक्ति ड्राइवर की सीट पर बैठा रहा, जबकि तीन नकाबपोश बदमाश उतरे, पत्थर से कार का शीशा तोड़ दिया, और मधु और साईं बाबा को बंदूक और चाकू दिखाकर धमकाया और उन्हें पैसों से भरा बैग सौंपने के लिए मजबूर किया. लुटेरे अपनी कार लेकर भाग गए, लेकिन चार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, कोठापल्ली के पास एक मोड़ पर, उनका नियंत्रण खो गया, वे एक पुलिया से टकरा गए और कार पलट गई. इसके बाद नकदी के बंडल सड़क पर बिखर गए. हैदराबाद में डकैती (ETV Bharat)