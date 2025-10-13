ETV Bharat / bharat

उद्योगों को नए OCEMS पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश, 15 नवंबर डेडलाइन

सीपीसीबी द्वारा हाल ही में जारी एक नोटिस के अनुसार, "सीपीसीबी ने उद्योगों से सीपीसीबी सर्वर तक डेटा के सीधे प्रसारण के लिए एक नया ओसीईएमएस पोर्टल विकसित किया है. नए पोर्टल को https://cems.cpcb.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है. पुराने ओसीईएमएस पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्योगों को नए ओसीईएमएस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और नए पोर्टल के जरिये डेटा प्रसारित करना होगा."

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014-2022 के दौरान 42,47 औद्योगिक इकाइयों में से 3535 उद्योगों ने ओसीईएमएस स्थापित कर उसे सीपीसीबी और एसपीसीबी सर्वर से जोड़ दिया है.

सीपीसीबी ने नवंबर, 2014 में ओसीईएमएस पर पहला दिशानिर्देश प्रकाशित किया, ताकि उद्योगों को उनके अपशिष्ट मैट्रिक्स, इसकी स्थापना और डेटा प्रबंधन के लिए सही निगरानी प्रणाली के चयन में सुविधा हो.

विशेष रूप से, उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों से वायु उत्सर्जन और अपशिष्ट निर्वहन के जरिये प्रदूषकों की रिलीज को ट्रैक करने के लिए, सीपीसीबी ने 2 फरवरी, 2014 को जल और वायु अधिनियमों की धारा 18 (1) बी के तहत एसपीसीबी और पीसीसी को 17 श्रेणियों जैसे लुगदी और कागज, आसवनी, चीनी, टेनरियों, बिजली संयंत्रों, सीमेंट, तेल रिफाइनरियों, उर्वरक, क्लोरल क्षार संयंत्र, डाई और डाई इंटरमीडिएट इकाइयों, कीटनाशकों और फार्मा क्षेत्र, सीईटीपी और एसटीपी, सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट और सामान्य खतरनाक अपशिष्ट भस्मक को ऑनलाइन अपशिष्ट गुणवत्ता और सामान्य उत्सर्जन निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए निर्देशित करने के निर्देश जारी किए.

OCEMS का उपयोग उद्योगों द्वारा अपने वायु उत्सर्जन और जल-प्रवाह की निरंतर निगरानी के लिए किया जाता है, जिससे पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित होता है. ये प्रणालियां संबंधित एजेंसियों को रियल टाइम डेटा प्रेषित (transmit) करती हैं, जो प्रदूषण के स्तर के स्थापित मानदंडों से अधिक होने पर अलर्ट जारी कर सकती हैं, जिससे त्वरित सुधारात्मक उपाय संभव हो पाते हैं.

सीपीसीबी ने दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों को नए पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है, और देश के विभिन्न हिस्सों के उद्योगों को 15 नवंबर तक का समय दिया है.

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCCs) से कहा है कि वे इस बात का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें कि देश भर के सभी उद्योग, जो पुराने ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (OCEMS) पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उसके द्वारा विकसित नए पोर्टल पर पंजीकरण कराएं.

एसपीसीबी या पीसीसी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे 15 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों और 15 नवंबर तक देश के बाकी हिस्सों के उद्योगों को बंद करना सुनिश्चित करें. निर्देश में कहा गया है, "इस संबंध में, पुराने ओसीईएमएस पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्योगों को नए पोर्टल के माध्यम से सीपीसीबी को डेटा प्रेषित करने के लिए नए ओसीईएमएस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, ऐसा न करने पर, उपरोक्त समय अवधि के भीतर नए पोर्टल पर पंजीकरण न करने वाले उद्योगों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है."

नए ओसीईएमएस पोर्टल पर एक सवाल के जवाब में, सीपीबीसी के एक सदस्य ने ईटीवी भारत को बताया कि, "यह मूल रूप से एक तकनीकी अपग्रेडेशन है. यह पुराने पोर्टल का एक उन्नत संस्करण है, जिसका उद्देश्य त्रुटिरहित निगरानी सुनिश्चित करना है."

ओसीईएमएस का उल्लेख करते हुए, पर्यावरण कार्यकर्ता बीएस वोहरा ने कहा, "ओसीईएमएस का कार्यान्वयन पर्यावरण निगरानी और औद्योगिक जवाबदेही में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है. परंपरागत रूप से, प्रदूषण नियंत्रण मुख्यतः मैन्युअल नमूनाकरण और आवधिक निरीक्षणों पर निर्भर करता था, जो अक्सर वास्तविक समय के उल्लंघनों या प्रदूषक उत्सर्जन में अल्पकालिक वृद्धि को पकड़ने में विफल रहते थे. ओसीईएमएस इस प्रतिमान (paradigm) को पूरी तरह से बदल देता है."

उन्होंने कहा कि अपशिष्ट जल की गुणवत्ता पर निरंतर, रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराकर, OCEMS नियामक प्राधिकरणों को समय पर कार्रवाई करने और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाता है. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पर्यावरण मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होता है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में पारदर्शिता और स्व-नियमन की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है.

वोहरा ने कहा, "इसके अलावा, लाइव डेटा की उपलब्धता से डेटा-आधारित नीति-निर्माण, बेहतर सार्वजनिक जागरूकता और पर्यावरणीय क्षति को होने से पहले रोकने के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण के उपयोग के अवसर खुलते हैं. संक्षेप में, OCEMS सिर्फ एक निगरानी उपकरण नहीं है, बल्कि यह अधिक स्मार्ट, अधिक टिकाऊ औद्योगिक विकास और मजबूत पर्यावरणीय शासन की दिशा में एक कदम है."

उन्होंने जोर देकर कहा कि ओसीईएमएस के रियल टाइम अलर्ट उत्सर्जन या अपशिष्टों में प्रदूषण की वृद्धि का तुरंत पता लगाकर पर्यावरणीय घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा, "ये अलर्ट तत्काल कार्रवाई को सक्षम करते हैं, जैसे प्रक्रियाओं को समायोजित करना, दोषपूर्ण उपकरण बंद करना, या बैकअप सिस्टम को सक्रिय करना. यह त्वरित प्रतिक्रिया उद्योगों को नियामक सीमाओं के भीतर रहने, जुर्माना से बचने और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति को रोकने में मदद करती है. यह प्रणाली मूल कारण विश्लेषण के लिए डेटा लॉगिंग का भी समर्थन करती है और नियामकों और जनता के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा देती है. प्रारंभिक हस्तक्षेप को सक्षम करके, ओसीईएमएस अलर्ट सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं, और पर्यावरण मानकों के अनुपालन को मजबूत करते हैं."

वोहरा ने कहा कि समय की मांग है कि सरकारें कठोर दंड के साथ अनिवार्य OCEMS स्थापना को लागू करें तथा त्वरित कार्रवाई के लिए रियल टाइम डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि प्रणालियों और डेटा प्रारूपों को मानकीकृत करने से स्थिरता और एकीकरण में सुधार होगा.

