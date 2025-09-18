ETV Bharat / bharat

24 सितंबर को बिहार में पहली बार CWC की बैठक, सोनिया-राहुल-प्रियंका-खड़गे के साथ दिग्गज नेता होंगे शामिल

PEC की पहली बैठक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 18, 2025 at 7:24 PM IST 3 Min Read

पटना : आगामी 24 सितंबर को पटना में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक बुलाई गई है. बिहार में पहली बार कांग्रेस की यह बैठक होगी. बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पूरे देश से कांग्रेस के सभी CWC के सदस्य शामिल होंगे. 24 तारीख को होने वाली बैठक में कांग्रेस के 170 CWC के मेंबर जिसमें कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी."-राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमिटी (PEC) की पहली बैठक हुई. आज की बैठक में 24 सितंबर को सदाकत आश्रम में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके अलावा आज की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के साथ-साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई. आज की बैठक में चुनाव इलेक्शन समिति के सभी सदस्य शामिल हुए. 'फैसला के लिए आलाकमान अधिकृत' : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि आज की चुनाव इलेक्शन कमिटी की बैठक में सभी नेताओं ने पार्टी के आला कमान को कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है. बैठक के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के निर्धारण एवं प्रत्याशी के चयन के लिए पार्टी के आला कमान को अधिकृत किया गया.