सांसद की व्हाट्सएप डीपी से साइबर ठगों ने उनके ही CA को बनाया शिकार, 92 लाख की ठगी

हैदराबाद: साइबर ठगों ने आंध्र प्रदेश के एक सांसद की व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो का सहारा लेकर 92.5 लाख रुपये की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है. जालसाजों ने सांसद की कंपनियों के चार्टर्ड अकाउंटेंट को झांसे में लेकर 15 दिनों में रकम ट्रांसफर करा ली. इस मामले ने पेशेवरों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैंं.

क्या है मामलाः

पुलिस के मुताबिक, यह जालसाजी 22 अगस्त से शुरू हुई. पीड़ित सीए को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला. जिस नंबर से मैसेज आया था उसमें सांसद की तस्वीर डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) के तौर पर लगी थी. मैसेज में पैसों की तत्काल ज़रूरत बताते हुए 35 लाख रुपये भेजने को कहा गया था. चूंकि, सीए सांसद के लिए काम करता है और उसने सांसद की तस्वीर को देखकर मैसेज पर भरोसा कर लिया और तत्काल पैसे ट्रांसफर कर दिये.

इसके बाद, जालसाजों ने अलग-अलग तत्काल कारणों का हवाला देते हुए पैसे भेजने को कहा. 22 अगस्त से 5 सितंबर के बीच, सीए से 11 अलग-अलग ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे. जिनकी कुल राशि 92.5 लाख रुपये थी. बार-बार अनुरोध करने पर सीए को शक हुआ. उन्होंने सीधे सांसद से मामले के बारे में बात की तो पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है.