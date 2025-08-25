हैदराबाद: अगले महीने से त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है. स्कूली छात्र दशहरा की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस साल छात्रों को लंबी छुट्टियां मिलेंगी. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 9-13 दिनों तक अवकाश रहेगा. इसके अलावा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में नवरात्रि और दशहरे के दौरान 9-10 दिनों तक छुट्टी रहेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 13 दिन की दशहरा छुट्टी का फैसला किया है. राज्य के स्कूलों में 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश रहेगा, जो कुल 13 दिन का होगा. 4 अक्टूबर से स्कूल फिर से शुरू होंगे.

दशहरा की छुट्टियों से पहले स्कूलों को अपनी फॉर्मेटिव असेसमेंट (एफए)-2 परीक्षाएं पूरी करनी होंगी. कक्षाएं फिर से शुरू होने के बाद छात्रों को 24 से 31 अक्टूबर तक योगात्मक मूल्यांकन (एसए) - 1 परीक्षा देनी होगी. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद, एसए 1 परिणाम 6 नवंबर तक घोषित किए जाएंगे.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्य शिक्षा विभागों द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, अधिकांश शिक्षण संस्थान कम से कम नौ दिनों के लिए बंद रहेंगे. कुछ क्षेत्रों में इससे भी लंबी छुट्टियां होंगी. कार्यक्रम के अनुसार, दोनों राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक छुट्टियां रहेंगी. हालांकि, ईसाई अल्पसंख्यक संस्थानों में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छह दिन की छोटी छुट्टी रहेगी. कुछ अन्य संस्थानों में नौ दिनों के लिए अवकाश रहेगा.

तेलंगाना में लंबी छुट्टियां

तेलंगाना में दशहरा की छुट्टियां आंध्र प्रदेश की तुलना में ज्यादा लंबी होंगी. राज्य भर के स्कूल और कॉलेज 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जिससे छात्रों को 13 दिन की छुट्टी मिलेगी. इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने पैगंबर मुहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलाद-उन-नबी के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को छुट्टी की घोषणा की है.

दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है. यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह की दशमी तिथि को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसका प्रतीक भगवान राम की रावण पर विजय है. इस वर्ष विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025 को है.

27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की छुट्टी

तेलंगाना सरकार ने गणेश चतुर्थी मनाने के लिए बुधवार 27 अगस्त 2025 को राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और बैंकों के लिए सामान्य अवकाश की आधिकारिक पुष्टि की है. इस राज्यव्यापी अवकाश के दौरान छात्र, शिक्षक और सरकारी कर्मचारी 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव में भाग ले सकेंगे. यह उत्सव घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ शुरू होगा, जिसके बाद प्रार्थना, सामुदायिक समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू होगा. 27 अगस्त बुधवार को तेलंगाना के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने क्यों कहा 'शिक्षा ही समाज को बदलने का एकमात्र रास्ता'