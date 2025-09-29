AI जनरेटेड स्टाइलिश और विंटेज साड़ी लुक ट्रेंड, साइबर एक्सपर्ट ने बताया ग्लैमर की चाहत बन सकता है खतरा, जानें कैसे

ETV Bharat / bharat

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि AI जनरेटेड स्टाइलिश और विंटेज साड़ी लुक का चलन खतरा पैदा कर सकता है.

Published : September 29, 2025

देहरादून: इंटरनेट पर हर दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड छा जाता है, लेकिन कई बार यही ट्रेंड साइबर क्राइम का हथियार भी बन जाता है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड फोटोज और वीडियोज युवतियों और महिलाओं के लिए नया खतरा बनकर सामने आया है, जिसमें महिलाएं खुद को सुंदर बनने के लिए अलग-अलग साड़ियों वाले ट्रेंड में शामिल हो रही हैं. फोटोज और वीडियोज महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के अलग-अलग प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो ये ट्रेंड उन महिलाओं के लिए खतरा बन सकता है.

दरअसल, AI जनरेटेड संबंधित स्टाइल और विंटेज साड़ी लुक का ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. युवतियां और महिलाएं अपनी क्लासिक फिल्मी अंदाज में AI जनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं. वर्तमान में आम जनता सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स के कारण सोशल मीडिया में हर तरह से ऐप का सहारा ले रहे हैं. लेकिन जिस तरह से महिलाएं और युवतियां AI जनरेटेड तस्वीरें क्लासिक फिल्मी अंदाज में बदल रही हैं तो साइबर ठगों के लिए यह किसी अनहोनी का न्योता देना भी हो सकता है.

AI जनरेटेड स्टाइलिश और विंटेज साड़ी लुक का चलन बन सकता है खतरा (VIDEO- ETV Bharat)

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर का कहना है कि बहुत सारे एआई टूल्स फ्री में मार्केट में उपलब्ध हैं. इन दिनों कई AI जनरेटेड फ्री ऐप के ट्रेंड चल रहे हैं. हालांकि, अभी तक उत्तराखंड में कोई मामला सामने नहीं आया है. लेकिन अन्य राज्यों में अपलोड की गई तस्वीरों को AI की मदद से मॉर्फ कर नकली वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, पहचान चोरी और ठगी जैसे अपराध में शामिल किया गया है.

साइबर एक्सपर्ट राहुल कापड़ी का कहना है कि आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल गंभीर रूप से हो सकता है. साइबर अपराधी AI के माध्यम से आपकी फोटो से पोर्न वीडियो या अश्लील कंटेंट तैयार कर सकते हैं और फिर ब्लैकमेल कर सकते हैं. सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, वीडियो और प्रोफाइल पिक्चर भी फेक अकाउंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है.

वहीं, अब साइबर ठग लोगों को ठगने के साथ उनको ब्लैकमेल करने के लिए नए-नए तरीके करते हुए अपनी ठगी को अंजाम दे रहे हैं. साथ ही अब जिस तरह से एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो कई लोग अब एआई का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कई अनहोनी का खतरा बना रहता है.

