ETV Bharat / bharat

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने में CSIR-CIMFR की भूमिका महत्वपूर्ण, वैज्ञानिकों ने ईटीवी भारत को बताया क्या थी परेशानी

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( CIMFR )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 11, 2025 at 7:13 PM IST 4 Min Read