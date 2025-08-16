ETV Bharat / bharat

पता चल गई दिल्ली दरगाह हादसे के पीछे की वजह, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- आखिर क्या हुआ था? - DARGAH SHARIF PATTE SHAH INCIDENT

जुमे की नमाज के बाद अधिकतर लोग दरगाह से चले गए थे, बाहर से आए हुए लोग बारिश की वजह से कमरों में रुके थे.

निजामुद्दीन स्थित दरगाह हादसा
निजामुद्दीन स्थित दरगाह हादसा
Published : August 16, 2025 at 4:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित दरगाह शरीफ पत्ते वाली में कमरों की छत और दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं, पांच लोग घायल हैं. घायलों का एम्स ट्रॉमा सेंटर और लोकनायक अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, मृतकों का भी पोस्टमार्टम होना बाकी है. मृतकों के बारे में अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि वह कहां के रहने वाले थे. लेकिन, इस बात की पुष्टि हुई है कि वह निजामुद्दीन के रहने वाले नहीं थे. ये लोग दरगाह पर जियारत के लिए आए थे और वहां रुके हुए थे.

हादसे के वक्त मौके पर पहुंचने वाले निजामुद्दीन निवासी इकरामुद्दीन ने बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो लोगों को निकालने का काम चल रहा था. कुछ लोगों को निकाल कर पुलिस ने एंबुलेंस से अस्पताल भेज दिया था. 6 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, 5 से ज्यादा लोग घायल भी थे. इकरामुद्दीन ने बताया कि हादसे के बाद तुरंत ही काफी लोग मौके पर पहुंच गए थे, जिससे लोगों को निकालने काम जल्दी शुरू हो गया था.

दिल्ली दरगाह हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई घटना की असली वजह

उन्होंने बताया कि दरगाह के अंदर कुछ कमरे बने हुए थे, जिनमें अक्सर लोग रुकते थे. शुक्रवार को बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोग कमरों के अंदर बैठ गए थे. दीवार गिरी जिससे लोग दब गए. उन्होंने बताया कि 30 से 35 साल पुराने कमरे बने हुए थे, जिनकी मरम्मत के लिए कई बार दरगाह कमेटी ने प्रयास किया. लेकिन, दरगाह की दीवार हुमायूं टॉन्ब से सटी हुई है, जिसकी वजह से एएसआई के लोग मरम्मत परमिशन नहीं देते थे.

वहीं, घटनास्थल पर हादसे के समय पहुंचने वाले मोहम्मद उमहर ने बताया कि दीवार और छत गिरने की जो दुखद घटना हुई, उसके लिए एएसआई जिम्मेदार है. इसी ने उसकी मरम्मत के लिए परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. कई बार दरगाह कमेटी ने मरम्मत कराने का प्रयास किया लेकिन, परमिशन नहीं दी गई. बिना परमिशन जब भी उन्होंने काम शुरू किया तो एएसआई वाले शिकायत कर देते थे, जिसकी वजह से काम रोक दिया जाता था. इससे मरम्मत का काम नहीं हो पाया बारिश की वजह से ही छत और दीवार कमजोर हुई. काफी पुराना स्ट्रक्चर था. इस वजह से वह गिर गया.

मोहम्मद उमहर ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि मृतकों को और घायलों को उचित मुआवजा दिया जाए. उन्होंने बताया कि जुम्मे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए पहुंचते थे. जुमे की नमाज के बाद अधिकतर लोग वहां से चले गए थे. कुछ लोग जो बाहर से आए थे वह वहां बारिश की वजह से रुक गए थे और वही लोग हादसे का शिकार हुए. उन्होंने बताया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के समय की दरगाह है. लोगों के मन में इसके लिए काफी मान्यता है. इसलिए बड़ी संख्या में यहां हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों का आना-जाना लगा रहता है.

जुमे की नमाज के वक्त गिरती छत तो हो सकता था और बड़ा हादसा: दरगाह के नजदीक स्थित हुमायूं टॉन्ब पर ड्यूटी करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वह तो अच्छा हुआ कि हादसा 3 बजे के बाद हुआ, जिससे कम लोग ही हादसे की चपेट में आए. अगर यह हादसा जुम्मे की नमाज के समय एक से दो बजे के बीच होता तो और भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी. गार्ड ने बताया कि जुम्मे की नमाज के समय लोगों के यहां अधिक भीड़ रहती है. जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद अधिकतर लोग वहां से चले गए थे. यहां आस-पास से और दूर से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो आसपास के अधिकतर लोग चले गए थे. दूर से आए हुए लोग बारिश का मौसम होने की वजह से यहां रुक गए थे.

हादसे के बाद दरगाह को किया गया लॉक: हादसे के बाद दरगाह को लॉक कर दिया गया है. वहां पर अब लोगों का आना-जाना माना है. जो लोग वहां जियारत करने या चादर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं वह वहां से वापस जा रहे हैं. जिन लोगों को हादसे की जानकारी नहीं है वह जानकारी मिलने के बाद मायूस होकर वापस भी लौट रहे हैं.

