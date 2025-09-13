ETV Bharat / bharat

हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर फायरिंग से अफरा-तफरी, हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर घायल

हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर बदमाशों की फायरिंग में हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर घायल, अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस, नाकाबंदी कर तलाश जारी

Haridwar Firing Case
हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर फायरिंग से हड़कंप (फोटो सोर्स- Police/CCTV Footage Snap)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2025 at 10:43 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 10:56 PM IST

देहरादून: हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर अचानक फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस एक बदमाश का पीछा कर रही थी. तभी अचानक बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

बदमाशों को पकड़ने आई थी हरियाणा पुलिस की टीम: जानकारी के मुताबिक, हरियाणा पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए हरिद्वार तक पहुंची थी. जैसे ही आरोपी बस अड्डे के नजदीक पहुंचे, वैसे ही उन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसा दी. गोली लगने से सब इंस्पेक्टर लहूलुहान हो गया.

फायरिंग मे एसआई की हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश रेफर: तत्काल स्थानीय पुलिस की मदद से घायल एसआई को जिला अस्पताल हरिद्वार पहुंचाया गया. जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है.

Haridwar Firing Case
बदमाश को पकड़ने की कोशिश (फोटो सोर्स- Police/CCTV Footage Snap)

अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस, जिले में नाकाबंदी कर तलाश जारी: वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है. ताकि, बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके.

हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने दिए ये निर्देश: उधर, घटना की जानकारी मिलने पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल खुद मौके पर पहुंचे और अधीनस्थ अधिकारियों को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.

हरिद्वार शहर में हाई अलर्ट घोषित: वहीं, सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने फायरिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि कई पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

हर जगह पर सघन चेकिंग अभियान जारी: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. स्थानीय पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

लोगों में डर का माहौल: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा. इस वारदात के बाद हरिद्वार के लोगों में डर का माहौल है और आमजन प्रशासन से सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं.

Haridwar Firing Case
फायरिंग के बाद का माहौल (फोटो सोर्स- Police/CCTV Footage Snap)

बता दें कि कई बार घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों के उत्तराखंड में पनाह लेने के मामले सामने आ चुके हैं. जिस पर संबंधित राज्य की पुलिस कार्रवाई करते हुए दबिश देती है. उस दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हो जाती है.

इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में संबंधित राज्य की पुलिस उत्तराखंड के पुलिस से जानकारी साक्षा करती है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं. जिसकी जानकारी बाद में लगती है.

September 13, 2025 at 10:56 PM IST

