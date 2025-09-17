ETV Bharat / bharat

वोट चोरी का मुद्दा... बिहार चुनाव से पहले पटना में होगी कांग्रेस कार्यसमिति की बड़ी बैठक

राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पर सवाल उठाने के लिए 24 सितंबर को पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी.

cwc meeting in patna
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : September 17, 2025 at 6:10 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: वोट चोरी के खिलाफ अपनी हालिया बिहार यात्रा से उत्साहित विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य में कथित वोट चोरी के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है.

सीडब्ल्यूसी की बैठक का उद्देश्य अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाना है, जिसमें विपक्षी इंडिया ब्लॉक को सत्तारूढ़ एनडीए को हराने की उम्मीद है. यह सम्मेलन विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ राहुल गांधी की 17 अगस्त से 1 सितंबर तक की यात्रा के बाद कांग्रेस के बढ़े हुए आत्मविश्वास को भी दर्शाएगा. जिसके मुताबिक, सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे को उठाया जा सकता है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल का मानना ​​है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार के मतदाताओं तक पहुंच गया है, लेकिन अब विपक्ष को इस गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. यात्रा समाप्त होने के बाद से विपक्षी खेमे की गतिविधियों में सुस्ती छाई हुई है और 24 सितंबर को कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं की उपस्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में मदद करेगी, अंदरूनी सूत्रों ने कहा.

सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्य गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया, "वोट चोरी का संदेश न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है. राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा बड़ा हो गया है और अब भाजपा के लिए चिंता का विषय है. पटना में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक पार्टी को इस मुद्दे को उठाने में मदद करेगी. यह चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेगी."

राहुल की 16 दिवसीय यात्रा से पहले, कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए राज्यव्यापी मार्च के माध्यम से बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की थी, जिसके कारण युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं. राहुल 7 अप्रैल को बेगूसराय में एआईसीसी पदाधिकारी कन्हैया कुमार के साथ उस मार्च में शामिल हुए थे और दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली से जूझ रहे छात्रों और नौकरी चाहने वाले युवा लोगों की चिंताओं के बारे में बात की थी, जिन्हें उनके लिए कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा है.

इसके अलावा, प्रस्तावित भत्ता योजना के लिए नामांकन के माध्यम से आधे मतदाताओं को लुभाने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा एक महिला संपर्क अभियान भी चलाया गया. इस पहल को सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा बढ़ावा दिए जाने की संभावना है, जो 26 सितंबर से पूर्वी राज्य में अपना महिला-केंद्रित अभियान शुरू कर सकती हैं.

सीडब्ल्यूसी की स्थायी आमंत्रित सदस्य रजनी पाटिल ने ईटीवी भारत को बताया, "निश्चित रूप से, वोट चोरी का मुद्दा न केवल बिहार में, बल्कि पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है. पटना में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देगी. बिहार चुनाव में वोट चोरी निर्णायक मुद्दा बनती है या नहीं, यह देखना होगा. मुझे उम्मीद है कि राज्य की महिलाएं बड़े पैमाने पर भारतीय ब्लॉक को वोट देंगी."

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, वोट चोरी के अलावा, सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में बिहार में भारतीय ब्लॉक के सत्ता में आने पर शासन मॉडल को पूरी तरह से बदलने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा होने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों में, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पटना में प्रदर्शनकारी नौकरी चाहने वालों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की है और एक बड़े व्यवसायी को बेहद सस्ते दामों पर ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा आवंटित करने पर सवाल उठाए हैं.

एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "बिहार के गरीब युवा, छात्र और बेरोज़गार नीतीश कुमार की लाठियों से लहूलुहान हो रहे हैं. उनका एकमात्र दोष यह है कि वे शिक्षा और रोज़गार चाहते हैं. एनडीए सरकार लाठियों से जवाब दे रही है. इस सरकार का अंत निकट है. युवाओं पर पड़ रहे लाठियाँ सरकार के ताबूत में आखिरी कील हैं."

यादव अपने गृहनगर खगड़िया में जवान, किसान और संविधान का जश्न मनाने के लिए एक यात्रा निकालने में व्यस्त हैं. उन्होंने आगे कहा, "यह यात्रा सिर्फ एक आंदोलन नहीं है. यह उस किसान की आवाज है जो खेतों में पसीना बहाता है. यह उस युवा की आवाज है जो बदलाव का सपना देखता है. यह उस नागरिक की आवाज है जो संविधान के मूल्यों के अनुसार जीना चाहता है.

