ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 गिरफ्तार, 10 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ जब्त

बेंगलुरु में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 गिरफ्तार, 10 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ जब्त ( ETV Bharat )

सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) पुलिस ने महादेवपुरा थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थ बेचने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी केविन रोजर केरल से कम कीमत पर हाइड्रोकैनाबिस आयात कर रहा था और मौज-मस्ती करने और अतिरिक्त पैसे कमाने के इरादे से बेंगलुरु में अपने परिचितों को बेच रहा था. पुलिस ने बताया कि उसके पास से 500 ग्राम हाइड्रोकैनाबिस और अपराध में इस्तेमाल की गई एक कार, एक बाइक और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि कुल 3 किलो 858 ग्राम एमडीएमए क्रिस्टल, 41 ग्राम एक्स्टसी की गोलियां, 1 किलो 82 ग्राम हाइड्रोकैनाबिस, 6 किलो गांजा और अपराध में इस्तेमाल की गई 1 कार और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है.

बेंगलुरु: मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में बेंगलुरु पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 9.93 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न नशीले पदार्थ जब्त किए हैं.

आदुगोडी क्षेत्र में भी पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में एक डेंटल कॉलेज के छात्र को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम रंजीत एंटनी है. पुलिस के मुताबिक, वह भी कम दामों पर हाइड्रोकैनाबिस लाकर मौज-मस्ती और ज्यादा पैसे कमाने के इरादे से अपने परिचितों को ऊंची कीमत पर बेचता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 300 ग्राम हाइड्रोकैनाबिस जब्त किया गया है.

विदेशी कूरियर से आया पार्सल जब्त

वहीं, बेंगलुरु की केजी नगर थाना पुलिस ने एक विदेशी कूरियर एजेंट के पास पार्सल के जरिये पहुंचे 1 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि 1 किलो 22 ग्राम हाइड्रोकैनाबिस और अन्य सामान जब्त किया गया है और पार्सल बुक करने वाले आरोपियों के खिलाफ केजी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है.

इसी प्रकार, हेब्बगोडी (Hebbagodi) पुलिस ने शहर में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी नाइजीरिया के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों दिल्ली में रहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों से ड्रग्स खरीदकर बेंगलुरु में बेच रहे थे.

पुलिस ने बताया कि एक आरोपी ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल था और उसके खिलाफ गुजरात के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज किए गए थे. आरोपी अदालत से जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था और दो महीने पहले बेंगलुरु आया और मादक पदार्थ की तस्करी शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना पुलिस ने मूवी पायरेसी गिरोह का भंडाफोड़ किया