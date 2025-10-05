ETV Bharat / bharat

कटक में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड, फ्लैग मार्च, सीएम माझी ने की सद्भाव बनाए रखने की अपील

ओडिशा के कटक में तनाव के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च किया.

Police personnel deployed after clashes in Cuttack
कटक में झड़प के बाद तैनात पुलिसकर्मी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
कटक : ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान झड़प में डीसीपी समेत कई लोगों के घायल होने के बाद शहर में इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं सीएम मोहन माझी ने लोगों से शांति की अपील की है. साथ ही पुलिस ने कटक में हुई हालिया झड़प में शामिल लोगों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं.

शहर में तनाव को देखते हुए कटक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश कल यानी सोमवार शाम 7 बजे तक लागू रहेगा, जिसके तहत शहर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम 24 घंटे के लिए निलंबित रहेंगे.

सीएम माझी ने की सद्भाव बनाए रखने की अपील
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने हाल की अशांति पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा निवासियों से शहर में शांति, अनुशासन और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया.

एक बयान में मुख्यमंत्री ने कटक को 1000 साल पुराना शहर बताया जो अपनी एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता है, और कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव की इसकी दीर्घकालिक विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए.

Police keeping a close watch
पुलिस रख रही पैनी नजर (ETV Bharat)

कटक में विसर्जन (Bhasan) के दौरान हुई गड़बड़ी के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने शोभा यात्रा (जुलूस) निकाला.

किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें लोग -डीजीपी खुरानिया
ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा, "कटक में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. पुलिस स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है. हिंसा में शामिल सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी... मैं कटक के सभी निवासियों से कहना चाहता हूं कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें. वे तुरंत पुलिस की वेबसाइट, कमिश्नरेट की वेबसाइट और उनके ट्विटर हैंडल की जांच करें. वहां दिए गए तथ्यों को समझें..."

शांति बहाल करने पुलिस ने किया फ्लैग मार्च
इस बीच, कमिश्नरेट पुलिस ने शांति बहाल करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए रविवार को शहर में फ्लैग मार्च किया.

फ्लैग मार्च वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में किया गया. पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई अप्रिय घटना न घटे, प्रभावित इलाकों में गश्त की.

आरोपियों को पकड़ने विशेष टीम बनाई गई
वहीं नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने भी लोगों से शांति की अपील की. ​​कमिश्नरेट पुलिस ने कटक में हुई हालिया झड़प में शामिल लोगों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं.

Security personnel deployed in affected areas
प्रभावित इलाकों में मुस्तैद सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

पुलिस आयुक्त एस. देव दत्ता सिंह ने टीमों को निर्देश दिया कि वे इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करें.

दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान हुई थी झड़प
बता दें कि कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात दो समूहों के बीच झड़प में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ऋषिकेश खिलारी सहित छह लोग घायल हो गए थे. घटना दरगाहबाजार क्षेत्र के हाटीपोखरी के पास शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे हुई, जब शोभायात्रा काथाजोड़ी नदी के किनारे देवीगड़ा की ओर तेज आवाज़ में संगीत बजाते हुए जा रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई.

इस बारे में पुलिस आयुक्त एस. देव. दत्त सिंह ने बताया था कि हिंसा के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोग पथराव में शामिल थे और उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई.

