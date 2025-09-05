रायपुर: बलरामपुर जिले में बांध टूटने के कारण आई अचानक आई बाढ़ में एक लड़के का शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर पांच हो गई. अधिकारियों ने बताया कि दो लापता लोगों की तलाश जारी है . मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख व्यक्त किया है. सीएम ने हादसे के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण की कमी को जिम्मेदार ठहराया है.

डैम टूटने से मरने वालों की संख्या 5 हुई: कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने पहले कहा था कि ''धनेशपुर गांव में लुत्ती (सतबहिनी) जलाशय में दरार क्षेत्र में भारी बारिश के बाद मंगलवार देर रात हुई. 1980 के दशक की शुरुआत में बने जलाशय से पानी दरार के माध्यम से पास के घरों और कृषि क्षेत्रों में गिरता था''. अधिकारियों ने बताया कि तीन लापता लोगों में से एक लड़के का शव गुरुवार को बरामद किया गया, जबकि अन्य दो की तलाश अभी भी जारी है. गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है.

महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की बैठक: जिला प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बांध टूटने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. सीएम ने कहा कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सीएम ने दिए सख्त दिशा निर्देश: जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि फील्ड स्तर के अधिकारी और कर्मचारी नियमित साइट निरीक्षण करने में विफल रहे हैं. जिसके कारण यह घटना हुई. सीएम ने बैठक में सभी अधिकारियों से बांधों और अन्य संबंधित संरचनाओं का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा है.

बांध सुरक्षा अधिनियम की अनदेखी: बैठक के बाद अधिकारी ने बताया कि सीएम ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय किए जाने की बात पर जोर दिया है. साय ने जल संसाधन विभाग को लक्ष्य सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को पाटने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिये.

बैठक में मुख्य सचिव भी रहे मौजूद: बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुबोध कुमार सिंह और जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य उपस्थित रहे.

(सोर्स पीटीआई)

