हैदराबाद में साइबर ठगी का पर्दाफाश! CSB ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 4.87 करोड़ रुपये की हुई धोखाधड़ी
सीएसबी ने 4 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 19, 2025 at 1:11 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (सीएसबी) ने 4.87 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में चार लोगों को अरेस्ट किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने कथित तौर पर घोटाले को अंजाम देने के लिए कई बैंक खाते खोले थे. साथ ही उन लोगों ने अपने साथियों से भारी मुनाफे का वादा किया था.
सीएसबी निदेशक शिखा गोयल के मुताबिक, रंगारेड्डी जिले के हस्तिनापुरम निवासी एक शख्स से साइबर अपराधियों ने शेयरों के नाम पर 4 करोड़ 87 लाख 10 हजार 944 रुपये की रुपये की ठगी की. पीड़ित की तरफ से 25 अगस्त को सीएसबी में शिकायत दर्ज कराने के बाद, डीएसपी केवीएम प्रसाद के नेतृत्व में सीआई ई. श्रीनु और एसआई बी रामुनायक ने उन खातों का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू की, जहां पैसा ट्रांसफर किया गया था.
जांच में पता चला कि, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला का रहने वाला शिव रेड्डी ने अपने जिले के चिन्नम उग्रा नरसिम्लुलु को रत्नाकर बैंक में एक चालू खाता खोलने और उसकी नेट बैंकिंग जानकारी देने को कहा था. नरसिम्हुलु ने 1 लाख रुपये के कमीशन के लालच में आकर ऐसा किया.
खबर के मुताबिक, खाते की जानकारी नेल्लोर जिले के चिन्नमबाजार निवासी मोहम्मद मोहिनुद्दीन और गुंटूर के कोठापेट निवासी पसुपुलेटी राजेश को दे दी गई. इन दोनों ने कंबोडिया स्थित चीनी कॉल सेंटरों को विवरण भेजा, जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा पीड़ितों से धन हड़पने के लिए किया गया.
जांच में यह भी पता चला कि चारों आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी के लिए 20 बैंक खाते खोले थे. सीएसबी ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और सबूत के तौर पर दस मोबाइल फोन, दस बैंक पासबुक, दो चेकबुक और दस डेबिट कार्ड जब्त कर लिए. आरोपियों में मोहिनुद्दीन, नरसिम्हुलु और राजेश कैब ड्राइवर है. ये सभी कमीशन कमाने की उम्मीद में इस घोटाले में शामिल थे.
सीएसबी ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां अनजान लोगों को निशाना बनाकर की जाने वाली साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. अधिकारी भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए, विदेशी कॉल सेंटरों से जुड़े संबंधों सहित, घोटाले के पीछे के नेटवर्क की जांच जारी रखे हुए हैं.
ये भी पढ़ें: इस कन्नड़ एक्टर का फोन हुआ हैक, पत्नी भी हुई साइबर क्राइम की शिकार, हैकर ने परिचितों से की 50-50 हजार रु. की डिमांड