ETV Bharat / bharat

'रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी', राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी, कहा- 2.5 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत

देश को संबोधित करते पीएम मोदी ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 21, 2025 at 5:42 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को जीएसटी सुधारों को लेकर संबोधित किया. ये सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से कीमतें कम होंगी, मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी, युवाओं को लाभ होगा और विकास को गति मिलेगी. उन्होंने कहा, "नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है. मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं. नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है.त कल सूर्योदय से ही नए जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे." 'रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी'

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए फॉर्म में अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब होंगे. इसका मतलब है कि ज़्यादातर रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी. खाने-पीने की चीजें, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसी कई वस्तुएं और सेवाएं या तो टैक्स-फ्री होंगी या फिर केवल 5 पर्सेंट टैक्स देना होगा. जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, उनमें से 99 प्रतिशत वस्तुएं अब 5 पर्संट टैक्स स्लैब में आ गई हैं..."