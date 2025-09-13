ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अब डिपोर्ट कर भेजा जाएगा वापस

पश्चिम बंगाल बॉर्डर से भारत में घुसे दो बांग्लादेशी महिलाएं देहरादून में गिरफ्तार, देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रही थी महिलाएं

Bangladeshi women arrest
पुलिस की गिरफ्त में बांग्लादेशी महिलाएं (फोटो सोर्स- Police)
Published : September 13, 2025 at 11:32 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं. जिन्हें पुलिस, एलआईयू और एसओजी की टीम ने सत्यापन अभियान के दौरान पूजा विहार, चंद्रबनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. जो अवैध रूप से निवास कर रही थी. अब दोनों बांग्लादेशी महिलाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी ऑपरेशन कालनेमि के तहत 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जा चुका है. जबकि, 7 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है.

उत्तराखंड में पुलिस चला रही सत्यापन अभियान: बता दें कि उत्तराखंड में पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है. देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने, छद्म वेष धारण कर भय या लोभ दिखाकर ठगने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि के तहत चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं.

देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रही थी महिलाएं: इसके तहत पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस, एलआईयू और एसओजी की संयुक्त टीम को चेकिंग अभियान के दौरान पूजा विहार से 2 संदिग्ध महिलाएं यासमीन और राशिदा बेगम मिली. जिनसे सख्ती से पूछताछ करने और तलाशी लेने पर दोनों महिलाओं के बांग्लादेश की नागरिक होना पाया गया. जो अवैध रूप से रह रही थीं.

दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

पश्चिम बंगाल बॉर्डर से भारत में घुसे, बांग्लादेशी परिचय पत्र आदि बरामद: महिलाओं ने पश्चिम बंगाल बॉर्डर से भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसपैठ करना स्वीकार किया गया है. साथ ही दोनों के पास से बांग्लादेशी परिचय पत्र और परिवार रजिस्टर की डिटेल मिली है. जिसके आधार पर दोनों बांग्लादेशी महिला नागरिकों को नियम अनुसार बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है.

"ऑपरेशन कालनेमि के अंतर्गत एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पहले भी देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जा चुका है. इसके साथ ही 7 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है. गिरफ्तार दो बांग्लादेशी महिला नागरिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा."- चंद्रभान अधिकारी, पटेलनगर कोतवाली प्रभारी

बता दें कि इससे पहले कई बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हो चुके हैं. जो अवैध रूप से पहचान छिपाकर रहते मिले, लेकिन ऑपरेशन कालनेमि के बाद तो कई बहरुपिए बेनकाब हो चुके हैं. जिसमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

