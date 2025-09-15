ETV Bharat / bharat

एनकाउंटर में ढेर माओवादी नेता 'काना' पर दर्ज हैं 39 मामले, चाईबासा से गिरिडीह तक रही है दहशत

हजारीबाग में हुए पुलिस और माओवादियों के बीच मठभेड़ में माओवादी नेता रघुनाथ भी मारा गया. वह गिरिडीह के डुमरी का रहने वाला था.

Hazaribag Police encounter
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: हजारीबाग में पुलिस और कोबरा बटालियन के बीच हुई मुठभेड़ में तीन माओवादी मारे गए. इनमें कुख्यात भाकपा (माओवादी) नेता रघुनाथ भी शामिल था. भाकपा (माओवादी) संगठन का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य काना उर्फ ​​शिबू मांझी उर्फ ​​रघुनाथ हेम्ब्रम झारखंड के उन कुख्यात नक्सलियों में से एक था, जिसने सूबे के एक छोर से दूसरे छोर तक दहशत फैला रखा था. काना-शिबू-रघुनाथ के अलावा, निर्मल-बीरसेन और चंचल नाम से चर्चित इस 25 लाख रुपये के इनामी नक्सली पर राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तीन दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं.

सारंडा - झूमरा रहा था ठिकाना

मूल रूप से गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के जरीडीह गांव का रहने वाला शिबू पिछले कुछ वर्षों से बोकारो जिले के पेक नारायणपुर थाना के टोला तिताही (डेगागढ़ा) में रह रहा था. वर्तमान में उसका कार्यक्षेत्र गिरिडीह के साथ-साथ बोकारो, हजारीबाग और चाईबासा-सारंडा (दक्षिणी छोटानागपुर) भी था. उसकी गतिविधियां झुमरा पहाड़ और पारसनाथ की तराई में देखने की बात कही जाती रही थीं. पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी इस कुख्यात अपराधी की तलाश में थी.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (ईटीवी भारत)

लंबा रहा है आपराधिक इतिहास, चाईबासा जेल से हुआ था फरार

लगभग अधेड़वस्था में पहुंच चुके रघुनाथ का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, रघुनाथ को पुलिस ने पहली बार वर्ष 2000 में उस समय पकड़ा था जब वह इलाज के लिए हजारीबाग पहुंचा था. कुछ महीनों बाद, रघुनाथ जमानत पर जेल से बाहर आया और लगातार नक्सली घटनाओं में शामिल होता रहा. फिर रघुनाथ को चाईबासा में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह वर्ष 2007 में कुख्यात नक्सली धीरेन और संदीप के साथ फरार हो गया, जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. आखिरकार सोमवार को हजारीबाग जिले में हुए एक एनकाउंटर में वह मारा गया.

दुष्कर्म से लेकर हत्या तक के आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, रघुनाथ डुमरी के जरीडीह इलाके को छोड़कर बोकारो के डेगागढ़ा चला गया था. वह यहां दो-तीन साल रहा. वर्ष 2022-12 में उस पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा. इसके बाद, उस पर यहीं एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा. हत्या के दूसरे दिन डेगागढ़ा के ग्रामीणों ने उसका घर जला दिया. बताया जाता है कि रघुनाथ ने दो शादियां की थीं.

चाईबासा, गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर में लगभग 39 मामले दर्ज

रघुनाथ के खिलाफ चाईबासा, गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर में लगभग 39 मामले दर्ज हैं. दर्ज मामलों में चाईबासा सदर थाना कांड संख्या 06/11, मनोहरपुर थाना कांड संख्या 48/07, नावाडीह थाना कांड संख्या 34/13, 38/13, 92/13, 31/14, 161/14, 168/14, 19/15, 132/15, बोकारो थर्मल थाना कांड संख्या 125/14, बेरमो (गांधीनगर) थाना कांड संख्या 151/15, चतरोचट्टी थाना कांड संख्या 02/16, 11/16, मनोहरपुर थाना कांड संख्या 35/06 51/07, 48/07, 19/13, 48/14, सरायकेला कांड संख्या 07/11, 04/13, गोइलकेरा थाना कांड संख्या 22/13, जागेश्वर बिहार शामिल हैं.

थाना कांड संख्या 02/17, 10/17, पीरटांड़ थाना कांड संख्या- 16/18, 15/18, मधुबन थाना कांड संख्या 11/18, 06/18, 01/19, पीरटांड़ थाना कांड संख्या- 11/18, बेगाबाद थाना कांड संख्या- 77/18, खुखरा थाना कांड संख्या- 05/16, 13/17, पीरटांड़ थाना कांड संख्या- 12/19 समेत 39 मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें:

हजारीबाग में एक करोड़ के इनामी सहित तीन नक्सलियों का एनकाउंटर, मारा गया सहदेव सोरेन

कौन है जवानों के हाथों मारा गया TSPC कमांडर मुखदेव यादव, 26 से अधिक नक्सली हमले का था आरोपी

दो जवानों की शहादत का बदला! सुरक्षाबल एवं टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ में मारा गया इनामी नक्सली

For All Latest Updates

TAGGED:

HAZARIBAGH NAXALITE ENCOUNTERMAOIST LEADER KANAMAOIST LEADER RAGHUNATHमाओवादी नेता रघुनाथ का एनकाउंटरHAZARIBAGH ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.