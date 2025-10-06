ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग में मौत और तबाही: मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन से 23 लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 35 स्थानों पर भूस्खलन की सूचना. ममता स्थिति का आकलन करने के लिए आज उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी.

DARJEELING LANDSLIDES
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से भूस्खलन के बाद बचाव अभियान चलाया गया (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 9:40 AM IST

दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश के चलते तबाही मची है. पिछले दिनों दार्जिलिंग और उसके आस पास के जिलों में भीषण बारिश हुई जिससे बड़े पैमाने पर पहाड़ियों में भूस्खलन हुआ. वहीं पुल ढहने की घटना हुई. इन घटनाओं में कम से कम 23 लोगों की जाने गई हैं.

अधिकारियों के अनुसार रविवार को दार्जिलिंग की पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण एक दशक में सबसे भीषण भूस्खलन हुआ. इसमें बच्चों सहित कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई. भूस्खलन में घर बह गए, सड़कें कट गईं, गांव अलग-थलग पड़ गए और व्यापक तबाही के बीच सैकड़ों पर्यटक फंस गए.

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले के कई स्थानों - सरसली, जसबीरगांव, मिरिक बस्ती, धार गांव (मेची), मिरिक झील क्षेत्र और नागराकाटा क्षेत्र में कई लोगों की मौत हुई.

दार्जिलिंग में कुल 18 लोगों की मौत हो गई. इनमें से 11 मौतें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मिरिक में और सात मौत दार्जिलिंग उपमंडल में हुई. इसमें जोरेबंगलो, सुकिया पोखरी और सदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र शामिल हैं. पास के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में एक अलग बचाव अभियान में भूस्खलन के मलबे से पाँच शव बरामद किए गए.

एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया, 'अब तक मिरिक, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है.' उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि शाम तक कुल मृतकों की संख्या 20 थी, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना है. दार्जिलिंग क्षेत्र का प्रशासन देखने वाले गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा ने बताया कि पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले इस सुरम्य क्षेत्र में 35 स्थानों पर भूस्खलन की सूचना मिली है.

अधिकारियों ने 2015 में दार्जिलिंग में हुए भूस्खलन के बाद से सबसे भीषण भूस्खलन बताया. इसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी. पूरी ढलानें धंस गई, राजमार्ग मोटी मिट्टी में दब गए और संचार लाइनें टूट गई. कई बस्तियों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क, मिरिक-सुखियापोखरी, अभी भी अवरुद्ध हैं. दुर्गा पूजा और त्योहारों के बाद की छुट्टियों के लिए पहाड़ियों पर आए सैकड़ों पर्यटक इस अफरा-तफरी में फंसे हैं.

कोलकाता, हावड़ा और हुगली से मिरिक, घूम और लेपचाजगत जाने वाले परिवारों को शनिवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घर के अंदर ही रहने को मजबूर होना पड़ा. एनडीआरएफ के अनुसार दार्जिलिंग और उत्तरी सिक्किम में सड़क संपर्क बुरी तरह बाधित है. सिलीगुड़ी को मिरिक-दार्जिलिंग मार्ग से जोड़ने वाला एक लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया. इससे इस क्षेत्र तक पहुँच टूट गई.

स्थिति बिगड़ने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में एक उच्च-स्तरीय बैठक की. एक 24x7 नियंत्रण कक्ष खोला और कहा कि वह स्थिति का आकलन करने के लिए सोमवार (6 अक्टूबर) को उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी.

नागराकाटा के धार गाँव में मलबे से कई लोगों को बचाया गया, जहाँ भारी भूस्खलन के कारण कई घर ढह गए. गैर-सरकारी संगठनों और जिला प्रशासन के सहयोग से अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जबकि मिरिक में कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है.

राहुल गांधी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया

दार्जिलिंग के सांसद और भाजपा नेता राजू बिष्ट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भूस्खलन को राज्य स्तरीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और केंद्र से राज्य को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया.

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग समेत अन्य जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर तक अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. इसने संतृप्त मिट्टी की स्थिति के कारण और अधिक भूस्खलन और सड़क अवरोधों की चेतावनी दी है. कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि दार्जिलिंग जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

रविवार की आपदा अक्टूबर 1968 की जलप्रलय की भयावह गूँज को दर्शाती है जो इस क्षेत्र के इतिहास में सबसे घातक थी. उस समय लगातार बारिश के कारण पहाड़ी जिलों, सिक्किम और मैदानी इलाकों में पूरी बस्तियाँ बह गईं थी और लगभग 1000 लोग मारे गए थे. 1899 के विनाशकारी भूस्खलन, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश हिल स्टेशन में 72 लोग मारे गए थे.

तब से लेकर 1968 के अंबूतिया भूस्खलन और 1950 तथा 2015 में बार-बार बादल फटने से हुई आपदाओं तक, दार्जिलिंग के नाजुक इलाके को प्रकृति के प्रकोप ने बार-बार बदला है. राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में आपातकालीन नियंत्रण कक्षों को हाई अलर्ट पर रखा है. साथ ही नागरिक सुरक्षा और राज्य आपदा बल की अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा है.

DARJEELING TORRENTIAL RAINSDARJEELING DEATH TOLL RISESदार्जिलिंग भूस्खलनदार्जिलिंग बारिश मौतDARJEELING LANDSLIDES

