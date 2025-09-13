40 लाख रु. लूटकर भाग रहे बदमाशों की कार पलटी, नोटों के बंडल बिखरे, भीड़ ने 8.5 लाख बटोरे
हैदराबाद में डकैती की अजीबोगरीब घटना हुई है. 40 लाख रुपये लूटकर भाग रहे बदमाशों की कार पलट गई और सड़क पर नोट बिखर गए.
Published : September 13, 2025 at 3:12 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक सिनेमा हॉल के पास दिनदहाड़े डकैती की घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया. दो लोग एक कार में 40 लाख रुपये ले जा रहे थे, तभी बदमाशों ने जानबूझकर उन्हें पीछे से टक्कर मारी, बंदूक और चाकू से धमकाया और पैसे छीन लिए. हालांकि, भागते हुए लुटेरों की कार पलट गई और नोटों के बंडल सड़क पर बिखर गए. मौके पर भीड़ जमा होने के बाद 8.5 लाख रुपये छोड़कर भाग गए.
पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह घटना शंकरपल्ली मंडल के हुसैनपुर और कोठापल्ली गांवों के पास हुई. मेडचल जिले के कीसरा निवासी स्टील व्यापारी राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार सुबह अपने ड्राइवर मधु और सहायक साईं बाबा को 40 लाख रुपये लेने विकाराबाद भेजा था. लौटते समय, जब वे हुसैनपुर गांव के पास पहुंचे, तो एक कार ने अचानक पीछे से उन्हें टक्कर मार दी और सड़क के दूसरी ओर रुक गई.
पुलिया से टकराई बदमाशों की कार
एक व्यक्ति ड्राइवर की सीट पर बैठा रहा, जबकि तीन नकाबपोश बदमाश उतरे, पत्थर से कार का शीशा तोड़ दिया, और मधु और साईं बाबा को बंदूक और चाकू दिखाकर धमकाया और उन्हें पैसों से भरा बैग सौंपने के लिए मजबूर किया. लुटेरे अपनी कार लेकर भाग गए, लेकिन चार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, कोठापल्ली के पास एक मोड़ पर, उनका नियंत्रण खो गया, वे एक पुलिया से टकरा गए और कार पलट गई. इसके बाद नकदी के बंडल सड़क पर बिखर गए.
स्थानीय लोगों के पहुंचने से पहले ही, दो आरोपी बाहर कूद गए और पैसों से भरा एक बैग लेकर भाग गए. जैसे ही और स्थानीय लोग बिखरे हुए पैसों को इकट्ठा करने के लिए पहुंचे, पलटी हुई कार से दो और लोग निकले. पूछताछ करने पर, उन्होंने बताया कि पैसे इकट्ठा करते समय उन पर हमला किया गया और उन्हें छीनने की कोशिश की गई. जब बदमाशों को पता चला कि और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आरोपी बाकी पैसे छोड़कर भाग गए.
पुलिस ने 8.5 लाख रुपये जब्त किए
अधिकारियों के मुताबिक, जब स्थानीय लोग नोट इकट्ठा कर रहे थे, तभी शंकरपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 8.5 लाख रुपये की रकम जब्त कर ली. मधु और साईं बाबा ने पहले ही पुलिस को घटना की सूचना दे दी थी. अधिकारियों ने हुसैनपुर में घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि लुटेरों ने एक नकली बंदूक का इस्तेमाल किया था. पलटी हुई कार से एक माला और शराब की बोतलें बरामद हुईं.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई कार की पहचान महबूबनगर जिले ज़डचर्ला (Jadcherla) निवासी एक व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपी को पकड़ने के लिए चार विशेष पुलिस टीमें लगाई गई हैं.
