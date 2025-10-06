कटक झड़प: छह लोग अरेस्ट, अलग-अलग मामलों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना
अतिरिक्त उप-महानिरीक्षक कानून व्यवस्था संजय कुमार ने एएनआई को बताया कि पुलिस बल की दस प्लाटून स्टैंडबाय पर रखी गई हैं.
Published : October 6, 2025 at 3:19 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के कटक में अतिरिक्त उप-महानिरीक्षक कानून व्यवस्था संजय कुमार ने सोमवार को कहा कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई झड़पों के बाद शहर में स्थिति सामान्य हो गई है. उन्होंने आगे बताया कि अब तक कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अलग-अलग मामलों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.
उन्होंने आगे कहा कि सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोषियों की पहचान कर ली गई है. हमें यहां कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की सूचना मिली है. मूलत,यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था. यह एक सामूहिक झड़प थी जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हुए थे.
हिंसा रोकने के लिए कर्फ्यू
अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अलग-अलग मामलों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है. सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी पहचान कर ली गई है. हम जल्द ही अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे... हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगभग 50 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है.
CAPF की कंपनियां तैनात
कुमार ने एएनआई को बताया कि पुलिस बल की दस प्लाटून स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. इसके अलावा हमने यहां CAPF की कंपनियां तैनात की हैं. इंटरनेट बंद करने के बारे में बात करते हुए एडीजीपी ने कहा कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया चैनलों पर अफवाहों के दुरुपयोग और प्रसार को रोकने के लिए की गई है.
इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद
उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है और आगे भी इसी तरह जारी रहने की उम्मीद है... कुछ लोग इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे थे. वे विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर झूठी अफवाहें फैला रहे थे. उन्हें रोकने के लिए इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और आपने देखा होगा कि गलत सूचनाएं भी बंद हो गई हैं...
उन्होंने आगे बताया कि दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा. 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काम कर रहे हैं.
