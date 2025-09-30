ETV Bharat / bharat

तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 20 अफ्रीकियों को किया निर्वासित

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने विभिन्न अफ्रीकी देशों के 36 विदेशी नागरिकों की पहचान की है, जो अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे. अब तक 20 लोगों को निर्वासित किया जा चुका है. वहीं बाकी को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है.

बता दें कि यह कार्रवाई विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) और संबंधित दूतावासों के साथ समन्वय में की गई. राजेंद्र नगर के डीसीपी चिंतामनेनी श्रीनिवास ने सोमवार को यह जानकारी दी.

यह जांच 14 अगस्त को शुरू हुई, जब मोइनाबाद और शमशाबाद एसओटी टीमों ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में, मैनाबाद पुलिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बकरम के एक फार्महाउस में एक अनधिकृत शराब पार्टी पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान, 51 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद देश में अवैध रूप से रह रहे कई विदेशियों का पता चला.

पहचाने गए 36 लोगों में 27 महिलाएं और 7 पुरुष हैं. वे मूल रूप से पेशेवर या शैक्षिक वीजा पर भारत आए थे, लेकिन अपनी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुके रहे और कथित तौर पर असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे. उनके लंबे प्रवास से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं को लेकर चिंतित पुलिस अधिकारियों ने निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने के लिए FRRO के साथ समन्वय किया.