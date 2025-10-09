ETV Bharat / bharat

क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी, मांगी 5 करोड़ रुपए की फिरौती, दो गिरफ्तार

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी देने का मामला सामने आया है. उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई.

cricketer Rinku Singh
क्रिकेटर रिंकू सिंह (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 6:16 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड के बाद अब क्रिकेट जगत में भी अंडरवर्ल्ड का साया दिखाई देने लगा है. भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रिंकू सिंह को 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली है. यह धमकी किसी और ने नहीं, बल्कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के द्वारा दी गई थी.

इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, इस मामले ने खेल जगत में हलचल मचा दी है.

क्या है असली वजह
क्रिकेटर रिंकू सिंह से 5 करोड़ रुपये की फिरौती डी कंपनी ने मांगी गई थी. रिंकू के मोबाइल पर पहला धमकी भरा मैसेज 5 फरवरी 2025 की सुबह 7:57 बजे आया था.

इसमें लिखा था, "उम्मीद है आप ठीक होंगे. मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं और मुझे खुशी है कि आप केकेआर के लिए आईपीएल खेल रहे हैं. रिंकू सर, मुझे यकीन है कि एक दिन आप अपने करियर के शिखर पर पहुंचेंगे." सर, एक गुजारिश है कि अगर आप मेरी थोड़ी आर्थिक मदद कर सकें तो अल्लाह आपको और भी तरक्की देगा, इंशा अल्लाह.” रिंकू ने इस मैसेज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और कोई जवाब नहीं दिया.

इसके बाद, 9 अप्रैल 2025 की रात 11:56 बजे रिंकू सिंह को एक और मैसेज आया. इसमें कहा गया "मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए. समय और जगह मैं तय करूंगा." रिंकू ने इस दूसरे धमकी भरे मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद 20 अप्रैल को सुबह 7:41 बजे अंग्रेजी में एक और संदेश आया, जिसमें लिखा था, 'रिमाइंडर! डी-कंपनी.'

बाबा सिद्दीकी मामले से रंगदारी का कनेक्शन
मामले में खुलासा हुआ है कि दिवंगत एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद दिलशाद नौशाद ने रिंकू को धमकी दी थी.

इन दोनों मामलों में नौशाद ने खुद को डी-कंपनी से जोड़कर धमकी दी थी और रंगदारी मांगी थी. मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के निवासी नौशाद पर 28 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था. पहले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस (LOC) जारी किया गया और फिर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया. इसके बाद जब अंततः पता चला कि वह कैरेबियाई द्वीप समूह में है, तो उसे त्रिनिदाद और टोबैगो से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया.

मुंबई पुलिस कर रही जांच
क्राइम ब्रांच के मुताबिक, रिंकू सिंह और उनकी टीम को अंडरवर्ल्ड की तरफ से फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच तीन धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे.

इन धमकियों के जरिए रिंकू से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह पता चला है कि दोनों आरोपी दाऊद इब्राहिम से संबंधित हैं और इस जबरन वसूली के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाने के लिए फिलहाल जांच चल रही है.

चौका मारकर एशिया कप जिताया
रिंकू सिंह टीम इंडिया के एक फिनिशर क्रिकेटर हैं. हाल ही में हुए एशिया कप में उन्हें सिर्फ़ एक गेंद खेलनी पड़ी थी. उन्होंने एशिया कप के फ़ाइनल मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ विजयी चौका लगाकर भारत की जीत दिलाई थी. रिंकू आईपीएल में शाहरुख़ ख़ान की केकेआर टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं.

सपा सांसद से होने वाली है शादी
रिंकू की शादी जौनपुर के मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से तय हुई है. दोनों की सगाई हाल ही में संपन्न हुई है. प्रिया समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और उनके पिता कई वर्षों तक विधायक रहे हैं.

