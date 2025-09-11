ETV Bharat / bharat

CRPF और CAPF ने राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जताई चिंता, जानें क्या कहा?

CRPF और CAPF ने राहुल गांधी से भविष्य की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है. ​​

CRPF flags breach of security protocol by Rahul Gandhi during foreign visits
CRPF और CAPF ने राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जताई चिंता (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 2:30 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा अपनी विभिन्न विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का उल्लेख किया है. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) ने भी राहुल गांधी को एक अलग पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है और कहा है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह गंभीर चिंता का विषय है.

अधिकारियों के अनुसार पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी, जिन्हें एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) कवर के साथ हाई लेवल की 'जेड+' सुरक्षा मिली हुई है, कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने में विफल रहे. सीआरपीएफ ने हाल ही में राहुल और खड़गे दोनों को भेजे गए पत्र में कहा कि इस तरह की चूक वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को कमजोर करती है और उन्हें संभावित जोखिम में डाल सकती है.

प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील
सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को दोनों नेताओं को भेजे अलग-अलग पत्रों में यह मुद्दा उठाया और भविष्य की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की. ​​अपने पत्र में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे देशों की विदेश यात्राओं का भी जिक्र किया.

देनी होती है पूर्व सूचना
बता दें कि राहुल गांधी अक्सर निजी और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए विदेश यात्रा करते रहते हैं. ऐसे में 'येलो बुक' प्रोटोकॉल के तहत हाई लेवल सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा तैनाती सुनिश्चित करने के लिए विदेश यात्रा सहित अपनी गतिविधियों के बारे में, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाली सुरक्षा शाखा को पूर्व सूचना देनी होती है.

राहुल गांधी ने प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इन प्रक्रियाओं का लगातार पालन नहीं किया है. यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सुरक्षा जांच के दायरे में आई है. अतीत में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे मामलों को चिह्नित किया है, जहां उन्होंने कथित तौर पर स्थापित प्रोटोकॉल की अनदेखी की, जिससे संभावित खतरों को लेकर चिंताएं पैदा हुईं. कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सीआरपीएफ के लेटेस्ट पत्र का जवाब नहीं दिया है.

