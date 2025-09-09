सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्डी को दी शिकस्त
सीपी राधा कृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है. उन्हें 452 फर्स्ट रिफ्रेंस वोट मिले.
Published : September 9, 2025 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं. उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हरा दिया है. जानकारी के मुताबिक उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को कुल 300 वोट ही मिल सके. इससे पहले मंगलवार को चुनाव संपन्न हुआ. इस दौरान 98.2 प्रतिशत मतदान हुआ.
राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा, "एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले. उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है... विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी कोफर्स्ट प्रेफरेंस के 300 वोट मिले."
#WATCH | Delhi: PC Mody, Secretary-General, Rajya Sabha says, " nda nominee and maharashtra governor c.p. radhakrishnan got 452 first preference votes. he has been elected as the vice president of india... opposition's vice-presidential candidate justice sudershan reddy secured… pic.twitter.com/hW7dUY0yfi— ANI (@ANI) September 9, 2025
98.2 प्रतिशत हुआ मतदान
पीसी मोदी ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में 788 योग्य सांसदों में से 767 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे 98.2 प्रतिशत मतदान हुआ. इसमें 752 वोट वैध और 15 अवैध थे. बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई थी. यह प्रक्रिया नए संसद भवन में राज्यसभा महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी की देखरेख में की गई.
13 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया
उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 13 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया. इस सूची में बीजू जनता दल के सात, भारत राष्ट्र समिति के चार, शिरोमणि अकाली दल का एक और एक निर्दलीय सांसद शामिल हैं. एनडीए उम्मीदवार की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास के बाहर जश्न शुरू हो गया.
#WATCH | Delhi: Celebrations begin outside the residence of Union Minister Pralhad Joshi as NDA candidate C.P. Radhakrishnan has been elected as the Vice President of India. pic.twitter.com/huT6krD5Ks— ANI (@ANI) September 9, 2025
इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला.
पीएम मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीपी राधाकृष्णन को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, "उनका जीवन हमेशा समाज की सेवा, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है. मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे."
Congratulations to Thiru CP Radhakrishnan Ji on winning the 2025 Vice Presidential election. His life has always been devoted to serving society and empowering the poor and marginalised. I am confident that he will be an outstanding VP, who will strengthen our Constitutional…— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2025
वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "सार्वजनिक जीवन में आपके दशकों के समृद्ध अनुभव राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे. मैं आपको एक सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देती हूं."
Best wishes to Shri C.P. Radhakrishnan on securing victory in the Vice Presidential election. We extend our sincere gratitude to Shri B. Sudershan Reddy garu, the united Opposition’s joint candidate, for his spirited and principled fight. This was more than an election; it was a…— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 9, 2025
मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा?
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी. उन्होंने कहा, "उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं. हम एकजुट विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी गारू के प्रति उनके उत्साहपूर्ण और सिद्धांतबद्ध संघर्ष के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं."
उन्होंने कहा, "यह एक चुनाव से कहीं बढ़कर था, यह विचारधारा की लड़ाई थी, जिसने इस बात की पुष्टि की कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तावादी प्रवृत्ति वाली सरकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए. हमें उम्मीद है कि नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित करेंगे, और सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं आएंगे..."
Congratulations to Shri C. P. Radhakrishnan on being elected as the Vice President of India! Your decades of rich experience in public life will contribute significantly to the nation’s progress. I extend my best wishes to you for a successful and impactful tenure.— President of India (@rashtrapatibhvn) September 9, 2025
जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण दिया था इस्तीफा
बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित होने से पहले 31 जुलाई, 2024 तक महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे.
इससे पहले, उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला.
तेलंगाना के रहे राज्यपाल
राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. कोयंबटूर से दो बार सांसद रहे राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर, 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था. तमिलनाडु के इस दिग्गज भाजपा नेता ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुए शामिल
वह 1974 में बीजेपी के पूर्ववर्ती संगठन, भारतीय जनसंघ की राज्य समिति के सदस्य बने. जनसंघ से पहले, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल हुए थे. 1996 में राधाकृष्णन को बीजेपी तमिलनाडु सचिव नियुक्त किया गया, जिसके बाद वे 1998 में कोयंबटूर से लोकसभा सदस्य चुने गए और 1999 में पुनः निर्वाचित हुए.
सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए संसदीय समिति और वित्त परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे. राधाकृष्णन स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य भी थे.
'रथ यात्रा' का नेतृत्व
2004 से 2007 तक राधाकृष्णन तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष रहे और उन्होंने 93 दिनों तक चली 19,000 किलोमीटर की 'रथ यात्रा' का नेतृत्व भी किया. रथ यात्रा का मुख्य एजेंडा सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता को दूर करने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने जैसी अपनी मांगों को उजागर करना था.
