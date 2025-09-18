24 सितंबर को बिहार में पहली बार CWC की बैठक, सोनिया-राहुल-प्रियंका-खड़गे के साथ दिग्गज नेता होंगे शामिल
बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रही है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता कि यहां CWC की बैठक होगी.
Published : September 18, 2025 at 7:24 PM IST
पटना : आगामी 24 सितंबर को पटना में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक बुलाई गई है. बिहार में पहली बार कांग्रेस की यह बैठक होगी. बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पूरे देश से कांग्रेस के सभी CWC के सदस्य शामिल होंगे.
24 तारीख को होने वाली बैठक में कांग्रेस के 170 CWC के मेंबर जिसमें कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी."-राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस
ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमिटी (PEC) की पहली बैठक हुई. आज की बैठक में 24 सितंबर को सदाकत आश्रम में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके अलावा आज की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के साथ-साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई. आज की बैठक में चुनाव इलेक्शन समिति के सभी सदस्य शामिल हुए.
'फैसला के लिए आलाकमान अधिकृत' : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि आज की चुनाव इलेक्शन कमिटी की बैठक में सभी नेताओं ने पार्टी के आला कमान को कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है. बैठक के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के निर्धारण एवं प्रत्याशी के चयन के लिए पार्टी के आला कमान को अधिकृत किया गया.
पप्पू यादव बैठक में शामिल : आज हुई चुनाव अभियान समिति की बैठक में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए. हाल ही में दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के साथ पप्पू यादव भी शामिल हुए थे.
प्रदेश चुनाव समिति का गठन : कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में चुनाव अभियान समिति का गठन किया है. इस कमिटी में 39 सदस्यों के अलावे स्थाई सदस्यों को भी जगह दी गई है. स्थाई सदस्यों में प्रदेश के सभी कांग्रेस के सांसद, सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य, बिहार से चुने गए सभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य, बिहार के सभी CWC के मेंबर और फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन के हेड को जगह दी गई है.
चुनाव अभियान समिति के नामित सदस्य : कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश चुनाव समिति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के अलावे मदन मोहन झा, जितेंद्र गुप्ता, शकील उर जमा अंसारी, संजीव प्रसाद टोनी, मोतीलाल शर्मा, कपिल देव प्रसाद यादव, अंशुल अभिजीत, बृजेश कुमार पांडेय, जमाल अहमद भल्लू, मंजू राम, आजमी बारी, नागेंद्र कुमार विकल, कैलाश पाल शामिल हैं.
इसके साथ ही राजेश राठौर, निर्मलेंदु वर्मा, कैसर अली खान, प्रभात कुमार सिंह, कमल देव नारायण शुक्ला, कुमार आशीष, संतोष कुमार श्रीवास्तव, शकील उर रहमान, ममता निषाद, विश्वनाथ शफी, रमेश प्रसाद यादव, शशि रंजन, सुबोध मंडल नदीम अख्तर अंसारी, नीतू निषाद, फौजिया राणा, राम शंकर कुमार पान, उदय मांझी, राकेश सोरेन, तारक चौधरी विश्वनाथ बैठा, सुनील कुमार पटेल, साधना रजक और खुशबू कुमारी को भी जगह दी गई है.
