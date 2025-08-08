Essay Contest 2025

रांची में रक्षाबंधन पर दिख रहा सोने-चांदी की राखियों का क्रेज, महंगाई भी नहीं रोक पाई बहनों का उत्साह - RAKSHABANDHAN IN RANCHI

रक्षाबंधन पर सोने की राखियों का भी क्रेज दिख रहा है. कई बहनें अपने भाइयों के लिए सोने चांदी की राखी खरीद रही हैं.

Published : August 8, 2025

रांची: बदलते समय के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी नए रंग में रंगने लगा है. सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम भले ही आसमान छू रहे हों, लेकिन इनसे बनी राखियों की चमक अलग ही है. यही वजह है कि रांची के सर्राफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की राखियों का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. बहनें अपने भाइयों को खास तोहफा देने के लिए इन राखियों को खूब पसंद कर रही हैं.

सोने-चांदी की राखियों की कीमत और डिमांड

रांची के बाजार में सोने और चांदी की राखियां वजन के आधार पर बिक रही हैं. हालांकि दोनों तरह की राखियों की मांग है, लेकिन चांदी की राखियां ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिनकी कीमत 1,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक है. वहीं, सोने की राखियों की कीमत 50,000 रुपये से शुरू होकर वजन के हिसाब से 1,30,000 रुपये तक पहुंच रही है. एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध ये राखियां खास लोगों की पसंद बन रही हैं.

महंगाई के बावजूद उत्साह बरकरार

महंगाई के इस दौर में सोने-चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. गुरुवार, 7 अगस्त को रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 9,570 रुपये प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने का 10,049 रुपये प्रति ग्राम है. इसी तरह, 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,138.66 रुपये है. इसके बावजूद, बहनें महंगाई को नजरअंदाज कर अपने प्यारे भाइयों के लिए खास राखी खरीदने में जुटी हैं.

सर्राफा व्यवसायियों में उत्साह

लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए सर्राफा व्यवसायियों में खासा उत्साह है. सर्राफा व्यवसायी संतोष कुमार सोनी कहते हैं, "बदलते समय के साथ राखी का त्योहार भी बदल रहा है. पहले चांदी की राखियों की मांग ज्यादा थी, लेकिन अब सोने से बनी राखियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है." ज्वेलरी दुकान के मैनेजर राजेंद्र तिवारी ने बताया, "चांदी की राखियों की मांग सबसे ज्यादा है, हालांकि सोने की राखियों में भी तेजी आई है. हल्के से लेकर भारी वजन तक की राखियां उपलब्ध हैं, जो मांग के अनुरूप दी जा रही हैं."

रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर

हर साल श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 9 अगस्त को है. इसे लेकर बाजार में उत्साह चरम पर है. पारंपरिक राखियों के साथ-साथ सोने और चांदी से बनी राखियों की भरमार है. बहनें अपने भाइयों के लिए खास और यादगार राखी चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं.

