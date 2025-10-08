ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट की घटना के एक दिन बाद, तमिलनाडु में एक युवक ने जज पर चप्पल फेंकी

तमिलनाडु में चेरनमहादेवी स्थित जिला न्यायालय ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 8, 2025 at 12:59 PM IST 2 Min Read

तिरुनेलवेली: सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने के एक दिन बाद तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की एक अदालत में भी ऐसी ही घटना घटी, जहाँ चोरी के एक मामले के आरोपी ने जज के कमरे की ओर चप्पल फेंकी. इस घटना ने न्यायिक जगत समेत अन्य जगहों पर हलचल मचा दी. पुलिस के अनुसार तिरेंद्र सिंह (29) नामक आरोपी ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को तिरुनेलवेली के चेरनमहादेवी स्थित जिला न्यायालय में मंदिर के पैसे चोरी के एक मामले की सुनवाई के लिए पेश किया गया था. जज अरुण शंकर ने सुनवाई को लेकर किसी अन्य डेट फिक्स करने का आदेश दिया. इसके बाद, तिरेंद्र सिंह को पुलिस सुरक्षा में अदालत कक्ष के बाहर बैठा दिया गया. अदालत के फैसले से निराश होकर, उसने अपनी चप्पल उतारकर जज के कमरे की ओर फेंक दी. वहाँ मौजूद वकील और पुलिस हैरान रह गए जब उसने एक के बाद एक दो चप्पलें जज की ओर फेंकी. पुलिस ने तुरंत उसे रोका और थाने ले गई. उसे गिरफ्तार करने वाली चेरनमहादेवी पुलिस घटना की गहन जाँच कर रही है.