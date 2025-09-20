ETV Bharat / bharat

सशस्त्र संघर्ष स्थगित करने का आह्वान, सीपीआई-माओवादी में खुलकर सामने आया मतभेद

हैदराबाद: प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) की तेलंगाना राज्य समिति के प्रवक्ता जगन की ओर से जारी एक नए पत्र ने पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों को लेकर बहस छेड़ दी है. यह पत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​अभय उर्फ ​​सोनू के पहले के रुख के बिल्कुल उलट है, जिन्होंने संभावित शांति वार्ता के तहत सशस्त्र संघर्ष पर अस्थायी रोक लगाने का सुझाव दिया था. हालांकि, जगन ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि अभय की टिप्पणी सिर्फ उनकी निजी राय दर्शाती है, न कि माओवादी पार्टी का आधिकारिक रुख. उन्होंने कहा कि पार्टी की नीति 'भाजपा की जनविरोधी नीतियों' के खिलाफ लड़ाई तेज करने की है. साथ ही जगन ने वर्तमान में सशस्त्र संघर्ष को स्थगित करने की किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया. माओवादी पार्टी ने हाल ही में अलग-अलग नेताओं के नाम से कई पत्र जारी किए हैं. अभय ने जहां बातचीत के लिए अपनी तत्परता जताई और अस्थायी रूप से हथियार डालने का संकेत दिया, वहीं जगन के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम या शांति वार्ता पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है. इस विरोधाभास ने शीर्ष माओवादी नेतृत्व के बीच इस बात को लेकर मतभेद की अटकलों को हवा दे दी है कि क्या बातचीत की संभावना तलाशी जाए या सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जाए. जगन के पत्र की प्रमुख बातें