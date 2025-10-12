ETV Bharat / bharat

शिमला पहुंचीं सोनिया गांधी, सोमवार को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगी अनावरण

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के लिए शिमला पहुंचीं कांग्रेस संसदीय दल (CPP) अध्यक्ष सोनिया गांधी.

Virbhadra Singh statue Shimla Ridge
शिमला पहुंचीं सोनिया गांधी,
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 4:21 PM IST

4 Min Read
शिमला: हिमाचल की राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार, 13 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा. इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी बतौर मुख्यातिथि इस खास समारोह में शामिल होकर प्रतिमा का अनावरण करेंगी. इस सिलसिले में सोनिया गांधी रविवार (12 अक्टूबर को) दोपहर बाद शिमला पहुंचीं. शिमला पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोनिया गांधी का स्वागत किया.

रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा

प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी भी शिरकत कर सकती हैं. इसके अलावा इस समारोह में अन्य कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटने वाले हैं. ऐसे में प्रदेश की राजधानी राजनीतिक सरगर्मियों से गुलजार होने लगी हैं.

CM सुक्खू ने किया सोनिया गांधी का स्वागत

शिमला पहुंचने पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वागत किया. सोनिया गांधी के शिमला पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "कांग्रेस संसदीय दल की नेता एवं हमारी प्रेरणास्त्रोत श्रीमती सोनिया गांधी जी का आज शिमला आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया. आपका सान्निध्य हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं मार्गदर्शक है."

10 बजे से प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश की राजधानी के दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को सुबह 10 बजे समारोह शुरू होगा, जिसके लिए राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र जारी किए हैं. इस समारोह में वीरभद्र सिंह के समर्थक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता समारोह की शोभा बढ़ाएंगे. वहीं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल दो दिन पहले शिमला पहुंच गई थीं. कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी शिमला पहुंचे चुके हैं. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के समारोह पर लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई नेता भी उपस्थित रहेंगे.

SONIA GANDHI REACHED SHIMLA
सोनिया गांधी का स्वागत करते हुए हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री

छह बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन 8 जुलाई 2021 को हुआ था. वीरभद्र सिंह के समर्थक उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता मानते हैं. छोटे पहाड़ी राज्य की छह बार सत्ता की कमान संभालने वाले वीरभद्र सिंह लोगों के एक समान लोकप्रिय रहे हैं. वीरभद्र सिंह ने केंद्र में राज्य मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी संभाला था. वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पर्याय माने जाते थे.

इनकी प्रेरणा से राजनीति में आए थे वीरभद्र सिंह

वीरभद्र सिंह देश के पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से राजनीति में आए थे. करीब छह दशक का विस्तार लिए हुए वीरभद्र सिंह के सियासी जीवन में उन्हें कई दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला था. उनमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का नाम शामिल है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वीरभद्र सिंह का नजदीकी रिश्ता था. वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक भी थे और उनके निधन पर शिमला में आयोजित प्रार्थना सभा में वीरभद्र सिंह प्रमुखता से शामिल हुए थे.

