रांची: रांची. झारखंड के चाईबासा जिले के सारंडा जंगल के दीघा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हो गए हैं. दोनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस घटना की पुष्टि की है.

सारंडा जंगल में नक्सलियों की कायराना हरकत

घटना शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को सुबह करीब 11 बजे चाईबासा जिले के जाराइकेला क्षेत्र के पास सारंडा जंगल में हुई. कोबरा बटालियन 209 के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे थे. इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए. घायलों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप है.

घायल जवानों एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची (ईटीवी भारत)

घायल जवानों को रांची लाया गया

घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची के राज अस्पताल लाया गया. अस्पताल में उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है. झारखंड पुलिस के आईजी मनोज कौशिक ने घायल जवानों का हाल जानने के लिए राज अस्पताल का दौरा किया.

जवानों के नाम और स्थिति

घायल जवानों की पहचान राम प्रवेश सिंह और छोटू कश्यप के रूप में हुई है. दोनों को रांची हेलीपैड से राज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, दोनों जवान छर्रा चोटों से पीड़ित हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

नक्सल विरोधी अभियान जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में आईईडी बिछाया था. इस घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है. झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

