ETV Bharat / bharat

CRPF और CAPF ने राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जताई चिंता, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा अपनी विभिन्न विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का उल्लेख किया है. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) ने भी राहुल गांधी को एक अलग पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है और कहा है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह गंभीर चिंता का विषय है.

अधिकारियों के अनुसार पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी, जिन्हें एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) कवर के साथ हाई लेवल की 'जेड+' सुरक्षा मिली हुई है, कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने में विफल रहे. सीआरपीएफ ने हाल ही में राहुल और खड़गे दोनों को भेजे गए पत्र में कहा कि इस तरह की चूक वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को कमजोर करती है और उन्हें संभावित जोखिम में डाल सकती है.

प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील

सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को दोनों नेताओं को भेजे अलग-अलग पत्रों में यह मुद्दा उठाया और भविष्य की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की. ​​अपने पत्र में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे देशों की विदेश यात्राओं का भी जिक्र किया.