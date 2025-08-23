श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में गर्मी के समय में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू में सचिवालय और अन्य कार्यालय चलाए जाने की 'दरबार मूव' प्रथा के इस साल बहाल होने की उम्मीद है. 152 साल पुरानी इस प्रशासनिक परंपरा को 2021 में खत्म कर दिया गया था.

इस बारे में राज्य के जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर की राजधानी को श्रीनगर और जम्मू के बीच स्थानांतरित करने की द्विवार्षिक प्रथा को वापस लाने पर विचार कर रही है.

राणा ने ईटीवी भारत से कहा, "जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा रही है. मुझे विश्वास है कि इस साल यह प्रथा बहाल हो जाएगी." हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको सटीक तारीख और महीना नहीं बता सकता. मुझे उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में दरबार मूव की बहाली के संबंध में निर्णय लिया जाएगा.

1872 में पहली बार हुई थी शुरुआत

दरबार मूव की शुरुआत 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में हुई थी, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में मौसम की विषम स्थितियों से बचने के लिए शाही दरबार को श्रीनगर और जम्मू के बीच स्थानांतरित करना शुरू किया था.

इस प्रणाली के तहत, सरकारी कार्यालय गर्मियों के महीनों के दौरान श्रीनगर से संचालित होते थे और सर्दियों में जम्मू में स्थानांतरित हो जाते थे.

10 हजार कर्मचारी, रिकॉर्ड व फर्नीचर की आवाजाही

इस प्रक्रिया में लगभग 10,000 कर्मचारियों के साथ-साथ रिकॉर्ड, कंप्यूटर और फर्नीचर की आवाजाही शामिल थी. इसके लिए दर्जनों ट्रक साल में दो बार जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर फाइलें और कार्यालय उपकरण लेकर आते थे.

सालाना 200 करोड़ रुपये का खर्च

हालांकि अधिकारी अक्सर मौसम की स्थिति और कर्मचारियों की सुविधा को औचित्य के रूप को दर्शाते हैं. दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि यह परंपरा बोझिल और महंगी हो गई है, जिससे सरकारी खजाने से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था.

2021 में दरबार मूव प्रथा हुई समाप्त

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2021 में दरबार मूव प्रथा को समाप्त कर दिया था. इस पर प्रशासन ने तर्क दिया था कि इस पुरानी प्रथा को बंद करने से जो धन बचेगा उसका बेहतर उपयोग सार्वजनिक सेवाओं में होगा.

उस समय अधिकारियों ने दावा किया था कि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से भौतिक फाइल स्थानांतरण की आवश्यकता समाप्त हो गई है.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था बहाल करेंगे

दिलचस्प बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिसंबर 2023 में कहा था कि अगर उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सत्ता में आती है, तो वे दरबार मूव को बहाल कर देंगे. उन्होंने कहा था, "हम आपको आश्वासन देते हैं कि दरबार मूव को बहाल किया जाएगा. जम्मू का अपना महत्व है और हम इसकी विशिष्टता को कम नहीं होने देंगे."

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी इसकी वापसी का समर्थन करते हुए कहा था कि इससे दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियों में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा था, "दरबार मूव ने होटल, परिवहन और स्थानीय उद्योगों के लिए व्यवसाय पैदा करके नौकरियों और आजीविका का समर्थन किया. हमारी सरकार इस विरासत का सम्मान करती है और लोगों की समृद्धि के लिए इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है."

नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में इसकी बहाली शामिल

बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में दरबार मूव की बहाली को शामिल किया करने के साथ ही इसे जम्मू की आर्थिक भूमिका को संरक्षित करने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया था.

