पटना: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां दर्ज नहीं की गईं हैं. हालांकि सीपीआई माले का आरोप है कि उसकी तरफ से कई जिलों में मतदाता सूची के प्रारूप पर आपत्ति दर्ज की गई है लेकिन आपत्ति स्वीकार नहीं की जा रही हैं.
क्या है माले का आरोप?: SIR पर आपत्ति दर्ज करने के 23वें दिन बिहार की एकमात्र पार्टी सीपीआईएमएल की तरफ से 9 आपत्ति स्वीकार की गई है. हालांकि पार्टी की शिकायत की है कि हमारे पार्टी के लोगों ने कई जगहों पर आपत्ति दर्ज कराई गई लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं की जा रही है. राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं.
माले ने क्यों उठाए सवाल?: सीपीआई माले का कहना है कि अधिकृत बीएलए विश्वकर्मा पासवान 194-आरा विधानसभा की बूथ संख्या 100 द्वारा मिंटू पासवान (एपिक नंबर RCX0701235) और मुन्ना पासवान (एपिक नंबर- (RGX2861375) के लिए की गई आपत्ति दर्ज की गई. भोजपुर के 196-तरारी विधानसभा में बूथ 314 से 9 प्रवासित और 3 मृत समेत कुल 12 मतदातओं की आपत्ति बीएलओ को सौंपी गई है. 194-आरा में बीएलए–2 मुकेश प्रसाद ने भाग संख्या–2 पर सोना देवी का नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराई है.
CPIML Questions Election Commission’s Intentions: Why Show “Zero Objections” Despite Submissions?— CPIML Liberation (@cpimlliberation) August 21, 2025
In a letter submitted to the Election Commission of India (ECI) and the Chief Electoral Officer (CEO) Bihar on 21 August 2025 - also forwarded to the Chief Election Commissioner… pic.twitter.com/GrzN0bGRxu
214-अरवल से माले के बीएलए-2 ने भाग संख्या 173 पर धर्मराज रजवार और हरे कृष्ण दास का नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज की है. 213-काराकाट में बीएलए-2 प्रशांत कुमार ने भाग संख्या 171 में राम सिंह, मिथिलेश कुमार, धनवरती देवी, हरेराम सिंह, रामानान्द सिंह, रोहित सिंह और मीरा देवी का नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज की है. दरभंगा में 25- बहादुरपुर विधानसभा में भाग संख्या 299 में बीएलए-2 किसुन पासवान ने दशरथ पासवान का नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज की है.
CPIML has demanded that the Election Commission immediately clarify why objections submitted with the prescribed forms and affidavits are still being shown as “zero” in official records.https://t.co/YPXumIMvtQ— CPIML Liberation (@cpimlliberation) August 21, 2025
22 अगस्त को 2 आपत्ति स्वीकार: माले राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि हमारी पार्टी के अधिकृत बीएलए विश्वकर्मा पासवान (194-आरा विधानसभा, बूथ संख्या - 100) द्वारा मिंटू पासवान एपिक नंबर RCX0701235 और मुन्ना पासवान एपिक नंबर RGX2861375 के लिए की गई आपत्ति को चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को दर्ज किया है. निर्वाचन आयोग की तरफ से अब इस आपत्ति को स्वीकार किया गया है.
Until recently, the ECI continued to issue misleading bulletins showing “zero submissions” from political parties, despite several objections having been filed by CPI(ML) BLAs earlier.https://t.co/nSOL6KSJpL— CPIML Liberation (@cpimlliberation) August 22, 2025
अब तक माले की 9 आपत्ति स्वीकार: निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़ा उपलब्ध करवाया गया है, उसमें 1 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 9 आपत्ति प्राप्त हुईं हैं. 23 अगस्त यानी आज तक निर्वाचन आयोग की तरफ से सीपीआई माले की 9 आपत्ति मिली हैं, जिन पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है.
दिनांक 21.8.2025 को CPIML के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा एक पत्र अपलोड किया गया है जिसमें दो व्यक्तियों श्री मिंटू पासवान (EPIC: RGX0701235) एवं श्री मुन्ना पासवान (EPIC : RGX2861375) का दावा न प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। https://t.co/G4v1fVtgFn pic.twitter.com/1vPCyUX9mt— जिला प्रशासन भोजपुर (@bhojpur_dm) August 22, 2025
किस दल की तरफ से कितनी आपत्ति?: निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय वोटर लिस्ट के प्रारूप में सुधार के लिए आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है. 23 अगस्त तक सिर्फ सीपीआई माले की तरफ से 9 आपत्ति दर्ज की गई है. कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है.
बढ़ सकती थी आपत्तियों की संख्या: सीपीआईएमएल के नेता और मीडिया विभाग के इंचार्ज कुमार परवेज ने कहा कि आज 23 अगस्त की निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बुलेटिन जारी हुआ है, जिसमें 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, इसको लेकर पार्टी की तरफ से 9 आपत्ति दर्ज की गई है. यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती थी लेकिन निर्वाचन आयोग की स्पष्ट नहीं होने के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है.
"हम लोगों को बाद में पता चला कि निर्वाचन आयोग केवल उन आपत्तियों को सही मन रही है, जो पार्टी के बूथ लेवल एजेंट के द्वारा शपथ पत्र भरकर जमा किया जा रहा है. बिहार के 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है. उसमें वैसे लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें मृत घोषित किया गया है. वैसे लोगों की आपत्ति के लिए फॉर्म सिक्स भरकर शपथ पत्र के साथ कंप्लेंन करना पड़ता है, तभी वह कंप्लेंट स्वीकार किया जाता है."- कुमार परवेज, नेता, सीपीआई माले
चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल क्यों?: कुमार परवेज ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि 18 अगस्त तक चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार के शपथ पत्र का प्रारूप राजनीतिक दलों को नहीं दिया था. इससे पहले उनकी पार्टी ने राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर अपने पार्टी के पैड पर निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं. जिसे निर्वाचन आयोग ने अधिकृत नहीं माना.
'चुनाव आयोग की प्रक्रिया जटिल': माले नेता ने कहा कि चुनाव आयोग का तर्क था कि वह अधिकृत पत्र नहीं है, क्योंकि बूथ लेवल एजेंट के शपथ पत्र के साथ आवेदन नहीं दिया गया था. इससे साफ स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग किस कार्यशैली से काम कर रहा है. कुमार परवेज ने कहा कि समय कम है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया जटिल है. ऐसे में इसको समझने में समय लग रहा है, अन्यथा हमारी ओर से दर्ज आपत्तियों की संख्या 9 से काफी अधिक रहती.
बूथ लेवल एजेंट की संख्या पर सवाल: कुमार परवेज ने निर्वाचन आयोग की ओर से सीपीआई माले के बूथ लेवल एजेंट-2 की संख्या पर भी आपत्ति दर्ज की है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है, उसमें उनके एजेंट की संख्या करीब 1496 बताई जा रही है जबकि सीईओ बिहार की रिपोर्ट बताती है कि उनके बूथ लेवल एजेंट (BLA) की संख्या 2265 है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
किस पार्टी के पास कितने बीएलए?: निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़े के आधार पर सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की पार्टियों को बूथ लेवल एजेंट रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके मुताबिक बीजेपी के 53,338, कांग्रेस के 17,549, जेडीयू के 36,550, आरजेडी के 47,506 और माले के बीएलए की संख्या 1496 है.
क्या बोले कुणाल?: सीपीआई माले राज्य सचिव कुणाल का कहना है कि प्रक्रिया की जटिलता और आयोग की ओर से स्पष्टता के अभाव में बीएलए-2 की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों में देरी हुई. हालांकि हम लगातार आपत्तियां दर्ज करते आए हैं. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी से पता चलता है कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है?
"चुनाव आयोग द्वारा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया यदि स्पष्ट ढंग से प्रचारित-प्रसारित की जाती तो आज अधिकृत रूप से कई आपत्तियां दर्ज हो गई होती. ये आपत्तियां यही साबित करती हैं कि एसआईआर के दौरान जल्दबाजी में बहुत सारे सही मतदाताओं का नाम बाहर कर दिया गया है."- कुणाल, राज्य सचिव, सीपीआई माले
क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय कहते हैं कि SIR के नाम पर बिहार में सियासत हो रही है. निर्वाचन आयोग की तरफ से हर एक पार्टी के लिए बूथ लेवल एजेंट रखे गए हैं लेकिन इसके बावजूद 23 दिन बीतने के बाद भी नाम मात्र की आपत्ति राजनीतिक दलों के द्वारा दर्ज करवाई गई है. विपक्षी दलों को लग रहा है कि इसी बहाने वह निर्वाचन आयोग और केंद्र की सरकार के खिलाफ माहौल बना सकते हैं.
"SIR की प्रक्रिया के बाद 3 लाख से अधिक नए मतदाताओं एवं खुद मतदाताओं के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा जो होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है. चुनाव आयोग के बहाने केंद्र सरकार को घेरने के लिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का तरीका: एसआईआर के तहत बिहार में कुल 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं. अगर आप का भी नाम मतदाता सूची से कट गया है तो आप 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर करवा सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर अल्पाई कर सकते हैं. ECINet मोबाइल ऐप पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन: ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क कर सकते हैं. जरूरी फॉर्म भरकर बीएलओ के माध्यम से इसे जमा करवाना होगा.
क्या है SIR की प्रक्रिया?: निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से डुप्लीकेट, मृतक और ट्रांसफर हुए मतदाताओं के नाम हटाने का काम चल रहा है. विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी गलत तरीके से हटा दिए गए हैं. वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए नागरिकों को पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है.
SIR प्रक्रिया का मकसद?: SIR 2003 के बाद मतदाता सूची का पहला बड़ा पुनरीक्षण है. इसका मकसद बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करना है. चुनाव आयोग ने बिहार से शुरुआत करते हुए अपात्र मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है. इस प्रक्रिया के तहत 2003 के बाद सूची में शामिल हुए मतदाताओं को जन्मस्थान का प्रमाण और नागरिकता का प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
