चक्रवाती तूफान 'रेमल' पड़ा कमजोर, अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा - Remal weakens

By PTI Published : May 27, 2024, 11:09 AM IST | Updated : May 27, 2024, 11:30 AM IST

चक्रवाती तूफान 'रेमल' ( ANI VIDEO )

कोलकाता: मौसम विभाग ने बताया कि भीषण चक्रवाती तूफान 'रेमल' सोमवार सुबह कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया. तूफान 'रेमल' के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और आगे कमजोर पड़ने की संभावना है. रविवार आधी रात को तूफान के पहुंचने के बाद हवा की गति 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे रही. कोलकाता और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में रात भर मूसलाधार बारिश हुई. चक्रवाती तूफान 'रेमल' उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ेगा: मौसम विभाग ने बुलेटिन में कहा कि तूफान 'रेमल' के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और आगे कमजोर पड़ने की संभावना है. विभाग ने कहा कि रविवार सुबह 8.30 बजे से सोमवार सुबह 5.30 बजे के बीच कोलकाता में 146 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने कहा कि महानगर में अधिकतम हवा की गति 74 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि शहर के उत्तरी बाहरी इलाके दमदम में अधिकतम हवा की गति 91 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई. दक्षिण बंगाल के अन्य स्थान जहां इस अवधि के दौरान भारी वर्षा हुई, वे हैं हल्दिया (110 मिमी), तामलुक (70 मिमी) और निमिथ (70 मिमी). मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार सुबह तक कोलकाता और नादिया तथा मुर्शिदाबाद सहित दक्षिणी जिलों में तेज हवा के साथ एक या दो बार भारी बारिश होने की संभावना जताई है. चक्रवात रेमल के 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में व्यापक तबाही के दृश्य देखने को मिले. दो लोगों की मौत: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चक्रवाती तूफान 'रेमल' ने कहर बरपाया है. यहां दीवार गिरने की घटना में दो व्यक्ति की मौत हो गई. तूफान से बुनियादी ढांचे और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात साढ़े आठ बजे चक्रवात के पहुंचने के बाद इसने पड़ोसी देश के मोंगला के दक्षिण-पश्चिम में सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच राज्य और बांग्लादेश के तटों पर भारी तबाही मचाई. सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं, आपातकालीन सेवाएं प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने और बिजली बहाल करने के लिए काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि चक्रवात के कारण कोलकाता और दक्षिणी बंगाल के अन्य हिस्सों में हवाई, रेल और सड़क परिवहन में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ . चक्रवात के कारण पूर्वी रेलवे (ER) के सियालदह दक्षिण खंड में कई उपनगरीय ट्रेनें रद्द कर दी गईं. ईआर के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 9 बजे खंड में ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं. कोलकाता हवाई अड्डे ने रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ान परिचालन स्थगित कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों क्षेत्रों में 394 उड़ानें प्रभावित हुई. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राहत कार्यों का किया निरीक्षण: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कहा, 'राजभवन टास्क फोर्स अभी-अभी फील्ड विजिट से लौटा है. चक्रवात कमजोर पड़ रहा है और बंगाल के लोग धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करने में सक्षम हैं. राजभवन टास्क फोर्स किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है. मैं पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को उनके द्वारा दिखाई गई एकजुटता के लिए धन्यवाद देता हूं.' ये भी पढ़ें- चक्रवात रेमल का कोलकाता में दिखा असर, उखड़े पेड़ और बिजली खंभे, भारी बारिश जारी - Cyclone Remal

Last Updated : May 27, 2024, 11:30 AM IST