ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग में मौत और तबाही: मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन से 23 लोगों की मौत

दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश के चलते तबाही मची है. पिछले दिनों दार्जिलिंग और उसके आस पास के जिलों में भीषण बारिश हुई जिससे बड़े पैमाने पर पहाड़ियों में भूस्खलन हुआ. वहीं पुल ढहने की घटना हुई. इन घटनाओं में कम से कम 23 लोगों की जाने गई हैं.

अधिकारियों के अनुसार रविवार को दार्जिलिंग की पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण एक दशक में सबसे भीषण भूस्खलन हुआ. इसमें बच्चों सहित कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई. भूस्खलन में घर बह गए, सड़कें कट गईं, गांव अलग-थलग पड़ गए और व्यापक तबाही के बीच सैकड़ों पर्यटक फंस गए.

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले के कई स्थानों - सरसली, जसबीरगांव, मिरिक बस्ती, धार गांव (मेची), मिरिक झील क्षेत्र और नागराकाटा क्षेत्र में कई लोगों की मौत हुई.

दार्जिलिंग में कुल 18 लोगों की मौत हो गई. इनमें से 11 मौतें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मिरिक में और सात मौत दार्जिलिंग उपमंडल में हुई. इसमें जोरेबंगलो, सुकिया पोखरी और सदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र शामिल हैं. पास के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में एक अलग बचाव अभियान में भूस्खलन के मलबे से पाँच शव बरामद किए गए.

एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया, 'अब तक मिरिक, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है.' उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि शाम तक कुल मृतकों की संख्या 20 थी, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना है. दार्जिलिंग क्षेत्र का प्रशासन देखने वाले गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा ने बताया कि पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले इस सुरम्य क्षेत्र में 35 स्थानों पर भूस्खलन की सूचना मिली है.

अधिकारियों ने 2015 में दार्जिलिंग में हुए भूस्खलन के बाद से सबसे भीषण भूस्खलन बताया. इसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी. पूरी ढलानें धंस गई, राजमार्ग मोटी मिट्टी में दब गए और संचार लाइनें टूट गई. कई बस्तियों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क, मिरिक-सुखियापोखरी, अभी भी अवरुद्ध हैं. दुर्गा पूजा और त्योहारों के बाद की छुट्टियों के लिए पहाड़ियों पर आए सैकड़ों पर्यटक इस अफरा-तफरी में फंसे हैं.

कोलकाता, हावड़ा और हुगली से मिरिक, घूम और लेपचाजगत जाने वाले परिवारों को शनिवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घर के अंदर ही रहने को मजबूर होना पड़ा. एनडीआरएफ के अनुसार दार्जिलिंग और उत्तरी सिक्किम में सड़क संपर्क बुरी तरह बाधित है. सिलीगुड़ी को मिरिक-दार्जिलिंग मार्ग से जोड़ने वाला एक लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया. इससे इस क्षेत्र तक पहुँच टूट गई.