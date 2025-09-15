ETV Bharat / bharat

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

SIR पर सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी राय: निर्वाचन आयोग पूरे देश में SIR लागू करने की योजना बना रहा है, जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की हो, लेकिन जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बाद में हस्तक्षेप कर उसे असंवैधानिक ठहराया गया, वैसे ही SIR पर भी एक समय आएगा जब कोर्ट को कहना पड़ेगा कि यह प्रक्रिया संविधान के खिलाफ है. उन्होंने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

SIR पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ेगा: दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग पूरे देश में SIR लागू करना चाहता है, लेकिन यह संविधान विरोधी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले अभी इस पर कुछ न कहा हो, लेकिन जैसे इलेक्टोरल बांड पर बाद में फैसला हुआ, वैसे ही SIR पर भी एक दिन कोर्ट को दखल देना होगा. उन्होंने इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

SIR कोई दवा नहीं, ये बीमारी बढ़ाने वाली प्रक्रिया है: दीपांकर भट्टाचार्य ने SIR प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि शुरुआत से ही इसमें गड़बड़ी की आशंका थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर दवा की डोज़ गलत हो जाए, तो बीमारी बढ़ जाती है. SIR कोई इलाज नहीं, बल्कि बीमारी को और बढ़ाने वाली प्रक्रिया बन गई है. उनका मानना है कि मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी है और यह पूरी प्रक्रिया बिहार के लोगों के मताधिकार पर हमला है, जिसे जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी.

BLA की आड़ में जिम्मेदारी से भाग रहा आयोग: दीपांकर ने कहा कि चुनाव में बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की भूमिका मतदाता सूची को साफ़-सुथरा रखने में मदद करने की होती है, लेकिन मूल जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा है और BLA की आड़ में राजनीतिक दलों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है. चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी से भाग रहा है, लेकिन अब जनता उन्हें छुपने नहीं देगी उन्होंने कहा.

SIR के खिलाफ आपत्ति दर्ज क्यों नहीं?: SIR के खिलाफ राजनीतिक दलों की चुप्पी पर सवाल उठने के बीच, भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सबसे पहले उनकी पार्टी ने ही पूरे बिहार में व्यापक आपत्ति दर्ज की. उनके बाद राष्ट्रीय जनता दल और फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया और मतदाता सूची की खामियों को लेकर गंभीर लापरवाही बरती.

यह चुनाव सरकार बदलने वाला है: दीपांकर भट्टाचार्य ने विश्वास जताया कि इस बार का चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं, बल्कि बदलाव का चुनाव है. उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य के हर हिस्से में जनता का आक्रोश और बदलाव का संकल्प देखा. उन्होंने कहा कि लोग सरकार को बदलने के लिए तैयार हैं. बिहार में बदलाव अब दूर नहीं है.

दो करोड़ नाम कटने से बचे: दीपांकर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के तहत आयोग करीब दो करोड़ वोटरों के नाम काटने की तैयारी में था, लेकिन जन विरोध के कारण यह संख्या घटकर 65 लाख पर आ गई. इनमें से भी कुछ नाम अब पुनः जोड़े जा रहे हैं. उन्होंने इसे बिहार की जनता की चौकसी और संघर्ष का परिणाम बताया.

सुप्रीम कोर्ट तक गई लड़ाई: उन्होंने आगे बताया कि अगस्त महीने में जब आयोग वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने को तैयार नहीं था, तब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया. कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आयोग सूची देने को बाध्य हुआ. यही नहीं, आधार कार्ड को मान्य पहचान पत्र के रूप में स्वीकारने के लिए भी आयोग पहले तैयार नहीं था, लेकिन 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे भी मान्यता मिली. यह तीसरी बड़ी जीत थी.

वोटर पुनरीक्षण पर पहली जीत: दीपांकर ने बताया कि निर्वाचन आयोग जुलाई में एक महीने के भीतर ही बिहार में वोटर पुनरीक्षण पूरा करना चाहता था, जो बेहद अल्प समय था. इसके खिलाफ जब आंदोलन हुआ, तो आयोग को सिर्फ फॉर्म भरवाने और दस्तावेज बाद में जमा करने की अनुमति देनी पड़ी. यह उनकी पहली जीत थी.

SIR के खिलाफ बिहार की बड़ी जीत : उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोगों ने SIR के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कई मनमानी योजनाओं को जनता के दबाव और आंदोलन के चलते पीछे हटना पड़ा. तीन प्रमुख मुद्दों पर जनता ने आयोग को झुकने के लिए मजबूर किया, जिसे वे बड़ी लोकतांत्रिक जीत मानते हैं.

दीपांकर भट्टाचार्य का राजनीतिक जीवन: दीपांकर भट्टाचार्य का जन्म दिसंबर 1960 में गुवाहाटी, असम में हुआ था. छात्र जीवन से ही वह वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े. दीपांकर भट्टाचार्य सबसे पहले पार्टी में भारतीय पीपुल्स फ्रंट के महासचिव बने. इसके बाद पार्टी के ट्रेड यूनियन विंग 'ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस' के महासचिव बने. दीपांकर को दिसंबर 1987 में सीपीआई (एमएल) की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का सदस्य चुने गए. 1998 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद मिश्रा के निधन के बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

एनडीए का समर्थन नहीं मिलने का कारण: दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीए ने वोटर लिस्ट विवाद पर उनका समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्हें राजनीतिक लाभ का डर था. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति में भी इंडिया गठबंधन और जनता मिलकर सरकार बदलने के लिए संघर्षरत हैं और बिहार में बदलाव अवश्य आएगा.

वोटर लिस्ट विवाद और जनता की चिंता: दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव के दौरान सामने आए वोटर लिस्ट विवाद पर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा SIR की घोषणा के कारण कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, जिससे चुनाव के समय जनता में असमंजस फैल गया. उन्होंने कहा कि यह वोटर अधिकार की लड़ाई बन गई है और पूरे बिहार के लोग इसे लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

20 वर्षों के शासन का होगा अंत: माले की राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में 20 साल से चल रहे नीतीश कुमार के शासन को जनता बदलना चाहती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता इस बार सरकार बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना सुनिश्चित है. उनका कहना था कि चुनाव में बहुमत मिलने पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे.

रिपोर्ट : आदित्य कुमार झा पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच अनबन जारी है. कांग्रेस और वीआईपी के बाद अब सीपीआईएमएलए ने भी 43 सीटों की मांग की है. माले की राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत से बातचीत में दावा किया है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुमत मिलने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.

INDIA गठबंधन को एकजुट होने की जरूरत: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन को अभी से एकजुट होकर गंभीर तैयारी करनी होगी. उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर स्पष्ट प्रस्ताव रखा है, ताकि समय रहते रणनीति तय हो सके.

दीपांकर भट्टाचार्य (ETV bharat)

सीपीआईएमएल ने मांगी 43 सीटें: दीपांकर ने कहा कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से भाकपा (माले) ने 43 सीटों की मांग INDIA गठबंधन से की है, क्योंकि उनकी तैयारी 40-45 सीटों पर है. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सभी वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीएम और माले को मिलाकर कुल 50 सीटें दी जाएं, बाकी सीटें अन्य घटक दलों के बीच बांटी जाएं. उन्होंने कहा कि पिछली बार सीपीआई और सीपीएम ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए इस बार वाम दलों की भूमिका और सीट हिस्सेदारी पहले से स्पष्ट होनी चाहिए.

सीटों का बंटवारा जल्द: इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर दीपांकर भट्टाचार्य का कहना था कि चुनाव की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है अब सीटों का बंटवारा भी बहुत जल्द संभवत इसी महीने के अंत तक फाइनल हो जाएगा.

फ्री पोल अलायंस है INDIA गठबंधन: दीपांकर भट्टाचार्य ने INDIA गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि यह गठबंधन एक फ्री पोल अलायंस है. यानी चुनाव से पहले किसी एक नाम को थोपने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे त्रिशंकु जनादेश के बाद एच डी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, वैसे ही चुनाव परिणाम के बाद परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व तय होगा. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वहां अचानक रेखा गुप्ता या मोहन यादव जैसे नाम सामने आ जाते हैं, जिनके बारे में पहले किसी को पता तक नहीं होता.

"बिहार की जनता जानती है कि INDIA गठबंधन वही महागठबंधन है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है. ऐसे में तेजस्वी यादव स्वाभाविक रूप से गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं. चुनाव में यदि गठबंधन को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे. हमारा गठबंधन जनता की भागीदारी और पारदर्शिता में विश्वास करता है, न कि बंद दरवाजों के पीछे फैसले लेने में."-दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव, सीपीआईएमएल

दीपांकर भट्टाचार्य (ETV bharat)

नीतीश के चेहरे का कोई लाभ नहीं: नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बयान आए जाने के सवाल पर दीपांकर भट्टाचार्य का कहना था कि बिहार के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाजपा के लोग भले ही नीतीश कुमार के चेहरा को आगे कर दें लेकिन खेल पीछे से बीजेपी के लोग भी करते हैं. नीतीश कुमार अब बिहार में खाने के लिए मुख्यमंत्री हैं पूरी सरकार बीजेपी चल रही है मोदी जी एवं अमित शाह के इशारे पर सरकार चल रही है.

सम्राट चौधरी का बयान निंदनीय: दीपांकर भट्टाचार्य ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेपाल को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का यह कहना कि कांग्रेस की गलती से नेपाल भारत का हिस्सा नहीं बन पाया, वरना ऐसी घटनाएं नहीं होतीं. न केवल गैर-जिम्मेदाराना है बल्कि बेहद निंदनीय भी है. दीपांकर ने कहा कि इस तरह का बयान नेपाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है.

नीतीश सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री: दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जैसे नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे नेपाल के लोग भारत के खिलाफ भड़क सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शायद इसकी जानकारी तक नहीं होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सरकार अब पूरी तरह बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है और नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं.

पटना मेट्रो और एयरपोर्ट विकास नहीं, असली सवाल है रोजगार का: बातचीत में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी सरकार के असली काम को आंकने के लिए 20 साल काफी समय होता है, लेकिन बिहार सरकार विकास के नाम पर सिर्फ पटना में मेट्रो और एयरपोर्ट टर्मिनल जैसे प्रतीकात्मक काम गिना रही है. उन्होंने कहा कि यह विकास नहीं, दिखावा है.

सुशासन के नाम पर जनता से धोखा: दीपांकर ने सवाल उठाया कि क्या बिहार में युवाओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार है? उन्होंने कहा कि सरकार लैंड सर्वे के नाम पर काम तो कर रही थी, लेकिन उसी काम में लगे डिप्लोमा धारकों को हजारों की संख्या में नौकरी से निकाल दिया गया. उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि आज भी 94 लाख परिवारों की मासिक आमदनी छह हजार रुपये से कम है. जो सरकार सुशासन की बात करती है, वह असल में जनता को ठगने का काम कर रही है.

दीपांकर भट्टाचार्य (ETV bharat)

"अपराधी दिनदहाड़े पारस अस्पताल में घुसकर गोलीमार कर निकल जाते हैं कोई देखने वाला नहीं.अपराधियों के मन में अब किसी बात का खौफ नहीं है कि उसको कोई रोकने वाला है. शराबबंदी के बाद बिहार में ड्रग का ऐसा जाल बिछ गया है जो अब लोग कहने लगेंगे की ड्रग मामले में पंजाब के जैसी समस्या बिहार की हो गई है. चुनाव तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नाम लेने के लिए पद पर बैठे हैं चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी."-दीपांकर भट्टाचार्य,राष्ट्रीय महासचिव,सीपीआईएमएल

नीतीश सरकार नहीं ले सकती श्रेय: दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा हाल में घोषित जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन मुद्दों के लिए जनता और सामाजिक संगठन वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, अब वही बातें सरकार उठा रही है. उन्होंने रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी का उदाहरण देते हुए कहा कि 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये करने की घोषणा सरकार ने भले की हो, लेकिन इसका श्रेय पूरी तरह से रसोइयों के संगठनों और उनके लंबे संघर्ष को जाता है. यह लड़ाई से मिली जीत है, न कि सरकार की कृपा.

बिजली-पेंशन के फैसले, लेकिन अधूरे वादे: दीपांकर ने कहा कि सरकार 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन देने की घोषणा कर रही है, जबकि जनता 3000 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रही थी. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर वे लोग बिहार में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ 125 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं.अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि इन आंशिक घोषणाओं से जनता उन्हें फिर से चुन लेगी, तो यह उनकी गलतफहमी है.

INDIA गठबंधन देगा जनता को उसका पूरा हक: दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया कि आगामी चुनाव में बिहार की जनता बदलाव के मूड में है. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वह इन जनकल्याणकारी योजनाओं को सिर्फ जारी ही नहीं रखेगी, बल्कि और बेहतर तरीके से लागू करेगी. उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली और रुपये 1100 पेंशन जनता की लड़ाई का नतीजा है, असली बदलाव तो तब आएगा जब INDIA गठबंधन सरकार में आएगी और गरीबों को उनका पूरा हक मिलेगा.

दीपांकर भट्टाचार्य (ETV bharat)

नीतीश कुमार की योजना से लाभ नहीं: दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किए जा रहे घोषणाओं के राजनीतिक लाभ के सवाल पर कहा कि सरकार के द्वारा अब किया जा रहे घोषणा का कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा. नीतीश कुमार 20 वर्षों के शासनकाल में 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये करने में लगा दिए. इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है हम लोगों ने पहले ही लोगों से वादा किया है कि झारखंड की तर्ज पर हम बिहार के महिलाओं को 2500 रुपये महीना पेंशन देंगे. इसका मतलब होता है हर परिवार की महिलाओं को 5 साल में ढाई लाख रुपया देंगे. नीतीश कुमार ने क्या किया बिहार की महिलाओं को 200000 देने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं दिया. और अब घोषणा कर रहे हैं कि हम बिहार की महिलाओं को 10000 देंगे. इसके बाद क्या होगा इसका स्थिति स्पष्ट नहीं है.

बिहार से पलायन: पहले बिहार के लोग बेहतर शिक्षा के लिए या अच्छी नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाते थे. लेकिन अब दूसरे तरह का पलायन शुरू हुआ है. अब माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्ज के कारण पूरा परिवार बिहार छोड़कर भागने के लिए मजबूर है. बिहार में महाजनी प्रथा फिर से शुरू हो गई है जिसके अत्याचार के कारण यहां के गरीब लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं. इस पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है. हमने इसी सबके खिलाफ आंदोलन किया है और सरकार को मजबूर किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दीपांकर भट्टाचार्य (ETV bharat)

बिहार आंदोलन का प्रदेश: दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार आंदोलन का प्रदेश रहा है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि आंदोलनकारी पर हर समय लाठी चार्ज हो जाती है लोगों को मारा पीटा जाता है जेल में डाल दिया जाता है. समय-समय पर चाहे वह जीविका दीदी हो या आंगनबाड़ी सेविका इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए. मांग को पूरा करने में समय लग सकता है लेकिन आंदोलनकारी से वार्ता होनी चाहिए. यहां एक डेमोक्रेटिक कलचर होना चाहिए.

CPIML का बेहतर प्रदर्शन: 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एवं 2024 लोकसभा चुनाव में सीपीआईएमएल के बेहतर प्रदर्शन के बाद इस विधानसभा चुनाव में पार्टी की कैसी तैयारी है इस सवाल पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन पिछले चुनाव से अच्छा हो. चुनाव हमारा बुनियादी आंदोलन का हिस्सा है. बिहार में पार्टी की छवि बनी है लोगों का भरोसा सीपीआईएमएल पर बड़ा है. इसका एक प्रतिफल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा. चुनाव में माले प्रदर्शन अच्छा रहेगा और पूरे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन होगा. लोगों की उम्मीद है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो. लेकिन हमारी पार्टी की पहचान सड़क की पार्टी और संघर्ष की पार्टी, गरीबों की पार्टी है यही मेरा मूल जनाधार है.

देश के सामने लोकतंत्र बचाने का संकट: बिहार में पार्टी के बढ़ते जनाधार के सवाल पर दीपांकर भट्टाचार्य का कहना था कि एक समय था बिहार में सीपीआई का जनाधार कभी मजबूत था. कुछ समय हम लोगों को लगता है कि बिहार में जितना संकट है मैं तो पूरे देश की बात करूंगा संविधान, लोकतंत्र एवं आजादी खतरे में है. अंग्रेजन से आजादी मिली तो अब ट्रंप की दादागिरी के सामने भारत को झुकना पड़ रहा है. वैसे दौर में वामपंथ देश के लिए जनता के लिए आगे बढ़ेंगे यह हमारा संकल्प है.

ये भी पढ़ें