उत्तराखंड में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अब डिपोर्ट कर भेजा जाएगा वापस

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं. जिन्हें पुलिस, एलआईयू और एसओजी की टीम ने सत्यापन अभियान के दौरान पूजा विहार, चंद्रबनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. जो अवैध रूप से निवास कर रही थी. अब दोनों बांग्लादेशी महिलाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी ऑपरेशन कालनेमि के तहत 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जा चुका है. जबकि, 7 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है.

उत्तराखंड में पुलिस चला रही सत्यापन अभियान: बता दें कि उत्तराखंड में पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है. देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने, छद्म वेष धारण कर भय या लोभ दिखाकर ठगने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि के तहत चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं.

देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रही थी महिलाएं: इसके तहत पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस, एलआईयू और एसओजी की संयुक्त टीम को चेकिंग अभियान के दौरान पूजा विहार से 2 संदिग्ध महिलाएं यासमीन और राशिदा बेगम मिली. जिनसे सख्ती से पूछताछ करने और तलाशी लेने पर दोनों महिलाओं के बांग्लादेश की नागरिक होना पाया गया. जो अवैध रूप से रह रही थीं.