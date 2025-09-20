ETV Bharat / bharat

एनकाउंटर में ढेर हुआ अपराधी उत्तम यादव, चतरा और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

चतराः जिला में सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा इलाके में पुलिस ने कुख्यात अपराधी उत्तम यादव को मुठभेड़ में मार गिराया है. बिहार सरकार ने उत्तम यादव पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा था. वह हजारीबाग में एक सोना व्यापारी की दुकान पर सरेआम फायरिंग की जिम्मेदारी लेने के साथ-साथ टाइगर ग्रुप नामक अपराधिक गिरोह का संचालक था.

चतरा और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह एनकाउंटर हुआ है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना मिलने पर सिमरिया थाना क्षेत्र में उत्तम यादव की तलाश में छापेमारी की गई. इस दौरान उत्तम ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. झारखंड पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है.

इस मुठभेड़ में उत्तम को छाती, पेट और जांघ में गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मारे गए अपराधी के शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल लाया गया है. चिकित्सकों ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम देर रात होने की संभावना है. इसके लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति और उपायुक्त से अनुमति के लिए पत्र भेजा जा रहा है.

उत्तम यादव के खिलाफ झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, फिरौती और फायरिंग जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से अभियान चला रही थी. इस एनकाउंटर से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है. स्थानीय लोग इस घटना को अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं.

हाथ में हथियार के साथ वीडियो बनाकर दी थी धमकी

करीब दो महीने पहले उत्तम यादव ने हाथ में एके- 47 लेकर एक वीडियो जारी किया था. जिसमें उत्तम यादव ने चतरा और हजारीबाग जिला के व्यवसायियों को रंगदारी व लेवी देने की धमकी दी थी. इसके अलावा गत माह उत्तम यादव के गुर्गों ने हजारीबाग शहर में एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान पर गोलीबारी कर दहशत फैलाया था.