ETV Bharat / bharat

राजा थे, रियासत थी, तीन रानियां थीं पर नहीं था कोई उत्तराधिकारी, दरभंगा महाराज की अनसुनी दास्तां

दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की तीन शादियां हुईं पर कोई संतान नहीं हुई. शाही वैभव के बावजूद उनकी विरासत अधूरी और उत्तराधिकारी विहीन रह गई.

दरभंगा राजघराने की शाही विरासत
दरभंगा राजघराने की शाही विरासत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 6:40 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: वरुण ठाकुर

दरभंगा: दरभंगा राज एक ऐसा शाही साम्राज्य था जिसकी दौलत, शान और शौक की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों तक होती थी, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह की पत्नी कामसुंदरी देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद दरभंगा राजघराना एक बार फिर सुर्खियों में है. जानिए इस शाही विरासत की पूरी कहानी.

दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की शाही विरासत: दरअसल, महाराज कामेश्वर सिंह न केवल अपार संपत्ति के स्वामी थे, बल्कि कला, शिक्षा और राजनीति के भी बड़े संरक्षक थे. उन्होंने बीएचयू, पटना यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को दान दिए, और फ्रांस की महारानी का हार व मुगलों का बेशकीमती पन्ना खरीदकर सुर्खियां बटोरीं. लेकिन 20वीं सदी में जमींदारी उन्मूलन, बदलती राजनीति और कानूनी उलझनों ने इस वैभवशाली रजवाड़े को इतिहास के हाशिए पर ला खड़ा किया.

दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह
दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह (ETV Bharat)

प्रेम, सेवा और दुख की कहानी: कामेश्वर सिंह की तीन पत्नियों में से मंझली पत्नी कामेश्वरी प्रिया से उनका विशेष प्रेम था. दोनों ने सामाजिक कार्यों में सहभागिता की और दरभंगा राज को संवेदनशील नेतृत्व प्रदान किया. कहा जाता है कि कामेश्वरी प्रिया ने समाजसेवा के लिए अपनी रॉयल्स रॉयस तक दान कर दी. उनकी असामयिक और रहस्यमयी मृत्यु ने दरभंगा राज की उत्तराधिकार की कहानी को अधूरा छोड़ गई.

दरभंगा महाराज की शादियां और वंश: महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की तीन शादियां हुई थीं. उनकी पहली पत्नी महारानी राजलक्ष्मी, दूसरी पत्नी कामेश्वरी प्रिया और तीसरी पत्नी कामसुंदरी देवी थीं. वर्तमान में कामसुंदरी देवी दरभंगा के निजी अस्पताल में भर्ती हैं. खास बात यह है कि महाराजा की किसी भी पत्नी से संतान नहीं हुई. उनकी दूसरी पत्नी का निधन 1942 में जबकि राजलक्ष्मी का निधन 1976 में हुआ.

कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना: महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह ने अपनी तीसरी पत्नी कामसुंदरी देवी के नाम पर 'महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन' की स्थापना की थी. यह फाउंडेशन शिक्षा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, जो उनकी दानशील प्रवृत्ति का प्रतीक है.

मिथिला की शान, दरभंगा राज: कामेश्वर सिंह 1929 से 1952 तक दरभंगा के ज़मींदार रहे। दरभंगा राजघराना भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजघरानों में गिना जाता था। इनका साम्राज्य मिथिला क्षेत्र में करीब 8380 वर्ग किलोमीटर में फैला था. कला, शिक्षा और दान में अग्रणी यह राजपरिवार आज भी इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया है.महाराजा का निधन 1962 में हुआ था.

राजसी जीवन में असाधारण दूरी: राजघराने से जुड़े करीबी लोगों के अनुसार, दरभंगा के अंतिम महाराजाधिराज डॉ. सर कामेश्वर सिंह अपनी मंझली पत्नी कामेश्वरी प्रिया की अकाल मृत्यु के बाद जीवन के अंतिम समय तक अपनी पहली पत्नी, बड़ी महारानी राजलक्ष्मी से कोई संवाद नहीं रखते थे. कहा जाता है कि बड़ी महारानी विवाहिता तो थीं, परंतु उन्हें कभी पति का प्रेम और स्नेह नहीं मिला. यह एक ऐसा विषय है जिस पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है.

मध्यवधु की मृत्यु और उत्तराधिकार की आशंका: मिथिला समाज में यह धारणा रही है कि कामेश्वर सिंह की दूसरी पत्नी कामेश्वरी प्रिया, जिनसे उनका विवाह 1935 में हुआ था, संभवतः गर्भवती थीं. 1942 में उनकी असामयिक मृत्यु ने दरभंगा राज की वैध उत्तराधिकारी की संभावनाओं को समाप्त कर दिया. यही कारण माना जाता है कि इस मृत्यु ने महाराज को गहराई से प्रभावित किया और उनके पारिवारिक जीवन में स्थायी दूरी पैदा कर दी.

महाराज का गहरा स्नेह और आत्मीय जुड़ाव: जानकारों की मानें तो महाराजाधिराज डॉ. सर कामेश्वर सिंह अपनी मंझली पत्नी महारानी कामेश्वरी प्रिया से अत्यंत प्रेम करते थे. दोनों के बीच संबंध सिर्फ पति-पत्नी के नहीं, बल्कि सहयोगी और समान सोच रखने वाले साथी का था. दरभंगा राज से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी इस बात के गवाह हैं कि महाराज और महारानी ने मिलकर कई सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक फैसले लिए. यह दुर्लभ उदाहरण था, जब एक राजघराने की महारानी निर्णयों में इतनी भागीदारी रखती थीं.

दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की पत्नी कामसुंदरी देवी की तबीयत खराब
दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की पत्नी कामसुंदरी देवी की तबीयत खराब (ETV Bharat)

संस्कार, स्वाभिमान और सेवा का प्रतीक: कामेश्वरी प्रिया एक साधारण परिवार से आई थीं, लेकिन उनके संस्कार असाधारण थे. उन्होंने अपने दादा-दादी और माता-पिता से जो जीवन मूल्य सीखे थे, उन्हें दरभंगा राजमहल तक पहुंचाया. कहा जाता है कि वे इतनी दयालु थीं कि एक बार गरीब बच्चों की सेवा के लिए उन्होंने अपनी बेशकीमती रॉयल्स रॉयस कार तक दान कर दी थी. उनके भीतर स्वाभिमान था पर साथ ही करुणा और सेवा का भाव भी कूट-कूट कर भरा था.

सुखद वैवाहिक जीवन और दरबार में उल्लास: कामेश्वर-कामेश्वरी की जोड़ी दरभंगा राज में आदर्श मानी जाती थी विवाहोपरांत राजमहल में एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और हंसी-खुशी का माहौल था. दोनों का जीवन बेहद सुखमय था, और राजमहल के लोग उनके बीच की आत्मीयता को देखकर प्रसन्न होते थे. पांच-छह वर्ष कैसे बीते, किसी को पता ही नहीं चला। दरभंगा में हर ओर एक सुखद वातावरण बन चुका था.

अचानक आया दुख और अधूरी रह गई कहानी: लेकिन इस सुखद जीवन की रेखा अचानक टूट गई. महारानी कामेश्वरी प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी, और कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया कि उनकी बीमारी ने अचानक सब कुछ बदल दिया. कुछ ही समय में, वो हंसती-खेलती रानी ईश्वर के दरबार में चली गईं. उनका जाना न केवल महाराज के जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ गया, बल्कि दरभंगा राज की उजली और संभावनाओं से भरी एक कहानी को अधूरा कर गया.

कामेश्वर-कामेश्वरी प्रेम और साझेदारी की मिसाल: दरभंगा राज से जुड़े जानकारों का कहना है कि महाराजाधिराज डॉ. सर कामेश्वर सिंह अपनी दूसरी पत्नी महारानी कामेश्वरी प्रिया से बेहद स्नेह करते थे. दोनों ने मिलकर कई सामाजिक और सांस्कृतिक फैसले लिए, जिनके दस्तावेज आज भी इतिहास में दर्ज हैं. मिथिला और बिहार का शायद ही कोई क्षेत्र रहा हो, जहां इस जोड़ी की साझा पहुंच न हो। महारानी भले ही साधारण परिवार से आई थीं, लेकिन उनके संस्कार, आत्मसम्मान और सामाजिक संवेदनशीलता उन्हें असाधारण बनाते थे.

दया की देवी, जिसने रॉयल्स रॉयस दान कर दी: कामेश्वरी प्रिया को समाज सेवा से विशेष लगाव था. कहा जाता है कि उन्होंने गरीब बच्चों के कल्याण के लिए अपनी रॉयल्स रॉयस कार तक दान कर दी थी. उनका यह कदम न केवल उनकी करुणा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह राजघराने की शोभा होने के साथ-साथ एक जागरूक और संवेदनशील महिला भी थीं. विवाह के बाद उनका जीवन महाराज के साथ अत्यंत सुखमय बीता और दरभंगा राज में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहा.

अधूरी रह गई खुशियों की कहानी: विवाह के पांच-छह वर्ष कैसे बीते, इसका एहसास ही नहीं हुआ. चारों ओर खुशियों की खनक थी, मानो राजमहल एक बार फिर नवजीवन से भर उठा हो, लेकिन इसी बीच अचानक सब कुछ बदल गया. महारानी कामेश्वरी बीमार पड़ीं और कुछ ही समय में इस दुनिया को अलविदा कह गईं. उनका असमय निधन न सिर्फ महाराज के जीवन में खालीपन छोड़ गया, बल्कि दरभंगा राज की उस स्वर्णिम कथा को भी अधूरा कर गया, जो प्रेम, साझेदारी और सेवा की मिसाल बन सकती थी.

महारानी की रहस्यमयी मृत्यु: तात्कालिक समाज में यह विश्वास था कि महारानी कामेश्वरी प्रिया जब इस दुनिया से विदा हुईं, तब वे गर्भवती थीं, लेकिन यह घटना इतनी चुपचाप दबा दी गई कि पिछले 80 वर्षों में दरभंगा या मिथिला के लोगों ने इस पर कोई खुलकर चर्चा नहीं की. उनकी असामयिक मृत्यु ने न सिर्फ एक सुखद वैवाहिक जीवन को तोड़ा, बल्कि दरभंगा राज की वैध उत्तराधिकारी की संभावनाओं को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया. इसके कुछ ही समय बाद महाराज ने अपनी पहली पत्नी से भी सारे संबंध तोड़ लिए, जो इस दुख की गहराई को दर्शाता है.

शोक में टूटा मन और दान की ओर झुकाव: महारानी की मृत्यु ने महाराज कामेश्वर सिंह को भीतर से तोड़ कर रख दिया. वे शारीरिक रूप से भले ही जीवित रहे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से एकदम अकेले पड़ गए। इस शोक को उन्होंने सेवा और दान के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद महाराज ने ब्रिटिश महारानी के ऑर्फन रिलीफ फंड में 15,000 पाउंड का दान देकर अपनी पत्नी की स्मृति को एक अंतरराष्ट्रीय श्रद्धांजलि दी.

प्रेम की स्थायी निशानी है श्यामा मंदिर और पोखर: महारानी की स्मृति में महाराज ने उनके जन्मस्थान पर एक भव्य श्यामा मंदिर और 51 एकड़ में फैला एक विशाल पोखर बनवाया. यह निर्माण कार्य उनके श्वसुर, यानी महारानी के पिता, के हाथों से संपन्न हुआ, जिन्होंने स्वयं इस कार्य के लिए 11 एकड़ भूमि दान में दी. शेष जमीन महाराज ने स्वयं खरीदी. यह स्मारक आज भी उस अद्भुत प्रेम, पीड़ा और त्याग की गवाही देता है, जो दरभंगा राज की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है.

दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह
दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह (ETV Bharat)

दरभंगा राज की स्थापना और विस्तार: दरभंगा राज की स्थापना 1535 में महेश ठाकुर द्वारा की गई थी, जिसमें बिहार का पूरा मिथिला क्षेत्र शामिल था. यह राज्य लंबे समय तक मिथिला की सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा. दरभंगा के अंतिम शासक महाराजा कामेश्वर सिंह थे, जिनका निधन 1962 में हुआ. वे न सिर्फ एक प्रभावशाली शासक थे बल्कि दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे. 1947 में भारत की आज़ादी के बाद दरभंगा राज्य की अधिकांश संपत्तियों को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था.

शैक्षणिक योगदान और विश्वविद्यालय की स्थापना: दरभंगा राज परिवार ने कई सार्वजनिक कार्यों और संस्थानों की स्थापना में भी योगदान दिया। शासकों द्वारा कुछ जमीनें और किले सरकार को दान में दे दिए गए. इसी क्रम में एक किले को दान करके 1961 में मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई. महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय' रख दिया गया, जो आज भी मिथिला क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है.

रानियों के लिए विशेष प्रावधान: महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपनी दोनों रानियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खास प्रावधान किए थे. उन्होंने व्यवस्था की थी कि दरभंगा में प्रत्येक रानी को एक-एक महल दिया जाएगा और उन्हें हर महीने पांच-पांच हजार रुपए भत्ते के रूप में मिलेंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी तय किया था कि दोनों रानियों के निधन के बाद संबंधित संपत्ति उनके भतीजों को सौंप दी जाएगी. कामेश्वर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कुल संपत्ति का एक-तिहाई भाग लोकहित के कार्यों के लिए सुरक्षित रहेगा.

वसीयत और पारिवारिक सेटलमेंट: कामेश्वर सिंह इन मामलों में गहरी समझ रखते थे. उन्होंने 1958 में एक विस्तृत वसीयत तैयार की और उसे लंदन स्थित लॉएड्स बैंक को पत्र लिखकर सुरक्षित रखने को कहा. इसके बाद पारिवारिक सेटलमेंट के तहत संपत्ति का बंटवारा छोटी रानी और उनके भतीजों के बीच किया गया. बाद में एक-तिहाई की बजाय एक-चौथाई संपत्ति को जनहित के लिए समर्पित कर दिया गया. यह बदलाव पारिवारिक सहमति और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया था.

बड़ी रानी की डायरी और इमरजेंसी का प्रभाव: बड़ी रानी का निधन 1976 में हो गया था, लेकिन उनकी डायरी के आखिरी दिनों के पन्ने एक अहम सच्चाई की ओर संकेत करते हैं. डायरी से पता चलता है कि इमरजेंसी के दौरान राज दरभंगा की संपत्ति का तेजी से सरकारीकरण हुआ. उस समय कई निजी सम्पत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया और राज परिवार की शक्ति और प्रभाव में भारी गिरावट आई. बड़ी रानी की लिखी बातों से यह स्पष्ट होता है कि यह समय दरभंगा राज परिवार के लिए संघर्ष और अनिश्चितता से भरा हुआ था.

सरकारी अधिग्रहण की शुरुआत: बड़ी रानी की डायरी के अनुसार, 26 अगस्त 1975 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में दरभंगा राज का मुख्य कार्यालय अपने अधीन ले लिया. यह घटना दरभंगा राज के शाही इतिहास के अंत की एक निर्णायक कड़ी साबित हुई. इसके बाद 3 सितंबर 1976 को सरकार ने दरभंगा शहर की 300 बीघा ज़मीन के बदले ट्रस्टियों को 70,000 रुपए मुआवजे की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. इस भूमि पर बाद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो ललित नारायण मिश्र के नाम पर बना.

रिश्वत के आरोप और संपत्ति का सरकारीकरण: डायरी में बड़ी रानी गंभीर आरोप लगाती हैं कि ट्रस्टियों ने यह सौदा सरकार से रिश्वत लेकर किया था, जिससे दरभंगा राज की संपत्ति जनहित के नाम पर आसानी से सरकारी नियंत्रण में आ गई. वह आगे लिखती हैं कि 10 अक्टूबर को नरगौना पैलेस जो दरभंगा राज का एक भव्य महल का भी आधिकारिक रूप से अधिग्रहण कर लिया गया.

"कमेश्वर सिंह बहुत बड़े दानवीर थे. द्वितीय विश्वयुद्ध के समय देश के वृत्त मंत्री मोरारजी देसाई ने युद्ध में सहयोग के लिए दरभंगा महाराज को पत्र लिखा था. उस समय युद्ध में चौदह हजार तौला सोना दरभंगा महाराज ने दान किये थे. सोना लेने खुद देश के वित्त मंत्री दरभंगा नरगौना पैलेस आये थे. बनारस विश्वविद्यालय हो कलकत्ता विश्वविद्यालय सब इन्हीं का दिया हुआ है. बस उनको कमी थी तो संतान की जिसका अपसोस उन्हें हरदम रहा." -गगन कुमार झा, पूर्व पार्षद

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

KAMESHWAR SINGHDARBHANGATHREE ROYAL MARRIAGESदरभंगा महाराज कामेश्वर सिंहDARBHANGA MAHARAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.