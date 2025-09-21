ETV Bharat / bharat

'रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी', राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी, कहा- 2.5 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए फॉर्म मेंअब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब होंगे. इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी.

PM Modi
देश को संबोधित करते पीएम मोदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 5:42 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को जीएसटी सुधारों को लेकर संबोधित किया. ये सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से कीमतें कम होंगी, मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी, युवाओं को लाभ होगा और विकास को गति मिलेगी.

उन्होंने कहा, "नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है. मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं. नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है.त कल सूर्योदय से ही नए जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे."

'रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी'
प्रधानमंत्री ने कहा कि नए फॉर्म में अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब होंगे. इसका मतलब है कि ज़्यादातर रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी. खाने-पीने की चीजें, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसी कई वस्तुएं और सेवाएं या तो टैक्स-फ्री होंगी या फिर केवल 5 पर्सेंट टैक्स देना होगा. जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, उनमें से 99 प्रतिशत वस्तुएं अब 5 पर्संट टैक्स स्लैब में आ गई हैं..."

'2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत'
उन्होंने कहा, "यह सुधार केवल कीमतें कम करने के लिए नहीं, बल्कि नए अवसर पैदा करने के लिए है. हमारे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी, हमारे युवाओं को लाभ होगा और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाने और जीएसटी सुधारों जैसे फैसलों से 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी."

'यह बचत उत्सव है'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "...हम 'नागरिक देवो भव' के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट जनरेशन के GST सुधारों में देख सकते हैं. अगर आयकर छूट और GST छूट को मिला दें, तो एक साल में लिए गए फैसलों से देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत होगी और इसलिए मैं कहता हूं, यह बचत उत्सव है."

बता दें कि सरकार ने 4 सितंबर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दरों में कटौती की घोषणा की थी, जो ऑटोमोबाइल से लेकर दैनिक उपभोक्ता उत्पादों तक, सैकड़ों वस्तुओं पर लगाया जाता है. जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह भारत का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स सुधार था.

