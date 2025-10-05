दार्जिलिंग भूस्खलन: ममता करेंगी उत्तर बंगाल का दौरा, पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहाड़ी इलाकों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं. वह प्रभावित इलाकों की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना चाहती हैं.
Published : October 5, 2025 at 3:27 PM IST
कोलकाता: उत्तर बंगाल भारी बारिश और भूस्खलन से तबाह हो गया है. पहाड़ों से लेकर तराई तक - हर जगह तबाही का मंजर है. नदियां उफान पर हैं, पुल टूट गए हैं. रेल और सड़क संपर्क बाधित हो गया है. ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल यानी सोमवार को उत्तर बंगाल जा रही हैं.
सूत्रों के अनुसार वह सोमवार दोपहर 2 बजे कोलकाता से विमान में रवाना होंगी और सीधे उत्तरकन्या प्रशासनिक भवन पहुंचकर एक आपात बैठक करेंगी. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्जिलिंग में आई आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.
प्रधानमंत्री ने आज दार्जिलिंग की भयावह स्थिति पर दुख व्यक्त किया. पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा,"दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से गहरा दुख हुआ है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
हर घंटे स्थिति पर नजर
मुख्यमंत्री भी पहाड़ी इलाकों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं. वह प्रभावित इलाकों की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना चाहती हैं. उन्होंने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई विभाग के साथ कई बैठकें की हैं. नबान्न में एक विशेष निगरानी दल का गठन किया गया है, जो उत्तर बंगाल के हर जिले में हर घंटे स्थिति पर नजर रख रहा है.
Authorities are closely monitoring the situation in Darjeeling and surrounding areas affected by heavy rainfall and landslides. My thoughts are with the bereaved families. Wishing the injured a quick recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2025
दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिले भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. पहाड़ी नदियों के उफान में कई गांव बह गए हैं. दुदिया और बिजनबाड़ी पुल पूरी तरह टूट गए हैं, जिससे कुछ इलाके पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गए हैं. कई पर्यटक अभी पहाड़ी इलाकों के होटलों में फंसे हुए हैं. प्रशासन ने उन्हें अपने होटलों से बाहर न निकलने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी दिनाजपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अगले 24 घंटों में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में और भारी बारिश की संभावना है.
रेल सेवाएं प्रभावित
इस बीच आपदा का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है. सुरक्षा की दृष्टि से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं. सिलीगुड़ी-धुबरी डेमू, एनजेपी-अलीपुरद्वार टूरिस्ट स्पेशल और सिलीगुड़ी-बामनहाट एक्सप्रेस को रोक दिया गया है. कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दी गई हैं - उदाहरण के लिए, कुछ ट्रेनों ने बिन्नागुड़ी और गुलमा स्टेशनों पर अपनी यात्रा समाप्त कर दी है. हालाँकि, यात्रियों के हित में, रेलवे अधिकारियों ने कुछ ट्रेनों को बदलकर चलाने का निर्णय लिया है. सियालदह-अलीपुरद्वार एक्सप्रेस और महानंदा एक्सप्रेस अब न्यू कूचबिहार होकर चलेंगी.
येलो अलर्ट जारी
बारिश का असर दक्षिण बंगाल पर भी पड़ा है. कोलकाता, हावड़ा, हुगली और नदिया ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, उत्तर बंगाल के एक बड़े इलाके में रेड अलर्ट की घोषणा के बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है. दुर्गा पूजा के बाद के हफ़्ते में भारी बारिश का आम लोगों के दैनिक जीवन पर भी गंभीर असर पड़ रहा है. खासकर पूजा उत्सव के दिन, यात्रा और परिवहन बाधित हो रहा है. राज्य सरकार ने पहले ही पर्यटकों और निवासियों से सावधानी बरतने का अनुरोध किया है.
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तरकन्या से सीधे प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती हैं. वह वहां राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगी. प्रशासन ने आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है.
