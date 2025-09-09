ETV Bharat / bharat

सांसद की व्हाट्सएप डीपी से साइबर ठगों ने उनके ही CA को बनाया शिकार, 92 लाख की ठगी

साइबर ठगों ने 22 अगस्त से 5 सितंबर के बीच, सीए से 11 अलग-अलग मौके पर खाते में पैसे ट्रांसफर करवाये.

Cyber ​​fraud in Hyderabad
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025

हैदराबाद: साइबर ठगों ने आंध्र प्रदेश के एक सांसद की व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो का सहारा लेकर 92.5 लाख रुपये की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है. जालसाजों ने सांसद की कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट को झांसे में लेकर 15 दिनों में रकम ट्रांसफर करा ली. इस मामले ने पेशेवरों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैंं.

क्या है मामलाः

पुलिस के मुताबिक, यह जालसाजी 22 अगस्त से शुरू हुई. पीड़ित सीए को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला. जिस नंबर से मैसेज आया था उसमें सांसद की तस्वीर डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) के तौर पर लगी थी. मैसेज में पैसों की तत्काल ज़रूरत बताते हुए 35 लाख रुपये भेजने को कहा गया था. चूंकि, सीए सांसद के लिए काम करता है और उसने सांसद की तस्वीर को देखकर मैसेज पर भरोसा कर लिया और तत्काल पैसे ट्रांसफर कर दिये.

इसके बाद, जालसाजों ने अलग-अलग तत्काल कारणों का हवाला देते हुए पैसे भेजने को कहा. 22 अगस्त से 5 सितंबर के बीच, सीए से 11 अलग-अलग ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे. जिनकी कुल राशि 92.5 लाख रुपये थी. बार-बार अनुरोध करने पर सीए को शक हुआ. उन्होंने सीधे सांसद से मामले के बारे में बात की तो पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है.

पुलिस ने लोगों को किया आगाहः

धोखाधड़ी की जानकारी होने पर, उन्होंने साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है. अधिकारियों ने आगाह किया है कि साइबर अपराधी, खासकर प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े लोगों को, अपने जाल में फंसाने के लिए डिस्प्ले पिक्चर क्लोनिंग, फर्जी प्रोफाइल और छद्म पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि पैसे भेजने से पहले, वैकल्पिक संचार माध्यमों से पुष्टि ज़रूर कर लें.

इस घटना ने पेशेवरों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. कॉर्पोरेट खातों और सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाकर की जा रही धोखाधड़ी की बढ़ती जटिलता को उजागर किया है. पुलिस ने कहा कि धन के स्रोत का पता लगाने और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं.

