मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई की एक खास पहचान दही हांडी उत्सव हर जगह बड़े उत्साह के साथ शुरू हो गया है. गोविंदाओं की टोलियां शहर के विभिन्न इलाकों में ऊंची मीनारें बना रही हैं. कहीं गोविंदाओं ने पांच परतों वाली तो कहीं सात परतों वाली मीनारें बनाकर अपना हुनर दिखाया है.

ऐसी रोमांचक प्रतियोगिताओं से मुंबई का माहौल सचमुच उत्सव वाला हो गया है. इन सभी उत्सवों का केंद्र माना जाने वाला दादर इलाका गोविंदाओं के उत्साह से गुलजार है. दादर में आयोजित 'आइडियल बुक डिपो' दही हांडी आकर्षण का विशेष केंद्र बन गई है.

हर साल की तरह इस साल भी इस दही हांडी के आसपास भारी भीड़ उमड़ रही है और नामी-गिरामी टोलियों की मानव मीनारें यहां देखने को मिल रही हैं. बारिश की फुहारों में भी गोविंदाओं की तैयारी, अनुशासन और उत्साह दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट बटोर रहा है.

मुंबई की बारिश में भी यह उत्सव का माहौल और गोविंदाओं का उत्साह वाकई जीवंत है. हर साल, मुंबई के कोने-कोने से कई गोविंदा टीमें दादर में 'आइडियल बुक डिपो' दही हांडी में भाग लेने के लिए बड़े उत्साह के साथ आती हैं. इन टीमों का आकर्षण महिला गोविंदा टीमें होती हैं. आज भी, मुंबई में महिला गोविंदाओं की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है, लेकिन उनकी भागीदारी दही हांडी उत्सव को एक अलग और प्रेरणादायक रूप देती है.

इस संदर्भ में, 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए, विले पार्ले की 'जॉली महिला गोविंदा टीम' की सदस्यों ने अपना अनुभव साझा किया. इस महिला गोविंदा टीम ने आज एक पांच लेयर वाली मीनार बनाई और उसमें दो इक्के (एक के ऊपर एक) रखकर दर्शकों की वाहवाही लूटी.

मुंबई में दही हांडी उत्सव सिर्फ एक पारंपरिक उत्सव ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण भी है. इस टीम की गोविंदा ने कहा, "जितनी ज़्यादा बारिश होती है, हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है. बारिश के कारण हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है. दही हांडी के पीछे हमारी पिछले कई दिनों की कड़ी मेहनत है. हमारी टीम की लड़कियां अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं. दिन भर का काम खत्म करने के बाद, वे अभ्यास के लिए आती हैं और इसी मेहनत का नतीजा आज खुशी के रूप में सामने आया है."

दही हांडी उत्सव के दौरान एक गोविंदा की मौत

महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान एक गोविंदा की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर मानखुर्द में दही हांडी की रस्सी बांधते समय एक 32 साल के 'गोविंदा' की गिरकर मौत हो गई. जबकि महानगर भर में इस उत्सव के लिए मानव पिरामिड बनाने में भाग ले रहे 30 अन्य लोग घायल हो गए. गोविंदा की पहचान जगमोहन शिव किरण चौधरी के रूप में हुई है.

एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि जगमोहन शिवकिरण चौधरी महाराष्ट्र नगर स्थित अपने घर की पहली मंजिल की खिड़की की ग्रिल से रस्सी से दही हांडी बांध रहे थे. यह वह स्थान होता है जहां 'गोविंदा' समूह पहुंचकर मानव मीनारें बनाकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान वह जमीन पर गिर गए.

अधिकारी ने बताया कि चौधरी को नगर निगम द्वारा संचालित शताब्दी गोवंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इस साल मुंबई, ठाणे और महानगर के अन्य हिस्सों में भारी बारिश के बीच आयोजित इस उत्सव के दौरान कम से कम 30 गोविंदा घायल हो गए. उन्होंने बताया कि इनमें से 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई.

अधिकारियों ने बताया कि घायल हुए 30 लोगों में से 18 लोग मुंबई के हैं और छह-छह लोग महानगर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों से हैं. दही हांडी उत्सव पूरे महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस दिन युवक-युवतियों की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर रस्सियों से हवा में लटकी दही हांडी (दही के बर्तन) तोड़ती हैं.

बता दें कि, आधी रात से मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हो रही है. शहर में सामान्य जनजीवन कुछ हद तक अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी 'रेड अलर्ट' जहाँ नागरिकों में चिंता का विषय है, वहीं मुंबईकर गोविंदा टीमों का उत्साह चरम पर है.

ये भी पढ़ें: देशभर में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़