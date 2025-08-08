Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

सारंडा में आईईडी ब्लास्ट, घायल जवानों एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, अस्पताल में चल रहा इलाज - IED BLAST

झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए. दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है.

IED blast
राज हॉस्पिटल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read

रांची: रांची. झारखंड के चाईबासा जिले के सारंडा जंगल के दीघा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हो गए हैं. दोनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस घटना की पुष्टि की है.

सारंडा जंगल में नक्सलियों की कायराना हरकत

घटना शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को सुबह करीब 11 बजे चाईबासा जिले के जाराइकेला क्षेत्र के पास सारंडा जंगल में हुई. कोबरा बटालियन 209 के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे थे. इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए. घायलों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप है.

घायल जवानों एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची (ईटीवी भारत)

घायल जवानों को रांची लाया गया

घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची के राज अस्पताल लाया गया. अस्पताल में उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है. झारखंड पुलिस के आईजी मनोज कौशिक ने घायल जवानों का हाल जानने के लिए राज अस्पताल का दौरा किया.

जवानों के नाम और स्थिति

घायल जवानों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप के रूप में हुई है. दोनों को रांची हेलीपैड से राज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, दोनों जवान छर्रा चोटों से पीड़ित हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

नक्सल विरोधी अभियान जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में आईईडी बिछाया था. इस घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है. झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:

चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, IED ब्लास्ट में एक जवान घायल

आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कांस्टेबल सुनील धान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, जिला प्रशासन ने दी श्रद्धांजलि

रांची: रांची. झारखंड के चाईबासा जिले के सारंडा जंगल के दीघा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हो गए हैं. दोनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस घटना की पुष्टि की है.

सारंडा जंगल में नक्सलियों की कायराना हरकत

घटना शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को सुबह करीब 11 बजे चाईबासा जिले के जाराइकेला क्षेत्र के पास सारंडा जंगल में हुई. कोबरा बटालियन 209 के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे थे. इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए. घायलों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप है.

घायल जवानों एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची (ईटीवी भारत)

घायल जवानों को रांची लाया गया

घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची के राज अस्पताल लाया गया. अस्पताल में उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है. झारखंड पुलिस के आईजी मनोज कौशिक ने घायल जवानों का हाल जानने के लिए राज अस्पताल का दौरा किया.

जवानों के नाम और स्थिति

घायल जवानों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप के रूप में हुई है. दोनों को रांची हेलीपैड से राज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, दोनों जवान छर्रा चोटों से पीड़ित हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

नक्सल विरोधी अभियान जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में आईईडी बिछाया था. इस घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है. झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:

चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, IED ब्लास्ट में एक जवान घायल

आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कांस्टेबल सुनील धान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, जिला प्रशासन ने दी श्रद्धांजलि

For All Latest Updates

TAGGED:

IED BLAST IN CHAIBASAIED BLAST IN SARANDASARANDA BLASTआईईडी ब्लास्टIED BLAST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.