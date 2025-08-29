दरभंगा : बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह मामला 27 अगस्त का है जब अतरबेल में आयोजित कार्यक्रम में मंच से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था.

पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार : पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और दरभंगा कोर्ट में पेश किया, जहां CJM जुनेद आलाम ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.

आरोपी को जेल लेकर जाती पुलिस (ETV Bharat)

मुख्य आयोजक फरार, नेपाल भागने की आशंका : इस मामले में कार्यक्रम के आयोजक सह मुख्य आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस को आशंका है कि वह नेपाल भाग सकता है. फिलहाल उसके खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है.

कांग्रेस का नहीं है आधिकारिक कार्यकर्ता : गिरफ्तार व्यक्ति गांव में पंचर की दुकान चलाता था और स्थानीय नेताओं का समर्थक माना जाता था. वह कांग्रेस का कोई आधिकारिक पदाधिकारी नहीं है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में उसकी उपस्थिति रहती थी. जेल भेजे गई आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है.

पकड़ा गया आरोपी (ETV Bharat)

मंच से की गई थी अभद्र टिप्पणी : राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब काफिला गुजर गया तो आरोपी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया. वायरल वीडियो में ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ जैसे नारे भी सुनाई दिए थे.

सियासी भूचाल के बाद कार्रवाई : इस घटना ने सियासी हलचल मचा दी थी. अब साइबर जांच और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है.

