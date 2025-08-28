अनकापल्ले: आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले जिले के सब्बावरम मंडल में पुलिस ने जली हुई अवस्था में मिली एक महिला की बेरहमी से हत्या के रहस्य का पर्दाफाश कर दिया है. जांच में पता चला है कि उसकी दो बेटियों ने अपने चाचा के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है. एसपी तुहिन सिन्हा ने मंगलवार शाम एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी.

मृतका ओडिशा की मूल निवासी थीं और अपने पति से अलग राजीवनगर, वडलापुडी, कुर्मन्नापलेम में रह रही थीं. उसकी दो बेटियां हैं. एक बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है. पुलिस के मुताबिक, महिला की ऑनलाइन सट्टेबाजी और विवाहेतर संबंधों में कथित संलिप्तता के कारण उनकी बेटियों के साथ अक्सर विवाद होता था. बेटियों को लगता था कि उसकी मां परिवार की प्रतिष्ठा को खराब कर रही है.

13 जून को, छोटी बेटी अपने छात्रावास से घर लौटी. खबर के मुताबिक, बेटी को उसकी मां के फोन पर अश्लील भाषा वाली आपत्तिजनक तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलीं. उसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. इस विवाद में उसकी बड़ी बेटी भी शामिल हो गई. उसके कुछ ही समय के बाद झगड़ा काफी बढ़ गया.

यह मामला महिला के देवर तक पहुंचा. वह पहले से ही उससे पिछले विवादों को लेकर नाराज था. वह इस बात से खासा नाराज था कि महिला ने पहले ही उसकी छोटी बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी. वहीं, बेटियों को भी अपनी मां से नाराजगी थी, इसलिए तीनों ने उसे जान से मारने का फैसला किया.

13 तारीख की आधी रात के बाद, जब महिला हॉल में सो रही थी, चाचा ने बेटियों की मदद से तौलिए से महिला का गला घोंट दिया. किसी को शक न हो, इसके लिए आरोपियों ने शव को एक कार में सब्बावरम मंडल के बटाजंगलपालेम ले जाकर पेट्रोल छिड़का और एक सुनसान जगह पर उसे आग लगा दी.

अगली सुबह, स्थानीय लोगों ने जला हुआ शव देखा और पुलिस को सूचना दी. मामले की जांच शुरू की गई. पुलिस ने मामले में पीड़िता की बेटियों और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी तुहिन सिन्हा, उनके साथ एडिशनल एसपी देवप्रसाद, परवाड़ा डीएसपी विष्णुस्वरूप और सब्बावरम सीआई रामचंद्र राव ने मामले को तेजी से सुलझाने के लिए जांच टीम की प्रशंसा की.

