ग्रेटर नोएडाः यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत पर बनी पानी की टंकी में मिला महिला का शव, जांच शुरू - Crime in Greater Noida

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 7, 2024, 9:48 AM IST | Updated : May 7, 2024, 11:21 AM IST

ग्रेटर नोएडा में महिला का मिला शव. ( ईटीवी भारत )

ग्रेटर नोएडा में महिला का मिला शव. (ETV BHARAT) ग्रेटर नोएडा ( नई दिल्ली): गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के एम. छात्रावास के तीसरे फ्लोर पर बने पानी की टंकी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि फ्लैट में महिला अपने और सास के साथ रहती थी. एक दिन पहले देर रात तक परिवार में झगड़ा हुआ था. पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या करने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. पुलिस ने उनकी तलाश के लिए टीम का गठन कर दिया है. दरअसल, सोमवार की देर शाम को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की पानी की टंकी में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना के बाद थाना ईकोटेक 1, एसीपी लायन आर्डर, एडीसीपी और डीसीपी मौके पर पहुंच गए. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. महिला के फरार पति और सास की तलाश में पुलिस जुट गई है. अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्ध नगर शिव हरि मीणा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के एम छात्रावास की छत पर बने सीमेंट की पानी की टंकी में एक महिला का शव मिला है. सूचना पर थाना ईकोटेक के प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर जा शुरू कर दी. मृतक महिला का पति जिम्स अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था जो अपनी मां और पत्नी के साथ इस फ्लैट में रह रहा था. आसपास के लोगों ने बताया कि देर रात 3 बजे तक पति-पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और यह झगड़ा अक्सर होता रहता था. उसके बाद से मृतक महिला का पति व सास मौके से फरार है. मृतक महिला की मौत की सूचना परिजनों को दे दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंच गए. ये भी पढ़ेंः थप्पड़ मारने पर गुस्साई 7 बेटियों की मां ने की आत्महत्या, बचाने के प्रयास में पति की भी मौत

Last Updated : May 7, 2024, 11:21 AM IST