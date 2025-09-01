हैदराबादः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के 7072 मामले कोर्ट में लंबित हैं. जिनमें से 379 मामले तो 20 साल से भी ज्यादा समय से अटके हुए हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. यह स्थिति न केवल न्याय प्रक्रिया में देरी को दर्शाती है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गति को भी कमजोर करती है.

सीबीआई से अपेक्षा की जाती है कि वह मामला दर्ज होने के एक साल के भीतर जांच पूरी कर ले. जांच पूरी होने का अर्थ है, जहां भी आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद, न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करना. सीवीसी ने कहा कि कुछ मामलों में जांच पूरी होने में कुछ देरी देखी गई है.

कोर्ट में अटके सीबीआई के मामलेः

सीवीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2024 तक सीबीआई के 7072 भ्रष्टाचार मामले कोर्ट में ट्रायल के लिए लंबित हैं. इनमें से:

379 मामले, 20 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं

2281 मामले, 10 से 20 साल के बीच अटके हैं

2115 मामले, 5 से 10 साल के बीच से लंबित हैं

791 मामले, 3 से 5 साल के बीच लंबित हैं

1506 मामले, 3 साल से कम समय के हैं

अपील और पुनरीक्षण में भी देरीः

सीबीआई और अभियुक्तों द्वारा दायर 13,100 अपीलें और पुनरीक्षण विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. इनका ब्योरा:

606 अपीलें, 20 साल से ज्यादा समय से

1227 अपीलें, 15 से 20 साल के बीच

2989 अपीलें, 10 से 15 साल के बीच

4059 अपीलें, 5 से 10 साल के बीच

1778 अपीलें, 2 से 5 साल के बीच

2441 अपीलें, 2 साल से कम समय की

दोषसिद्धि दर में मामूली कमीः

2024 में कोर्ट ने 644 सीबीआई मामलों में फैसला सुनाया. इनमें:

392 मामले में दोषसिद्धि

154 मामले में बरी होना

21 मामले में डिस्चार्ज

77 मामले अन्य कारणों से बंद

2024 में दोषसिद्धि दर 69.14% रही, जो 2023 की 71.47% से थोड़ी कम है

31 दिसंबर 2024 तक 11,384 मामले ट्रायल के लिए लंबित थे

जांच में देरी के कारणः

सीवीसी ने जांच में देरी के कई कारण बताए:

अधिक काम का बोझ और कर्मचारियों की कमी

लेटर्स रोगेटरी (अंतरराष्ट्रीय सहायता अनुरोध) के जवाब में देरी

फोरेंसिक रिपोर्ट और विशेषज्ञ राय का इंतजार

जटिल मामलों में भारी-भरकम दस्तावेजों की जांच

दूरदराज क्षेत्रों में गवाहों तक पहुंचने में समय

2024 में दर्ज मामलेः

807 मामले/प्रारंभिक जांच दर्ज कीं, जिनमें 111 मामले संवैधानिक कोर्ट के आदेश पर और 61 मामले राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के रेफरेंस पर

222 जालसाजी मामले (ट्रैप) और 43 मामले अनुपातहीन संपत्ति के लिए दर्ज किए

502 मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज, जिसमें 859 सरकारी कर्मचारी शामिल, जिनमें 221 गजेटेड अधिकारी थे

जांच की स्थितिः

31 दिसंबर 2024 तक सीबीआई के 529 भ्रष्टाचार मामले जांच के लिए लंबित थे. इनमें:

56 मामले 5 साल से ज्यादा समय से

60 मामले 3 से 5 साल के बीच

64 मामले 2 से 3 साल के बीच

108 मामले 1 से 2 साल के बीच

241 मामले 1 साल से कम समय के

2024 में सीबीआई ने 1005 मामलों की जांच पूरी की, जिसमें 856 नियमित मामले और 149 प्रारंभिक जांच शामिल थीं. साल के अंत तक 832 मामले लंबित थे, जिनमें 776 नियमित मामले और 56 प्रारंभिक जांच शामिल थीं.

क्या है सीवीसीः

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 11.09.2003 से लागू हुआ. आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) तथा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) होते हैं. यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के कार्यकरण का अधीक्षण करता है. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष हैं, जिनकी सिफारिशों पर, केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निदेशक को छोड़कर पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं.

