हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर फायरिंग से अफरा-तफरी, हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर घायल

हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर फायरिंग से हड़कंप ( फोटो सोर्स- Police/CCTV Footage Snap )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 13, 2025 at 10:43 PM IST | Updated : September 13, 2025 at 10:56 PM IST 3 Min Read

देहरादून: हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर अचानक फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस एक बदमाश का पीछा कर रही थी. तभी अचानक बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बदमाशों को पकड़ने आई थी हरियाणा पुलिस की टीम: जानकारी के मुताबिक, हरियाणा पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए हरिद्वार तक पहुंची थी. जैसे ही आरोपी बस अड्डे के नजदीक पहुंचे, वैसे ही उन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसा दी. गोली लगने से सब इंस्पेक्टर लहूलुहान हो गया. फायरिंग मे एसआई की हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश रेफर: तत्काल स्थानीय पुलिस की मदद से घायल एसआई को जिला अस्पताल हरिद्वार पहुंचाया गया. जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है. बदमाश को पकड़ने की कोशिश (फोटो सोर्स- Police/CCTV Footage Snap) अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस, जिले में नाकाबंदी कर तलाश जारी: वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है. ताकि, बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके. हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने दिए ये निर्देश: उधर, घटना की जानकारी मिलने पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल खुद मौके पर पहुंचे और अधीनस्थ अधिकारियों को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.

