चाईबासा नक्सली हमले में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद, दो अन्य की हालत गंभीर

रांची: शुक्रवार की देर रात झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर वीरगति को प्राप्त हुए हैं. नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले में शुक्रवार की रात सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सहित तीन जवान घायल हुए थे. शाहिद हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर असम के नौगांव के रहने वाले थे. उनका पार्थिव शरीर रांची लाया जा रहा है जहां पोस्टमार्टम के बाद सीआरपीएफ कैंप में अंतिम सलामी दी जाएगी.

हमले में घायल हुए थे तीन जवान, महेंद्र लश्कर हुए शहीद

नक्सलियों ने प्रतिरोध सप्ताह के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम दिया है शुक्रवार की रात नक्सलियों के द्वारा किए गए विस्फोट में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए हैं. पुलिस मुख्यालय के द्वारा महेंद्र लश्कर के शहीद होने की पुष्टि की गई है. विस्फोट में सीआरपीएफ बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गोगी भी गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

क्या है पूरा मामला

पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 60 बटालियन के इंस्पेक्टर सहित तीन जवान घायल हो गए थे. जिसमें इलाज के दौरान ही हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर वीरगति को प्राप्त हुए.

मामले को लेकर चाईबासा एसपी अमित रेणू ने बताया कि सारंडा में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान दो आईईडी ब्लास्ट हुआ था. जिसमें सुरक्षा बल के अधिकारी समेत तीन जवान घायल हुए हुए थे. घायलों को उड़ीसा के राउरकेला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है.

मार्च से अक्टूबर तक तीन शहीद, नौ घायल