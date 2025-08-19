नई दिल्ली : लोकनीति-सीएसडीएस के को-डायरेक्टर और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के जिस ट्वीट पर बवाल मचा था, उसे उन्होंने डिलीट कर दिया है. इस पर भाजपा ने निशाना साधा है. कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया था.

संजय कुमार ने अपने ट्वीट में 2024 लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के दो विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े दिए थे. उनके अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान नासिक वेस्ट और हिंगना विधानसभा क्षेत्रोॆ में मतदाताओं की संख्या लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी बढ़ गई थी. कांग्रेस पार्टी ने इन आंकड़ों को 'वोट-चोरी' से जोड़ दिया. इस ट्वीट में संजय कुमार ने दावा किया था कि नासिक वेस्ट में 47.38 फीसदी और हिंगना में 43.08 फीसदी मतदाताओं की संख्या बढ़ गई.

ट्वीट में बताया गया था कि नासिक वेस्ट में मतदाताओं की संख्या 483,459 हो गई, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर मतदाताओं की संख्या 328053 थी. इसी तरह से हिंगना में भी मतदाताओं की संख्या 450414 हो गई थी, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर मतदाताओं की संख्या 314605 थी. संजय कुमार का यह ट्वीट 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया था. इसी दिन राहुल गांधी ने भी वोट चोरी से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.

ऐसे में संजय कुमार के ट्वीट ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया. कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई. हालांकि, अब संजय कुमार ने अपनी गलती मान ली है. संजय कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मैं महाराष्ट्र चुनावों से संबंध में किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगता हूं. मुझसे 2024 लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों की तुलना के दौरान गलती हुई. हमारी टीम ने इस डेटा को गलत पढ़ लिया था. मेरा इरादा गलत सूचना फैलाना नहीं था."

संजय कुमार के इस ट्वीट पर भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने लिखा, "अतिउत्साह में सीएसडीएस ने आंकड़े जारी किए, उन्होंने इसे कंफर्म नहीं किया, यह कोई गलती नहीं है, बल्कि पूर्वाग्रह है, समय आ गया है कि संजय सिंह और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के पाखंडी उपदेशों को चुटकी भर नहीं, बल्कि नमक की बोरी की तरह लें."

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, "40 घंटों तक हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने और चुनाव आयोग पर आधारहीन सवाल उठाने के लिए झूठ फैलाया गया. अब जबकि संजय कुमार ने अपनी गलती मान ली है, तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे ? और फिर जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने के बारे में कौन जवाब देगा ?"

आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं, और वे जहां भी जा रहे हैं, चुनाव में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन, एसआईआर, का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे हैं. हर सभा में वे जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा चुनावों में धांधली कर जीत हासिल कर रही है.

वैसे, राहुल गांधी के आरोपों पर गत रविवार को चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए ही कहा था कि जो भी आरोप लगा रहे हैं, उन्हें शपथ पत्र दाखिल कर साक्ष्यों को आयोग के सामने रखना चाहिए. आयोग ने यह भी कहा कि या तो उन्हें शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए, या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए.

दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद सांसद हैं, इसलिए उन्हें अलग से किसी और तरह के शपथ लेने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि राहुल शपथ पत्र दाखिल कर दें, तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे ही, आयोग यह भी कह सकता है कि आपने 45 दिनों के अंदर शिकायत क्यों नहीं की. समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि उसने इससे पहले चुनाव आयोग को शिकायत की थी, और उसके लिए शपथ पत्र भी दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 47 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं.

राहुल के बिहार दौरे के दौरान सोमवार को भी उन्होंने मतदाता सूची पर टिप्पणी की थी. उन्होंने एक सभा के दौरान कहा था कि कई मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं. निर्वाचन आयोग ने राहुल के इस भाषण का वीडियो मांगा है. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा, "कृपया जांच और आगे की कार्रवाई के लिए वीडियो में दिखाए गए व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र संख्या और अन्य विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं."

ये भी पढ़ें : राहुल गांधी को अल्टीमेटम देने पर विपक्ष CEC पर आक्रामक, कहा- पद की गरिमा बनाए रखें