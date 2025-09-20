सशस्त्र संघर्ष स्थगित करने का आह्वान, सीपीआई-माओवादी में खुलकर सामने आया मतभेद
सीपीआई (माओवादी) की तेलंगाना राज्य समिति ने स्पष्ट किया किया कि सशस्त्र संघर्ष स्थगित करने का आह्वान अभय की निजी राय है, पार्टी लाइन नहीं.
Published : September 20, 2025 at 5:05 PM IST
हैदराबाद: प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) की तेलंगाना राज्य समिति के प्रवक्ता जगन की ओर से जारी एक नए पत्र ने पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों को लेकर बहस छेड़ दी है. यह पत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ अभय उर्फ सोनू के पहले के रुख के बिल्कुल उलट है, जिन्होंने संभावित शांति वार्ता के तहत सशस्त्र संघर्ष पर अस्थायी रोक लगाने का सुझाव दिया था.
हालांकि, जगन ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि अभय की टिप्पणी सिर्फ उनकी निजी राय दर्शाती है, न कि माओवादी पार्टी का आधिकारिक रुख. उन्होंने कहा कि पार्टी की नीति 'भाजपा की जनविरोधी नीतियों' के खिलाफ लड़ाई तेज करने की है. साथ ही जगन ने वर्तमान में सशस्त्र संघर्ष को स्थगित करने की किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया.
माओवादी पार्टी ने हाल ही में अलग-अलग नेताओं के नाम से कई पत्र जारी किए हैं. अभय ने जहां बातचीत के लिए अपनी तत्परता जताई और अस्थायी रूप से हथियार डालने का संकेत दिया, वहीं जगन के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम या शांति वार्ता पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है. इस विरोधाभास ने शीर्ष माओवादी नेतृत्व के बीच इस बात को लेकर मतभेद की अटकलों को हवा दे दी है कि क्या बातचीत की संभावना तलाशी जाए या सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जाए.
जगन के पत्र की प्रमुख बातें
भाजपा, 'कागर ऑपरेशन' के नाम पर क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर हमले कर रही है.
इस साल मार्च में, केंद्र सरकार ने एक शांति समिति का गठन किया था और बातचीत का प्रस्ताव रखा था. जिसके जवाब में, माओवादी केंद्रीय समिति ने शांतिपूर्ण माहौल के लिए तलाशी अभियान और शिविर निर्माण रोकने की मांग की थी. इसके बावजूद, केंद्र ने आक्रामक अभियान जारी रखा और गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक माओवादियों का सफाया करने की सार्वजनिक रूप से कसम खाई.
21 मई को, महासचिव के समूह से जुड़े लोगों सहित 28 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए. जून और सितंबर के बीच कई राज्य और जिला समिति के सदस्य भी मारे गए.
माओवादी नेता जगन ने ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक घोषणाएं करने के लिए अभय की आलोचना की और कहा कि इस स्तर के निर्णय केवल पार्टी समितियों के माध्यम से आंतरिक रूप से लिए जाने चाहिए. जगन ने लिखा, "कोई भी क्रांतिकारी पार्टी सार्वजनिक इंटरनेट चर्चाओं के जरिये महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कभी नहीं करेगी." उन्होंने जोर देकर कहा कि अब प्राथमिकता पोलित ब्यूरो के 2024 के सर्कुलर को लागू करना और कार्यकर्ताओं को नुकसान से बचाना है.
यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली ढेर, AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद