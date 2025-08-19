ETV Bharat / bharat

अब और फिट रहेंगे CRPF जवान, फिटनेस बढ़ाने के लिए BMI अभियान की शुरुआत - CRPF INTRODUCES BMI

बॉडी मास इंडेक्स अभियान का उद्देश्य पुलिस बल में फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना तथा जीवनशैली से संबंधित बीमारियों को रोकना है.

CRPF introduces BMI
BMI अभियान की शुरुआत. (ETV Bharat)
गौतम देबरॉय.

नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने मंगलवार को अपने जवानों की फिटनेस बढ़ाने के लिए एक विशेष स्वास्थ्य और फिटनेस पहल- 'बॉडी मास इंडेक्स' (BMI) शुरू की. महानिदेशक जी.पी. सिंह ने इसका उद्घाटन किया. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जवान और अधिकारी स्वस्थ, सक्षम और युद्ध के लिए तैयार रहें.

बॉडी मास इंडेक्स अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित बल मुख्यालय के हेरिटेज क्लब में किया गया. बता दें कि ईटीवी भारत ने 'सीआरपीएफ अपने 3.25 लाख कर्मियों के लिए बीएमआई शुरू करेगा.' खबर को प्रमुखता से छापा था.

CRPF introduces BMI
BMI अभियान की शुरुआत. (ETV Bharat)

क्या है अभियानः

यह अभियान 31 अक्टूबर तक दो चरणों में चलेगा. पहले चरण में, वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा कर्मचारियों की देखरेख में सभी कर्मियों का बीएमआई रिकॉर्ड किया जाएगा. निर्धारित मानक से अधिक बीएमआई वाले कार्मिकों को आहार मार्गदर्शन, शारीरिक व्यायाम और पर्यवेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से तीन महीने तक केंद्रित सहायता प्रदान की जाएगी. प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तीन महीने बाद अनुवर्ती बीएमआई मूल्यांकन किया जाएगा.

दूसरे चरण में, इस अवधि के भीतर निर्धारित बीएमआई मानक प्राप्त करने में असमर्थ कार्मिकों को तीन निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में संरचित व्यवस्था से गुजरना होगा. ये आहार-विधि अनुकूलित व्यायाम कार्यक्रम और उचित पोषण संबंधी मार्गदर्शन पर केंद्रित होंगी, ताकि उन्हें स्वस्थ वजन स्तर प्राप्त करने में मदद मिल सके.

क्या है उद्देश्यः

बॉडी मास इंडेक्स अभियान का उद्देश्य बल में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकना है. इसका उद्देश्य मोटापे को नियंत्रित करके युद्ध की तैयारी बनाए रखना भी है. इस पहल से आने वाले वर्षों में अधिक स्वस्थ, अधिक सतर्क और अधिक प्रभावी सीआरपीएफ के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है.

बीएमआई का आकलन करते समय, मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व पर उचित ध्यान दिया जाएगा. 58 वर्ष से कम आयु के सभी कर्मियों के लिए बीएमआई दर्ज करना अनिवार्य है और 58 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए यह स्वैच्छिक है.

CRPF introduces BMI
BMI अभियान की शुरुआत. (ETV Bharat)

क्या है बीएमआईः

  • अधिक वजन और मोटापे का निदान लोगों के वजन और ऊंचाई को मापकर और बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) की गणना करके किया जाता है. बॉडी मास इंडेक्स मोटापे का एक अप्रत्यक्ष संकेतक है और कमर की परिधि जैसे अतिरिक्त माप मोटापे के निदान में मदद कर सकते हैं.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मोटापे को परिभाषित करने के लिए बीएमआई श्रेणियां शिशुओं, बच्चों और किशोरों में उम्र और लिंग के अनुसार भिन्न होती हैं.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार, अधिक वजन वह बीएमआई है जो 25 से अधिक या उसके बराबर है तथा मोटापा वह बीएमआई है जो 30 से अधिक या उसके बराबर है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा था कि अधिक वजन या मोटापा कई तरह की समस्याओं और बीमारियों को जन्म देता है. "हम छोटे-छोटे प्रयासों से मिलकर इस चुनौती से निपट सकते हैं. उदाहरण के लिए, मैंने एक तरीका सुझाया था, खाने के तेल की खपत में दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) की कमी करना. तय करें कि आप हर महीने 10 प्रतिशत कम तेल इस्तेमाल करेंगे. आप यह भी तय कर सकते हैं कि खाना बनाते समय तेल खरीदते समय 10 प्रतिशत कम तेल खरीदेंगे. यह मोटापा कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा."

