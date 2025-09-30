ETV Bharat / bharat

तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 20 अफ्रीकियों को किया निर्वासित

वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रह रहे 20 अफ्रीकियों को निर्वासित किया गया. 16 लोगों के लिए प्रक्रिया चल रही है.

20 Africans Deport
साइबराबाद पुलिस ने 20 अफ्रीकियों को निर्वासित किया. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

September 30, 2025

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने विभिन्न अफ्रीकी देशों के 36 विदेशी नागरिकों की पहचान की है, जो अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे. अब तक 20 लोगों को निर्वासित किया जा चुका है. वहीं बाकी को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है.

बता दें कि यह कार्रवाई विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) और संबंधित दूतावासों के साथ समन्वय में की गई. राजेंद्र नगर के डीसीपी चिंतामनेनी श्रीनिवास ने सोमवार को यह जानकारी दी.

यह जांच 14 अगस्त को शुरू हुई, जब मोइनाबाद और शमशाबाद एसओटी टीमों ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में, मैनाबाद पुलिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बकरम के एक फार्महाउस में एक अनधिकृत शराब पार्टी पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान, 51 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद देश में अवैध रूप से रह रहे कई विदेशियों का पता चला.

पहचाने गए 36 लोगों में 27 महिलाएं और 7 पुरुष हैं. वे मूल रूप से पेशेवर या शैक्षिक वीजा पर भारत आए थे, लेकिन अपनी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुके रहे और कथित तौर पर असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे. उनके लंबे प्रवास से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं को लेकर चिंतित पुलिस अधिकारियों ने निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने के लिए FRRO के साथ समन्वय किया.

इस बीच अवैध तरीके से पकड़े गए 36 लोगों में से 20 को उचित निकास परमिट के साथ तुरंत वापस भेज दिया गया. चार को अस्थायी रूप से हिरासत केंद्रों में रखा गया है. वहीं बाकी बचे 12 लोगों के पास उचित दस्तावेज नहीं थे. इन लोगों के पासपोर्ट विवरण संबंधित दूतावासों के साथ साझा किए गए हैं.

इसके अतिरिक्त, तीन व्यक्तियों के लिए एकतरफा यात्रा के दस्तावेजों की व्यवस्था की गई है. बाकी लोगों के निर्वासन के लिए दूतावासों को पत्राचार भेजा गया है, और अधिकारियों को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी.

डीसीपी चिंतामनेनी श्रीनिवास ने भारत में सभी विदेशियों को कानूनी परिणामों से बचने के लिए नियमित रूप से अपने पासपोर्ट की वैधता और वीजा की समाप्ति तिथियों की जांच करने की सलाह दी.

गौर करें तो यह कार्रवाई अवैध आव्रजन की निगरानी और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कानून प्रवर्तन की सतर्कता को रेखांकित करती है.

