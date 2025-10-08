ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट की घटना के एक दिन बाद, तमिलनाडु में एक युवक ने जज पर चप्पल फेंकी

तमिलनाडु में एक आरोपी ने जज के कमरे की तरफ चप्पल फेंकी. इस घटना की निंदा की जा रही है.

Slippers thrown judge in Tamil Nadu
तमिलनाडु में चेरनमहादेवी स्थित जिला न्यायालय (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 12:59 PM IST

तिरुनेलवेली: सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने के एक दिन बाद तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की एक अदालत में भी ऐसी ही घटना घटी, जहाँ चोरी के एक मामले के आरोपी ने जज के कमरे की ओर चप्पल फेंकी. इस घटना ने न्यायिक जगत समेत अन्य जगहों पर हलचल मचा दी.

पुलिस के अनुसार तिरेंद्र सिंह (29) नामक आरोपी ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को तिरुनेलवेली के चेरनमहादेवी स्थित जिला न्यायालय में मंदिर के पैसे चोरी के एक मामले की सुनवाई के लिए पेश किया गया था. जज अरुण शंकर ने सुनवाई को लेकर किसी अन्य डेट फिक्स करने का आदेश दिया. इसके बाद, तिरेंद्र सिंह को पुलिस सुरक्षा में अदालत कक्ष के बाहर बैठा दिया गया.

अदालत के फैसले से निराश होकर, उसने अपनी चप्पल उतारकर जज के कमरे की ओर फेंक दी. वहाँ मौजूद वकील और पुलिस हैरान रह गए जब उसने एक के बाद एक दो चप्पलें जज की ओर फेंकी. पुलिस ने तुरंत उसे रोका और थाने ले गई. उसे गिरफ्तार करने वाली चेरनमहादेवी पुलिस घटना की गहन जाँच कर रही है.

यह घटना सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के एक मामले के तुरंत बाद हुई है, जब 71 वर्षीय एक वकील, जिसकी बाद में पहचान राकेश किशोर के रूप में हुई, ने अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह मध्य प्रदेश के खजुराहो परिसर में क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जज गवई की हालिया 'जाओ और भगवान से पूछो' टिप्पणी से आहत हैं. इस विचलित करने वाली घटना के बावजूद मुख्य न्यायाधीश अविचलित रहे और सुनवाई जारी रखी. उन्होंने कहा, 'इस सब से विचलित न हों. हम विचलित नहीं हैं. ये चीजें मुझे प्रभावित नहीं करतीं.'

