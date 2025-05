ETV Bharat / bharat

ट्रेंडिंग में साइबर ठगी के तीन तरीके. ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 31, 2025 at 6:48 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 7:42 PM IST 4 Min Read

देहरादून: देश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, जो न केवल आम लोगों को निशाना बना रहा है बल्कि पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहा है. सिर्फ उत्तराखंड में हर दिन लाखों रुपयों की ठगी साइबर क्राइम के जरिए दर्ज की जा रही है. खास बात है कि जनजागरुकता के बाद भी आम लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंस रहे हैं और अपनी कमाई गंवा रहे हैं. वैसे तो साइबर ठग समय के साथ लोगों को ठगने के नए-नए तरीके अपनाते हैं. लेकिन वर्तमान में साइबर ठग तीन टॉप तरीकों से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं. उत्तराखंड सीओ साइबर अंकुश मिश्रा बताते हैं कि साइबर ठगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आलम ये है कि अब हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है. हालांकि, साइबर पुलिस साइबर ठगों पर शिकंजा कसने की कोशिश भी करती है और लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है. लेकिन फिर भी साइबर ठग नए नए तरीकों से लोगों को ठगने में कामयाब हो रहे हैं. फिलहाल साइबर ठग वर्तमान में तीन टॉप साइबर ठगी से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं. ट्रेंडिंग में साइबर ठगी के तीन तरीके. (ETV BHARAT)

