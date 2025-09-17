ETV Bharat / bharat

वोट चोरी का मुद्दा... बिहार चुनाव से पहले पटना में होगी कांग्रेस कार्यसमिति की बड़ी बैठक

नई दिल्ली: वोट चोरी के खिलाफ अपनी हालिया बिहार यात्रा से उत्साहित विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य में कथित वोट चोरी के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है.

सीडब्ल्यूसी की बैठक का उद्देश्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाना है, जिसमें विपक्षी इंडिया ब्लॉक को सत्तारूढ़ एनडीए को हराने की उम्मीद है. यह सम्मेलन विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ राहुल गांधी की 17 अगस्त से 1 सितंबर तक की यात्रा के बाद कांग्रेस के बढ़े हुए आत्मविश्वास को भी दर्शाएगा. जिसके मुताबिक, सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे को उठाया जा सकता है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल का मानना ​​है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार के मतदाताओं तक पहुंच गया है, लेकिन अब विपक्ष को इस गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. यात्रा समाप्त होने के बाद से विपक्षी खेमे की गतिविधियों में सुस्ती छाई हुई है और 24 सितंबर को कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं की उपस्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में मदद करेगी, अंदरूनी सूत्रों ने कहा.

सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया, "वोट चोरी का संदेश न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है. राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा बड़ा हो गया है और अब भाजपा के लिए चिंता का विषय है. पटना में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक पार्टी को इस मुद्दे को उठाने में मदद करेगी. यह चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेगी."

राहुल की 16 दिवसीय यात्रा से पहले, कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए राज्यव्यापी मार्च के माध्यम से बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की थी, जिसके कारण युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं. राहुल 7 अप्रैल को बेगूसराय में एआईसीसी पदाधिकारी कन्हैया कुमार के साथ उस मार्च में शामिल हुए थे और दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली से जूझ रहे छात्रों और नौकरी चाहने वाले युवा लोगों की चिंताओं के बारे में बात की थी, जिन्हें उनके लिए कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा है.

इसके अलावा, प्रस्तावित भत्ता योजना के लिए नामांकन के माध्यम से आधे मतदाताओं को लुभाने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा एक महिला संपर्क अभियान भी चलाया गया. इस पहल को सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा बढ़ावा दिए जाने की संभावना है, जो 26 सितंबर से पूर्वी राज्य में अपना महिला-केंद्रित अभियान शुरू कर सकती हैं.