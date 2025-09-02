ETV Bharat / bharat

व्हाट्सएप पर फुसलाया, खाता से डेढ़ करोड़ उड़ाया, तेलंगाना में धराया - CYBER CRIMINAL ARRESTED

साइबर अपराधी अलग-अलग अंदाज से लोगों के फंसाने का काम कर रहे हैं. इस बार व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर 1.53 करोड़ रुपयों का चूना लगाया.

Cyber criminal arrested in Karimnagar
आरोपी ऐरा लक्ष्मा रेड्डी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 11:46 AM IST

रांचीः साइबर अपराधियों का शिकंजा दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है. उनके जाल में फंसने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है. रांची के साइबर थाना में 20 मई को दर्ज एक कांड का खुलासा हुआ है, जो बेहद चौंकाने वाला है. साइबर अपराधियों ने पहले व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया, फिर बहुत कम समय के भीतर 5 से 10 गुना प्रॉफिट का झांसा दिया.

करीमनगर से अपराधी किया गया गिरफ्तार

आरोप है कि लपेटे में आने पर अलग-अलग कंपनियों के नाम से बना लिंक भेज कर पीड़ित के खाते से डेढ़ करोड़ से ज्यादा रुपए उड़ा लिए. इस मामले में सीआईडी ने तेलंगाना के टाउन करीमनगर निवासी ऐरा लक्ष्मा रेड्डी (केस नंबर 56/2025) को गिरफ्तार किया है.

जांच में पता चला कि साइबर अपराधी ने पीड़ित को surveyplanet.com, iciciufs.com और app.krtioe.com के नाम से निवेश करते हुए 1.53 करोड़ रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिया. इसके लिए व्हाट्सएप के जरिए अलग-अलग खातों का लिंक भेजा गया. इस कांड में इस्तेमाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खाता नंबर 89394896628 में दो दिनों के भीतर 58 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं.

खाता नंबर 89394896628 पर 11 शिकायतें दर्ज हैं

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसी खाता को लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड से कुल 11 शिकायतें दर्ज हुई हैं. सीआईडी के मुताबिक पूर्व में इसी कांड मामले में उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

व्हाट्सएप, टेलीग्राम या गूगल पर भेजे गए लिंक को खोलें

सीआईडी की ओर से सुझाव दिया गया है कि किसी भी हाल में व्हाट्सएप, टेलीग्राम या गूगल ऐड के माध्यम से भेजे गए इन्वेस्टमेंट से जुड़े विज्ञापन से जुड़े लिंक पर क्लिक न करें. किसी भी वेब पोर्टल या रजिस्टर पर लिंक के माध्यम से रजिस्टर न करें. इस प्लेटफार्म पर आने वाले किसी भी बैंक खाता में पैसे जमा न करें. साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.

