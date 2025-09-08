ETV Bharat / bharat

'तेजस्वी होंगे महागठबंधन का प्रमुख चेहरा..' CPI महासचिव डी राजा का ऐलान- 'RJD सबसे बड़ा दल'

''असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक भाजपा की सरकारों में महिलाओं, बच्चों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है. भाजपा को आत्ममंथन करने की जरूरत है.'' – डी. राजा, महासचिव, सीपीआई

भाजपा सरकारों पर कड़ा प्रहार : डी. राजा ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है. उनका कहना है कि असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक भाजपा की सरकारों में महिलाओं, बच्चों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है. उन्होंने भाजपा को आत्ममंथन करने की सलाह दी है.

''तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक होंगे, क्योंकि वे सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. चुनावी सफलता की स्थिति में तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे.'' – डी. राजा, महासचिव, सीपीआई

तेजस्वी को महागठबंधन का प्रमुख चेहरा : सीपीआई के महासचिव डी. राजा ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक होंगे. खासकर इसलिए क्योंकि वे सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी सफलता की स्थिति में तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे.

पटना : राहुल गांधी ने भले ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने की घोषणा अपने मंच से नहीं की हो, लेकिन पटना में सीपीआई सम्मेलन के दौरान महासचिव डी. राजा ने खुलकर ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी तीखा प्रहार किया और बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर किया.

उपराष्ट्रपति चुनाव पर राय : उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में डी. राजा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां जस्टिस रेड्डी के पीछे मजबूती से खड़ी हैं. उनका मानना है कि जस्टिस रेड्डी भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और इस चुनाव में सबसे योग्य उम्मीदवार हैं.

बाढ़ राहत को लेकर बयान : डी. राजा ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि उनकी पार्टी वहां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है.

''यह पूरी तरह गलत है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी गई. पंजाब में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है, हमारी पार्टी वहां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है.'' – डी. राजा, महासचिव, सीपीआई

पार्टी कांग्रेस में होगी रणनीति : उन्होंने 25 तारीख को चंडीगढ़ में होने वाली अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस की चर्चा की और बताया कि आगे की रणनीति उसी पार्टी कांग्रेस में तय होगी.

बिहार की सरकार पर हमला : डी राजा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सबसे मज़बूत है. हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे. बिहार की सरकार से जनता ऊब चुकी है. जनता समझ गई है कि एनडीए की सरकार सिर्फ जुमले बाजी करती है, काम नहीं करती है. बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और सरकार चुप्पी साधे है.

पटना में सीपीआई का तीन दिवसीय सम्मेलन : कुल मिलाकर देखें तो डी राजा ने तेजस्वी को बिहार के महागठबंधन का चेहरा बताया है. साथ ही साफ साफ कहा है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है. आपको बता दें कि डी राजा आज सीपीआई के सम्मेलन में भाग लेने पटना पहुंचे थे. पटना में सीपीआई का तीन दिवसीय सम्मेलन है, जहां विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा और उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा होगी.

ये भी पढ़ें-