कटक झड़प: छह लोग अरेस्ट, अलग-अलग मामलों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना

भुवनेश्वर: ओडिशा के कटक में अतिरिक्त उप-महानिरीक्षक कानून व्यवस्था संजय कुमार ने सोमवार को कहा कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई झड़पों के बाद शहर में स्थिति सामान्य हो गई है. उन्होंने आगे बताया कि अब तक कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अलग-अलग मामलों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.

उन्होंने आगे कहा कि सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोषियों की पहचान कर ली गई है. हमें यहां कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की सूचना मिली है. मूलत,यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था. यह एक सामूहिक झड़प थी जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हुए थे.

हिंसा रोकने के लिए कर्फ्यू

अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अलग-अलग मामलों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है. सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी पहचान कर ली गई है. हम जल्द ही अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे... हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगभग 50 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है.

CAPF की कंपनियां तैनात

कुमार ने एएनआई को बताया कि पुलिस बल की दस प्लाटून स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. इसके अलावा हमने यहां CAPF की कंपनियां तैनात की हैं. इंटरनेट बंद करने के बारे में बात करते हुए एडीजीपी ने कहा कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया चैनलों पर अफवाहों के दुरुपयोग और प्रसार को रोकने के लिए की गई है.