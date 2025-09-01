गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: जांच से पता चला है कि मणिपुर म्यांमार से हथियारों की तस्करी का केंद्र बिंदु बन गया है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती है. एक बड़ी सफलता के रूप में, पंजाब और बिहार से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हाल ही में मणिपुर में विभिन्न स्थानों से हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था. बाद में की गई जांच और कुछ गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ से पता चला कि हथियारों की तस्करी म्यांमार से मणिपुर में की जाती है और उन्हें भारत के अन्य राज्यों में पहुंचाया जाता है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछताछ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, "पंजाब और बिहार से मिली जानकारी के आधार पर इस मामले का भंडाफोड़ किया गया है. आरोपी खालिस्तानी सदस्यों, जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों और पूरे भारत में माओवादियों व अन्य गिरोहों को हथियार सप्लाई कर रहे थे. वे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट-पाम्बेई (यूएनएलएफ-पी) से जुड़े हैं."

जुलाई में चलाए गए उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान, मणिपुर पुलिस ने इंफाल क्षेत्र में एक अंतर-राज्यीय संगठित हथियार तस्करी गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रतिबंधित यूएनएलएफ(पी) का स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल और परियोजना सचिव सिनम सोमेंद्रो मैतेई उर्फ ​​'रिचर्ड' (43) भी शामिल था. अन्य लोगों में लैंचेनबा नोंगथोम्बा (24), आरके अबोथे सिंह (33), सिंगजामेई चिरोम लेइकाई और बिश्वनाथ थोकचोम (21) शामिल थे.

जब्त किए गए हथियार (ETV Bharat)

मणिपुर पुलिस ने अदालत को बताया कि अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें ग्लॉक, सिग सॉयर, स्मिथ एंड वेसन, बेरेटा, कई मैगजीन और कारतूस शामिल हैं. मोबाइल फोन और वायरलेस सेट भी जब्त किए गए. अदालती दस्तावेजों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी एक हथियार रैकेट में शामिल थे और वे अन्य राज्यों में खरीदारों को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे.

अधिकारियों ने बताया कि जांच की शुरुआत एक पंजीकृत बंदूक घर के मालिक लैंचेनबा नोंगथोम्बा की गिरफ्तारी से हुई, जो बिना दस्तावेज वाले हथियारों के लिए फर्जी रसीदें जारी कर रहा था. नोंगथोम्बा से पूछताछ के बाद अधिकारी रिचर्ड तक पहुंचे, जिससे म्यांमार की खुली सीमा के जरिये एक अंतरराष्ट्रीय बंदूक-व्यापार मार्ग का पर्दाफाश हुआ. जब्त किए गए हथियार, जिनमें से ज्यादातर विदेशी हैं, संदिग्ध हैं कि उन्हें भारत में तस्करी करके लाया गया था और नकली कैश मेमो, जिला-स्तरीय लाइसेंसिंग भ्रष्टाचार और जाली सीमा शुल्क घोषणाओं का इस्तेमाल करके उन्हें वैध बनाया गया था.

यूएनएलएफ(पी) ने नवंबर 2023 में मणिपुर सरकार के साथ युद्धविराम समझौता किया था, उस पर अब इसकी शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. रिचर्ड, जो एक कुख्यात अपराधी है और जिसे 1995 से ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था, कथित तौर पर तस्करी का धंधा चलाता रहा और अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए समूह की शांति वार्ता का लाभ उठाता रहा.

सूत्रों से पता चला है कि युद्ध विराम के बावजूद, यूएनएलएफ (पी) ने हथियार जमा नहीं किए हैं या सदस्य सूची प्रस्तुत नहीं की है - जो शांति समझौते की प्रमुख शर्तें हैं.

फर्जी लाइसेंसिंग तंत्र का पर्दाफाश

जांच से भारत की हथियार लाइसेंसिंग प्रणाली का फायदा उठाने वाले एक जटिल हथियार शोधन नेटवर्क का पता चला है. एक अन्य अधिकारी ने कहा, "म्यांमार से तस्करी करके लाए गए हथियार मोरेह (Moreh) के रास्ते मणिपुर में प्रवेश करते हैं, जिसकी सुविधा मैतेई और कुकी दोनों समूहों के उग्रवादी प्रदान करते हैं. मिजोरम में हार्डवेयर स्टोर जैसे बंदूकघरों द्वारा फर्जी रसीदें जारी की जाती हैं. कुछ भ्रष्ट अधिकारी कथित तौर पर अवैध हथियारों को वैध लाइसेंस देने के लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक वसूलते हैं."

एक बार NADAL (हथियार लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय शस्त्र डेटाबेस) में दर्ज होने के बाद, ये हथियार पूरे भारत में, खासकर दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद और मुंबई में 35-45 लाख रुपये में बेचे जाते हैं.

गृह मंत्रालय ने दिया दखल

देशव्यापी प्रभाव को देखते हुए, गृह मंत्रालय और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां ​​अब NADAL के जरिये सभी संदिग्ध लाइसेंस का सत्यापन कर रही हैं. जांच से पता चलता है कि अपराधों में शामिल हथियार नकली लाइसेंस धारकों के पास पहुंचे थे, जिससे हथियार नियमन में व्यवस्थागत विफलता की आशंका बढ़ गई है.

अधिकारी ने आगे कहा, "हालिया गिरफ्तारियां मणिपुर में उग्रवाद-शांति प्रक्रिया की आड़ में चल रहे संगठित हथियार तस्करी और जबरन वसूली नेटवर्क के लिए बड़ा झटका हैं."

उत्तर-पूर्व से भी आगे तक फैले कनेक्शनों के साथ, अब जांच का दायरा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित संदिग्ध खरीदारों वाले राज्यों तक बढ़ने की उम्मीद है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने कहा कि भारत की हथियार लाइसेंसिंग और सत्यापन प्रणालियों को दुरुस्त करना ही इस तरह के जटिल सीमा पार तस्करी के गठजोड़ को खत्म करने का एकमात्र तरीका है. खन्ना ने कहा, "पंजाब और बिहार की सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद मणिपुर में हथियारों की जब्ती हथियार तस्करों के लिए एक बड़ा झटका है. इस घटना ने एक बार फिर भारत की हथियार लाइसेंसिंग प्रणाली में मौजूद खामियों को उजागर कर दिया है."

खन्ना ने सरकार से हथियार लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की अपील की.

